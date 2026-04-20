Kira artış hızında yavaşlama sinyali: Konut piyasasında beklentiler değişiyor

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 16:15 ahaber.com.tr Haber Merkezi

KONUTDER tarafından hazırlanan 2026 yılının ilk anket sonuçları, konut sektöründeki güncel tabloyu ortaya koydu. Ankette en dikkat çeken veri kira artış hızındaki yavaşlama sinyali olurken, yabancıya satışlarda toparlanma beklentisi öne çıktı.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), konut sektörünün geleceğine ışık tutan 2026 yılının ilk anket sonuçlarını açıkladı. NielsenIQ Türkiye iş birliğiyle hazırlanan anket faiz oranlarından maliyetlere, satış beklentilerinden kira fiyatlarına kadar birçok kritik alanda değişen dengeleri gözler önüne serdi.

KİRA FİYATLARINDA ARTIŞ HIZI DÜŞÜYOR Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri kira fiyatlarına yönelik öngörülerde yaşandı. Kira fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 80'den yüzde 62,5'e gerilerken, fiyatların aynı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 37,5'e yükseldi. Bu tablo, kira artış hızında bir yavaşlama dönemine girildiğine dair güçlü bir sinyal olarak nitelendiriliyor.

MALİYET BASKISI FİYATLARI DESTEKLİYOR Konut fiyatlarının artacağını öngörenlerin oranı ise maliyet artışlarına paralel olarak yüzde 72'den yüzde 83,3'e yükseldi. Özellikle malzeme fiyatları ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş beklentisi, üreticilerin fiyatlama politikalarında belirleyici olmaya devam ediyor. Buna rağmen, her 10 üyeden 7'si önümüzdeki 6 ay içinde yeni bir projeye başlamayı planlıyor.

YABANCI YATIRIMCIDA "GÜVENLİ LİMAN" DÖNÜŞÜ Son yılların en düşük seviyelerini gören yabancıya konut satışlarında ise jeopolitik gelişmelerle birlikte yeni bir hareketlilik bekleniyor. Körfez bölgesindeki risklerin yatırım iştahını yeniden Türkiye'ye yönlendirebileceğini belirten KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, yabancıya satışların artacağını öngörenlerin oranının yüzde 4'ten yüzde 33,3'e çıktığını vurguladı.