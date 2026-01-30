CANLI YAYIN
Gram altında gece mesaisi! 3 uzman isimden A Haber'de "kaybettirmeyen" yol haritası

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | Büşra Arga

Altın piyasasında rekorların ardından yaşanan sert düşüşün perde arkası A Haber'de masaya yatırıldı. Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Ekonomist Arzu Odabaşı, altındaki dalgalanmanın nedenlerini, "balinaların" kar satışlarını ve Kapalıçarşı'daki son durumu değerlendirdi. Uzmanlar, düşüşün ana trendi bozmadığını vurgularken, yatırımcıya temkinli hareket edilmesi ve panikten uzak durulması yönünde kritik yol haritası çizdi.

Altın fiyatlarında yaşanan tarihi zirvelerin ardından piyasalarda sert bir düzeltme dalgası hakim oldu. Hem ons hem de gram altın bazında görülen ani geri çekilmeler yatırımcıda merak uyandırırken, uzmanlar bu dalgalanmanın arkasındaki küresel nedenleri, "balinaların" hamlelerini ve Kapalıçarşı'daki son durumu A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla masaya yatırdı.

KÜRESEL SİYASET VE TEKNOLOJİ DEVLERİ ALTINI SARSTI

Altın fiyatlarındaki ani düşüşün teknik bir düzeltme olduğunu belirten Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, "Dün itibarıyla altın fiyatlarında teknik bir düzeltme yaşandı ve 5110 dolarlara kadar bir çekilme gördük."

A HABER'DE YATIRIMCIYA 'PANİK YAPMAYIN' ÇAĞRISI

"Bunun arkasında iki önemli sebep var; birincisi Donald Trump'ın şahin görüşleriyle bilinen Kevin Warsh ile görüşmesi, ikincisi ise Microsoft'un yapay zeka rakamlarının beklentiyi tam olarak karşılamamasıdır" sözleriyle piyasadaki sarsıntının nedenlerini açıkladı.

Okşak, altının artık sadece bir tasarruf aracı değil bir para birimi hüviyeti kazanmaya başladığını vurgulayarak, "Spekülatif hareketler zaman zaman olacaktır ancak altının yönünün uzun vadede yukarı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"BALİNALAR" KAR SATIŞINA GEÇTİ, PANİK YOK

Piyasadaki hareketliliği "kar realizasyonu" olarak tanımlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Dün altın fiyatlarında yüzde 3'ün üzerinde bir yükselişten sonra yaşanan bu düşüş, bir kar satışına dönüştü. Ana trendi bozacak bir durum değil, biz zaten bu dalgalanmaları öngörüyorduk" şeklinde konuştu.

Büyük finans kuruluşlarının piyasadaki etkisine değinen Erdem, "Piyasanın arkasında 'balinalar' dediğimiz merkez bankaları, hedge fonları ve büyük aile ofisleri var."

ALTIN PİYASASINDA 'BALİNA' OPERASYONU

"Bu büyük kuruluşlar zirveden satış yapıp karı ceplerine koyuyorlar; yatırımcı bu puslu havada beklemeye devam etmeli" sözleriyle küçük yatırımcıya tavsiyelerde bulundu.

KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR GERİLEDİ: İŞTE SON RAKAMLAR

Ekonominin kalbi Kapalıçarşı'dan son durumu aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Dün 8000 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın, bugün itibarıyla 7400-7500 TL bandına kadar gerilemiş durumda."

ALTINDA REKOR SONRASI SERT DÜŞÜŞ!

"Uzmanların uyardığı o sert iniş gerçekleşti ve piyasada şu an bir bekleme hakim" ifadelerini kullandı.

Çarşıdaki güncel fiyatları paylaşan Mercan, "Şu dakikalarda gram altın 7468 TL'den alınırken, 7587 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 12 bin 100 TL, tam altın ise 48 bin 578 TL seviyelerinden işlem görüyor" sözleriyle son rakamları aktardı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN STRATEJİSİ VE GEOPOLİTİK RİSKLER

Altının neden bu kadar hızlı yükseldiğini ve geri çekilmenin sınırlarını değerlendiren Ekonomist Arzu Odabaşı, "Merkez bankaları, özellikle ABD'nin Rusya'nın rezervlerine el koyma tehdidinden sonra dolardan altına yöneldi. Çin Merkez Bankası rezervlerini hızla altına çeviriyor, bu da piyasada ciddi bir hareket doğurdu" ifadelerini kullandı.

Yatırımcının stratejik davranması gerektiğini belirten Odabaşı, "Yatırımcı gözünü aç tutmamalı; belli bir kar elde edildiğinde geri çekilmeyi bilmek lazım. Kısa vadede bu geri çekilme biraz daha devam edebilir ancak orta vadede altına olan ilginin süreceği net bir resimdir" sözleriyle piyasanın geleceğine ışık tuttu.

