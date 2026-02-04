Ekonomide dev dalgalanma! Altındaki sert hareketler ve borsadaki rekor yükselişin şifreleri çözüldü

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik iç piyasayı da etkisi altına alırken, altın fiyatlarındaki ani iniş çıkışlar ve Borsa İstanbul'un 14 bin puan sınırına dayanması yatırımcıları heyecanlandırdı. Uzmanlar, jeopolitik gerilimlerin ve merkez bankalarının hamlelerinin fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu vurgularken, portföy çeşitlendirmesinin önemine dikkat çekiyor.

BORSA BİR YILLIK ARTIŞI BİR AYDA GERÇEKLEŞTİRDİ

Piyasalardaki son durumu değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Altındaki o inişli çıkışlı hareket aslında biraz da yatırımcıyı Borsa'ya, riskli alanlara yönlendiriyor. Borsa 14 bin seviyesine doğru hızlı hareketlerle gidiyor. Geçtiğimiz yıl boyunca yüzde 16-17 civarında artan Borsa, bu yılın sadece Ocak ayı boyunca yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

Şirket karlarının enflasyonun düşmesiyle birlikte artacağını belirten Erdem, "Doğru hisseyi seçmek kaydıyla Borsa'da güzel bir yıl olacak gibi görünüyor. Borç parayla veya kredi çekerek hiçbir yatırım aracına girilmemeli, kişi kendi birikimiyle yatırım yapmalı" sözleriyle yatırımcıları uyardı.