İspanyol turistte 700 bin hedefi: Sosyal medya etkisi talebi patlattı

Türkiye ve İspanya'nın sosyal medyada kurduğu dostluk rüzgarı turizmde de hissedilmeye başladı. Son olarak İsrail ve Amerika'ya meydan okuyarak hem Gazze hem de İran konusunda Türkiye ile aynı çizgide buluşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in sosyal medyadan bayrağımızla Türk halkına selam göndermesi, İspanya'da Türkiye'ye olan ilgiyi katladı.

2025 yılının ikinci yarısı iki ülkenin karşılıklı uçak ve charter seferlerini artırması 2025 sonunda İspanya'dan gelen turist sayısını yüzde 20 artırmıştı. Bu yıl ise bu uçak seferlerinin devam edecek olması, pozitif siyasi iklim ve iki ülke vatandaşlarının sosyal medyada birbirine verdiği güzel mesajlarla birlikte İspanya'dan gelecek olan turist sayısının yüzde 50 artacağı beklentisini yaşattı. Buna göre geçen yıl 452 bin İspanyol turist alan Türkiye'nin bu yıl sonunda 700 bine yakın İspanyol ağırlaması bekleniyor. Son gelen rezervasyonlar da bunu destekliyor.

TÜRKLERE VİZE KOLAYLIĞI

Öte yandan Schengen tarafında uygulanması beklenen 'Cascade Kuralı'nın uygulamaya konulacağı İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho tarafından 17 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen İspanya Road Show etkinliğinde açıklandı. Bu durum da Türk seyahat severin Avrupa'ya erişimini kolaylaştıracak bir unsur olarak öne çıkıyor. Geçen sene 600 bin Türk turistin ziyaret ettiği İspanya'yı bu yıl vize kolaylığıyla birlikte 1 milyona yakın Türk turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

POZİTİF MESAJLAR VAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve GlobeMeets Kurucu Ortağı Hüseyin Kurt, son dönemde İspanya ile Türkiye arasında özellikle sosyal medyada çok güçlü ve pozitif bir rüzgarın oluştuğunu söyledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de Türkiye ile ilgili çok pozitif mesajlar verdiğine değinen Kurt, "Bütün bunlara ek olarak, son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve özellikle İspanya'nın savaş karşıtı, dengeli ve yapıcı tutumu, Türkiye kamuoyunda güçlü bir sempati oluşturdu. Bu durum iki ülke arasında yalnızca turistik değil, aynı zamanda duygusal ve algısal bir yakınlaşmayı da beraberinde getirdi" ifadelerini kullandı.