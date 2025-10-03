03 Ekim 2025, Cuma

Fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesi! "Yüzyılın Konut Projesi"nde detaylar belli oldu | Hak sahipliği nasıl belirlenecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda kamuoyuna açıkladığı projeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçirecek. İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 03.10.2025 12:06 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 12:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu proje kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul'da fahiş kira artışlarını önlemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ aracılığıyla ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasını başlatacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, deprem riski altındaki İstanbul'da bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları bir yandan "Yarısı Bizden Kampanyası" ile konut stokunu yenilemeye çalışan Bakanlık, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle de megakentin konut talebine cevap verecek.

Kampanya kapsamında inşa edilecek kiralık sosyal konutlarla vatandaşların üzerindeki kira yükü hafifletilecek.

500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacak.

Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.

TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.

Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

Afet riski ve güvenli konut ihtiyacı, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle, İstanbul'da yaşayanların uygun ücretli kiralık dairelere erişebilmesi sağlanacak.