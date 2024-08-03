03 Ağustos 2024, Cumartesi
Kira Artış Oranı belli oldu mu? 5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...
Ağustos'un gelişiyle Türkiye'nin kira artışları yeniden tartışma konusu oldu. Kira artış sınırındaki %25 sınırı son buldu. Şimdi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamları merakla bekleniyor; bu veriler, Ağustos 2024'teki kira artış oranlarını belirleyecek ve yılın ikinci yarısındaki artışların boyutunu ortaya koyacak. Peki ev ve iş yeri kira oranları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Giriş: 03.08.2024 16:36 Güncelleme: 03.08.2024 16:36
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