Ekonomide dev dalgalanma! Altındaki sert hareketler ve borsadaki rekor yükselişin şifreleri çözüldü
Küresel piyasalardaki dalgalanma iç piyasayı da etkisi altına aldı. Altındaki sert iniş çıkışlar ve Borsa İstanbul'un 14 bin puan sınırına dayanması yatırımcıların odağında. Jeopolitik gerilimler, merkez bankası hamleleri ve "kağıt–fiziki altın" ayrışmasının şifrelerini Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber'de değerlendirdi.
Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik iç piyasayı da etkisi altına alırken, altın fiyatlarındaki ani iniş çıkışlar ve Borsa İstanbul'un 14 bin puan sınırına dayanması yatırımcıları heyecanlandırdı. Uzmanlar, jeopolitik gerilimlerin ve merkez bankalarının hamlelerinin fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu vurgularken, portföy çeşitlendirmesinin önemine dikkat çekiyor.
BORSA BİR YILLIK ARTIŞI BİR AYDA GERÇEKLEŞTİRDİ
Piyasalardaki son durumu değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Altındaki o inişli çıkışlı hareket aslında biraz da yatırımcıyı Borsa'ya, riskli alanlara yönlendiriyor. Borsa 14 bin seviyesine doğru hızlı hareketlerle gidiyor. Geçtiğimiz yıl boyunca yüzde 16-17 civarında artan Borsa, bu yılın sadece Ocak ayı boyunca yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi" ifadelerini kullandı.
Şirket karlarının enflasyonun düşmesiyle birlikte artacağını belirten Erdem, "Doğru hisseyi seçmek kaydıyla Borsa'da güzel bir yıl olacak gibi görünüyor. Borç parayla veya kredi çekerek hiçbir yatırım aracına girilmemeli, kişi kendi birikimiyle yatırım yapmalı" sözleriyle yatırımcıları uyardı.
ALTINDAKİ DALGALANMANIN PERDE ARKASI: SİYASİ TANSİYON
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, ons altın fiyatlarındaki dalgalanmanın temelinde küresel siyasetin yattığını belirterek, "Dünkü yükselişin nedeni muhtemelen İran'a ait olan insansız hava aracının Amerika tarafından vurulmuş olmasıdır. Bu durum Bafra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol fiyatlarını ve dolayısıyla altını hareketlendirdi" ifadelerini kullandı.
Kapalıçarşı ile uluslararası piyasalar arasındaki fiyat farkına değinen Sarı, "Uluslararası piyasalarda gram altını 7 bin TL seviyesinde görüyoruz ama şu an Kapalıçarşı'da 7 bin 628 TL'den işlem görüyor. Kilo başına fark 11-12 bin dolara kadar çıktı" şeklinde konuştu.
ÇİN VE ABD ARASINDAKİ "KAĞIT-FİZİKİ" ALTIN SAVAŞI
Piyasalardaki güç savaşlarını anlatan Şirin Sarı, "Hem Çin'in hem de Amerika'nın savaşı aslında altında da devam ediyor. Kağıt altın düşerken fiziki altın hala yüksek. Çin fiziki altın almaya çalışırken, Amerika kağıt altın satıyor. Çin'in Yuan'ı rezerv para birimi olarak kullanma hedefinin arkasında güçlü altın rezervi geliyor" sözleriyle küresel stratejilere dikkat çekti.