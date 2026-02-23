CHP'li belediyeden kentsel dönüşüm skandalı: Çivi bile çakmayıp maliyeti yüksek sözleşme dayattılar

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 10:31 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Mersin Tarsus'ta kentsel dönüşüm vaadiyle yola çıkan binlerce vatandaşın hayalleri CHP'li belediyenin eliyle kabusa döndü. 5 yıldır projeye tek bir çivi dahi çakmayan belediye, şimdi de "giderleri karşılamak" bahanesiyle hak sahiplerine yüksek maliyetli yeni sözleşmeler dayatmaya başladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2021 yılında başlatılan İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, CHP'li belediye yönetimi altında adeta bir çıkmaza girdi. Yaklaşık 600 konutu ve 3 bin vatandaşı kapsayan bölgede, 2023 yılında ruhsat alınmasına rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmedi.

VATANDAŞLAR YÜKSEK MEBLAĞLARLA BORÇLANDIRILABİLİR Sabah'ta yer alan habere göre, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın "kazı başladı" iddialarına karşılık bölgede yalnızca yarım metrelik "göstermelik" bir çukur açıldığı ortaya çıktı. Sahada icraat yapmayan belediye, masa başında ise hak sahiplerini sarsan bir hamle yaptı. İnşaatı başlatmayan belediye, proje giderlerini gerekçe göstererek yeni birim metrekare fiyatları üzerinden vatandaşları daha yüksek meblağlarla borçlandırmaya çalışıyor.

"İMZALAMAZSANIZ YASAL İŞLEM YAPARIZ" TEHDİDİ Belediyeden gelen ihtarnamelerle sarsılan vatandaşlar, yeni sözleşmeye imza atmamaları durumunda yasal işlem başlatılacağı yönünde üstü kapalı tehdit edildiklerini iddia ediyor. Haktan Feragat Baskısı: Bazı vatandaşların çaresizlikten geçmiş haklarından vazgeçerek imzayı attığı ancak büyük bir kesimin hukuki mücadeleye hazırlandığı öğrenildi.

Bazı vatandaşların çaresizlikten geçmiş haklarından vazgeçerek imzayı attığı ancak büyük bir kesimin hukuki mücadeleye hazırlandığı öğrenildi. Kasa Boş İddiası: Hak sahipleri, belediyenin bütçesi olmadığı için ek ödemelerle halkı sömürerek zaman kazanmaya çalıştığını savunuyor.

VATANDAŞLARDAN PROTESTO HAZIRLIĞI Belediyeye güvenerek yola çıkan ancak evsiz kalan mahalle sakinleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından acil yardım bekliyor. Hem CİMER'e hem de belediyeye şikayet yağdıran vatandaşlar, seslerini duyurmak için bu hafta bölgede geniş kapsamlı bir protesto gösterisi düzenleyecek.