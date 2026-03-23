Gece şarjına indirim geldi: Elektrikli araçlarda mobil şarj dönemi

Türkiye'de elektrikli araç ekosistemini doğrudan ilgilendiren Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde kritik değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemede mobil şarj istasyonları resmen hizmete girerken, otoyollarda kartla ödeme imkanı ve "gece tarifesi" gibi kullanıcı dostu uygulamalar devreye alındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, elektrikli araç şarj hizmetlerinde şeffaflığı ve erişilebilirliği artırmayı hedefliyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte fiyatlandırmadan ödeme sistemlerine, mobil hizmetlerden veri güvenliğine kadar pek çok alanda yeni kurallar belirlendi.

MOBİL ŞARJ İSTASYONLARI RESMEN HAYATIMIZDA

Yönetmelikte yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri, "mobil şarj istasyonlarının" ilk kez açıkça tanımlanarak mevzuat kapsamına alınması oldu. Sabit bir elektrik altyapısına bağlı olmayan bu taşınabilir üniteler, şarj ağı işletmecileri tarafından işletilebilecek. Bu adımın özellikle acil durumlar ve yerinde hizmet ihtiyacı duyan kullanıcılar için büyük bir esneklik sağlaması bekleniyor.

EK ÜCRETLERE SON: SADECE TÜKETİLEN ENERJİ ÖDENECEK

Şarj hizmetindeki karmaşık fiyatlandırma politikalarına son verildi. Yeni düzenlemeye göre:

  • Şarj hizmeti yalnızca tüketilen enerji miktarı (TL/kWh) üzerinden ücretlendirilecek.
  • Kullanıcılardan bağlantı ücreti, işlem başlatma bedeli veya ekipman kullanım ücreti gibi adlar altında ek bir bedel talep edilemeyecek.
  • Sadakat programına dahil olan üyeler ile diğer kullanıcılar arasındaki fiyat farkı yüzde 25'i aşamayacak. Ayrıca üyelik veya abonelik adı altında ücret alınması da yasaklandı.
GECE ŞARJINA İNDİRİM MÜJDESİ

Elektrikli araç sahiplerini en çok sevindirecek maddelerden biri de operatörlere tanınan "saat ve lokasyon bazlı indirim" imkânı oldu. Operatörler, şebekenin daha az yoğun olduğu gece saatlerinde veya belirledikleri özel noktalarda indirimli tarifeler uygulayabilecek. Bu durum, akıllı şarj teknolojilerinin verimli kullanılmasını sağlarken tüketiciye doğrudan fiyat avantajı sunacak.

OTOYOLLARDA KREDİ KARTI ZORUNLULUĞU

Özellikle uzun yolculuklarda yaşanan ödeme zorluklarını gidermek amacıyla otoyollardaki hızlı şarj (DC) istasyonlarında yeni bir dönem başlıyor. 50 kW ve üzeri güçteki ünitelerde kredi kartı veya temassız ödeme imkanı sunulması zorunlu hale getirildi. Bu ödeme yöntemleri için kullanıcıdan herhangi bir ek komisyon alınamayacak.

VERİMLİLİK İÇİN "YÜZDE 85" KURALI

İstasyonlardaki bekleme sürelerini azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla yeni bir yetki getirildi. Şarj ağı işletmecileri, kullanıcıya önceden bilgi vermek şartıyla, batarya doluluğu yüzde 85 ve üzerine çıkan araçların şarj işlemini sonlandırabilecek. Bu sayede hızlı şarj ünitelerinin daha fazla kullanıcıya hizmet vermesi hedefleniyor.

7/24 KESİNTİSİZ DESTEK VE GÜVENLİK

Hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen EPDK, işletmecilere 7/24 hizmet veren çağrı merkezi kurma zorunluluğu getirdi. Ayrıca, dijital ödeme ve kullanıcı verilerinin korunması amacıyla sistemlerin uluslararası siber güvenlik standartlarına (ISO 27001) uygun olması şart koşuldu.

EDİTÖR NOTU: SEKTÖRDE YENİ BİR SAYFA

Bu düzenleme, Türkiye'nin elektrikli araç piyasasında sadece bir altyapı değişikliği değil aynı zamanda bir "güven" dönemi başlatıyor. Ek ücretlerin kaldırılması ve fiyatların şeffaflaşması, elektrikli araçlara geçiş sürecindeki en büyük çekincelerden biri olan "maliyet belirsizliğini" ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

