CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak adım! Bankalara olan borçlar sabit faizle yeniden yapılandırılacak, kredi kartı borçları küçük taksitlerle ödenebilecek. BDDK'nın aldığı karar doğrultusunda kredi kartlarında yeni limit dönemi de resmen başlıyor.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 1

Bankalara olan borçlar yeniden yapılandırılacak. Böylece milyonlarca vatandaş hem kredi kartı hem de kredi borçlarından küçük taksitlerle kurtulma imkânına kavuşacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı yeni karar ile kredi kartı limitleri de değişecek.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 2

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte yapılandırmanın detayları...

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 3

KİMLER BORÇLARINI YAPILANDIRABİLECEK?
Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri yapılandırılabilecek.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 4

YAPILANDIRMA ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Yapılandırma için vade seçenekleri 48 aya kadar çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre de uygulanacak akdi faiz oranı, ilan edilen aylık referans oranını aşamayacak. Bu da yüzde 3.11 olarak belirlendi.

Vade: 48 ay
Faiz: %3.11
Son tarih: 29 Nisan 2026
Başvuru yeri: Borçlu olunan bankalar

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 5

YAPILANDIRMA NASIL UYGULANACAK?
Şartları taşıyan borçlular ilgili bankaya başvuracak. İstedikleri vade seçeneğine göre borçlarını taksitlendirecek ve ödemelere başlayacak.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 6

ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Kredi kartında yapılandırılan aylık taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılmayacak.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 7

KART LİMİTİ KULLANILABİLECEK Mİ?
Yapılandırmadaki kredi kartı limiti olduğu sürece kullanılabilecek. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmı, limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 8

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Yapılandırma başvuruları, bankalar üzerinden gerçekleşecek. Yapılandırma için 3 ay içinde başvurmak gerekiyor. Karar tarihi 29 Ocak 2026. Buna göre borçlu vatandaşlar 29 Nisan'a kadar bankalarına başvurabilecek.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 9

EN AVANTAJLI ÖDEME ŞEKLİ HANGİSİ?
Borçlar 48 aya kadar taksitle yapılandırılabiliyor. Ödeme gücü hangi taksite yetiyorsa o vadeyi seçmek daha doğru. Ancak hesaplamalar kısa vadeli yapılandırmanın avantajlı olduğunu gösteriyor. Böylece daha kısa sürede daha az ödeme yaparak borç kapatılabilecek.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 10

EĞİTİM VE SAĞLIK LİMİT SINIRINDAN ETKİLENMEYECEK

Kredi kartı limitleri düşürülecek mi?
Kredi kartındaki limitler kısmen düşürülecek. Burada sınır 400 bin lira olarak belirlendi. Bunun üzerindeki limitler gelir ve harcama ile uyumlu değilse belli bir formülle düşürülecek. Tüm kartların toplamı 400 bin liraya kadar olan limitler değişmeyecek.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 11

BUNUN İÇİN BİR TARİH BELİRLENDİ Mİ?
Son tarih 15 Şubat olarak belirlendi. Fakat BDDK dün aldığı kararla bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçler için 3 ay süre tanıdı.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 12

YENİ LİMİT HANGİ FORMÜLLE YAPILACAK?
400 bin liranın üzerindeki kart limitlerinde son bir yıllık harcamalara bakılacak. Bu harcamalar limitin altındaysa kalan kısmın yüzde 50'si düşürülecek.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 13

750 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ LİMİTLERDE UYGULAMA NASIL?
Yüksek limitli kredi kartlarında ise kullanılmayan kısmın yüzde 80'ini indirme yapılıyor. 750 bin liranın üzerindeki limitli kartlarda bu uygulanacak.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 14

LİMİTİ 400 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞENLER NE YAPACAK?
Limit azaltılması sonucu istisnanın altında kalan kartların limitleri yükseltilecek. Örneğin limit azaltımı sonrası 15 Şubat'ta 200 bin liraya düşen bir kart limiti bankaya başvurularak 400 bin liraya çıkartılabilecek.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 15

YENİ KART ÇIKARTACAKLAR NE YAPACAK?
Yeni kredi kartı başvurularında ilk yıl maaşın sadece iki katı limit belirlenecek. Bu karta banka ikinci yıl ise en fazla gelirin 4 katı limit belirleyebilecek.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 16

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI KAPSAMDIŞI MI?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirirken, bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçler için 3 ay süre tanındı. BDDK, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağı talimat yazısı gönderdi. BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 17

100 BİN LİRA BORÇ İÇİN ÖDEME TABLOSU

12 ay vade için taksit tutarı 10.681,82 TL, toplam geri ödeme ise 128.181,84 TL'dir.

24 ay vade için taksit tutarı 6.587,59 TL, toplam geri ödeme ise 158.102,16 TL'dir.

36 ay vade için taksit tutarı 5.320,22 TL, toplam geri ödeme ise 191.527,92 TL'dir.

48 ay vade için taksit tutarı 4.752,02 TL, toplam geri ödeme ise 228.096,96 TL'dir.

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 18

ÖRNEK HESAP

Kart Limiti: 500.000 TL

2025 Harcama: 300.000 TL

Fazla Limit: 200.000 TL

Düşürülecek Limit (%50): 100.000 TL

Yeni Limit: 400.000 TL

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 19

Örnek Hesap

Kart Limiti: 700.000 TL

2025 Harcama: 350.000 TL

Fazla Limit: 350.000 TL

Düşürülecek Limit: 175.000 TL

Yeni Limit: 525.000 TL

Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama 20

ÖRNEK HESAP

Kart limiti: 900.000 TL

2025 harcama: 500.000 TL

Fazla limit: 400.000 TL

Düşürülecek limit (%80): 320.000 TL

Yeni limit: 580.000 TL

Mobil uygulamalarımızı indirin