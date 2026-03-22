Evlenecek çiftlere hayati uyarı: Düğünde takılan altınlar borca dönüşmesin

Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 13:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Baharın gelişiyle birlikte düğün sezonu yaklaşırken, hukuk dünyasından evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Düğünlerde takılan altınların sadece bir "hediye" mi yoksa iadesi gereken bir "borç" mu olduğu tartışması, icra dairelerine taşınan somut örneklerle yeni bir boyut kazandı.

Yüzyıllardır süregelen "düğün takısı" geleneği, son dönemde yaşanan icra takibi örnekleriyle sarsıcı bir boyuta taşındı. Akrabasına taktığı altını geri alamadığı gerekçesiyle icra başlatan bir vatandaşın alacağını tahsil etmesi, "Hediye mi yoksa borç mu?" tartışmasını alevlendirdi. Uzmanlar, takılan altınların birer "yasal yükümlülüğe" dönüşebileceği konusunda çiftleri ve davetlileri uyarıyor.

GELENEK Mİ, BORÇ SÖZLEŞMESİ Mİ? Düğünlerde takılan çeyrek altınların artık birer "alacak davası" konusu olması, toplumsal alışkanlıkları hukuki birer risk haline getirdi. Somut bir örnekte, akrabasının düğününde taktığı takıyı güncel piyasa değeri üzerinden icra yoluyla talep eden bir vatandaşın karşı tarafın itiraz etmemesi üzerine borcu kesinleştirmesi, "Takı bir hibe midir?" sorusunu yeniden tartışmaya açtı.

"HİBE" SAYILAN TAKI "BORÇ" OLARAK NİTELENDİRİLEBİLİR Hukuk dünyasındaki görüş ayrılığı, evlenecek çiftleri belirsiz bir riskin ortasında bırakıyor. Yargıtay'ın yerleşik içtihadı takıları "karşılıksız kazandırma" (bağış) olarak görse de bazı yerel mahkemelerin "İade beklentisi olduğu için örtülü borç ilişkisi doğar" yaklaşımı, hediyelerin bir anda yasal borca dönüşmesinin önünü açıyor.

7 GÜNLÜK "SESSİZLİK" BORCU KABULLENMEK SAYILIYOR İlamsız icra takiplerinde en büyük tehlike, tebligatı önemsememekten kaynaklanıyor. Düğünde hediye edilen bir altının icra konusu yapılması durumunda, tebligatı alan taraf 7 gün içinde itiraz etmezse ortada bir mahkeme kararı olmasa dahi borç yasal olarak kesinleşiyor. Bu durum, "Takıdan borç mu olur?" diyenleri ağır maliyetlerle karşı karşıya bırakabiliyor.