Gram altında gece mesaisi! 3 uzman isimden A Haber'de "kaybettirmeyen" yol haritası

Altın fiyatlarında yaşanan tarihi zirvelerin ardından piyasalarda sert bir düzeltme dalgası hakim oldu. Hem ons hem de gram altın bazında görülen ani geri çekilmeler yatırımcıda merak uyandırırken, uzmanlar bu dalgalanmanın arkasındaki küresel nedenleri, "balinaların" hamlelerini ve Kapalıçarşı'daki son durumu A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla masaya yatırdı.

KÜRESEL SİYASET VE TEKNOLOJİ DEVLERİ ALTINI SARSTI

Altın fiyatlarındaki ani düşüşün teknik bir düzeltme olduğunu belirten Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, "Dün itibarıyla altın fiyatlarında teknik bir düzeltme yaşandı ve 5110 dolarlara kadar bir çekilme gördük."

"Bunun arkasında iki önemli sebep var; birincisi Donald Trump'ın şahin görüşleriyle bilinen Kevin Warsh ile görüşmesi, ikincisi ise Microsoft'un yapay zeka rakamlarının beklentiyi tam olarak karşılamamasıdır" sözleriyle piyasadaki sarsıntının nedenlerini açıkladı.