Gece şarjına indirim geldi: Elektrikli araçlarda mobil şarj dönemi

Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 09:41 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de elektrikli araç ekosistemini doğrudan ilgilendiren Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde kritik değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemede mobil şarj istasyonları resmen hizmete girerken, otoyollarda kartla ödeme imkanı ve "gece tarifesi" gibi kullanıcı dostu uygulamalar devreye alındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, elektrikli araç şarj hizmetlerinde şeffaflığı ve erişilebilirliği artırmayı hedefliyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte fiyatlandırmadan ödeme sistemlerine, mobil hizmetlerden veri güvenliğine kadar pek çok alanda yeni kurallar belirlendi.

MOBİL ŞARJ İSTASYONLARI RESMEN HAYATIMIZDA Yönetmelikte yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri, "mobil şarj istasyonlarının" ilk kez açıkça tanımlanarak mevzuat kapsamına alınması oldu. Sabit bir elektrik altyapısına bağlı olmayan bu taşınabilir üniteler, şarj ağı işletmecileri tarafından işletilebilecek. Bu adımın özellikle acil durumlar ve yerinde hizmet ihtiyacı duyan kullanıcılar için büyük bir esneklik sağlaması bekleniyor.

EK ÜCRETLERE SON: SADECE TÜKETİLEN ENERJİ ÖDENECEK Şarj hizmetindeki karmaşık fiyatlandırma politikalarına son verildi. Yeni düzenlemeye göre: Şarj hizmeti yalnızca tüketilen enerji miktarı (TL/kWh) üzerinden ücretlendirilecek.

Kullanıcılardan bağlantı ücreti, işlem başlatma bedeli veya ekipman kullanım ücreti gibi adlar altında ek bir bedel talep edilemeyecek.

Sadakat programına dahil olan üyeler ile diğer kullanıcılar arasındaki fiyat farkı yüzde 25'i aşamayacak. Ayrıca üyelik veya abonelik adı altında ücret alınması da yasaklandı.

GECE ŞARJINA İNDİRİM MÜJDESİ Elektrikli araç sahiplerini en çok sevindirecek maddelerden biri de operatörlere tanınan "saat ve lokasyon bazlı indirim" imkânı oldu. Operatörler, şebekenin daha az yoğun olduğu gece saatlerinde veya belirledikleri özel noktalarda indirimli tarifeler uygulayabilecek. Bu durum, akıllı şarj teknolojilerinin verimli kullanılmasını sağlarken tüketiciye doğrudan fiyat avantajı sunacak.