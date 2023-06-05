Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli temmuz maaş zammında belirleyici etken olan enflasyon oranları için gözler açıklamaya çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan oranlar ışığında emeklinin 5 aylık maaş zam oranı kesinleşti. Böylece refah payı dahil edilmeden 1 veri hala maaş hesaplamaları yapılacak. Enflasyon farkı sonrasında Temmuz ayında hesaplara ne kadar para yatacağı belli oldu. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte, SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...