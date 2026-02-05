Kart ve kredide yeni dönem! Kimler borçlarını yapılandırabilecek? İşte örnek hesaplama
Milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak adım! Bankalara olan borçlar sabit faizle yeniden yapılandırılacak, kredi kartı borçları küçük taksitlerle ödenebilecek. BDDK'nın aldığı karar doğrultusunda kredi kartlarında yeni limit dönemi de resmen başlıyor.
Bankalara olan borçlar yeniden yapılandırılacak. Böylece milyonlarca vatandaş hem kredi kartı hem de kredi borçlarından küçük taksitlerle kurtulma imkânına kavuşacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı yeni karar ile kredi kartı limitleri de değişecek.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte yapılandırmanın detayları...
KİMLER BORÇLARINI YAPILANDIRABİLECEK?
Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri yapılandırılabilecek.
YAPILANDIRMA ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Yapılandırma için vade seçenekleri 48 aya kadar çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre de uygulanacak akdi faiz oranı, ilan edilen aylık referans oranını aşamayacak. Bu da yüzde 3.11 olarak belirlendi.
Vade: 48 ay
Faiz: %3.11
Son tarih: 29 Nisan 2026
Başvuru yeri: Borçlu olunan bankalar
YAPILANDIRMA NASIL UYGULANACAK?
Şartları taşıyan borçlular ilgili bankaya başvuracak. İstedikleri vade seçeneğine göre borçlarını taksitlendirecek ve ödemelere başlayacak.