03 Ekim 2025, Cuma
Fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesi! "Yüzyılın Konut Projesi"nde detaylar belli oldu | Hak sahipliği nasıl belirlenecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda kamuoyuna açıkladığı projeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçirecek. İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu.
Giriş Tarihi: 03.10.2025 12:06 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 12:06