Gram altında gece mesaisi! 3 uzman isimden A Haber'de "kaybettirmeyen" yol haritası
Altın piyasasında rekorların ardından yaşanan sert düşüşün perde arkası A Haber'de masaya yatırıldı. Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Ekonomist Arzu Odabaşı, altındaki dalgalanmanın nedenlerini, "balinaların" kar satışlarını ve Kapalıçarşı'daki son durumu değerlendirdi. Uzmanlar, düşüşün ana trendi bozmadığını vurgularken, yatırımcıya temkinli hareket edilmesi ve panikten uzak durulması yönünde kritik yol haritası çizdi.
Altın fiyatlarında yaşanan tarihi zirvelerin ardından piyasalarda sert bir düzeltme dalgası hakim oldu. Hem ons hem de gram altın bazında görülen ani geri çekilmeler yatırımcıda merak uyandırırken, uzmanlar bu dalgalanmanın arkasındaki küresel nedenleri, "balinaların" hamlelerini ve Kapalıçarşı'daki son durumu A Haber ekranlarında tüm detaylarıyla masaya yatırdı.
KÜRESEL SİYASET VE TEKNOLOJİ DEVLERİ ALTINI SARSTI
Altın fiyatlarındaki ani düşüşün teknik bir düzeltme olduğunu belirten Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, "Dün itibarıyla altın fiyatlarında teknik bir düzeltme yaşandı ve 5110 dolarlara kadar bir çekilme gördük."
"Bunun arkasında iki önemli sebep var; birincisi Donald Trump'ın şahin görüşleriyle bilinen Kevin Warsh ile görüşmesi, ikincisi ise Microsoft'un yapay zeka rakamlarının beklentiyi tam olarak karşılamamasıdır" sözleriyle piyasadaki sarsıntının nedenlerini açıkladı.
Okşak, altının artık sadece bir tasarruf aracı değil bir para birimi hüviyeti kazanmaya başladığını vurgulayarak, "Spekülatif hareketler zaman zaman olacaktır ancak altının yönünün uzun vadede yukarı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
"BALİNALAR" KAR SATIŞINA GEÇTİ, PANİK YOK
Piyasadaki hareketliliği "kar realizasyonu" olarak tanımlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Dün altın fiyatlarında yüzde 3'ün üzerinde bir yükselişten sonra yaşanan bu düşüş, bir kar satışına dönüştü. Ana trendi bozacak bir durum değil, biz zaten bu dalgalanmaları öngörüyorduk" şeklinde konuştu.
Büyük finans kuruluşlarının piyasadaki etkisine değinen Erdem, "Piyasanın arkasında 'balinalar' dediğimiz merkez bankaları, hedge fonları ve büyük aile ofisleri var."
"Bu büyük kuruluşlar zirveden satış yapıp karı ceplerine koyuyorlar; yatırımcı bu puslu havada beklemeye devam etmeli" sözleriyle küçük yatırımcıya tavsiyelerde bulundu.