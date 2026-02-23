CHP'li belediyeden kentsel dönüşüm skandalı: Çivi bile çakmayıp maliyeti yüksek sözleşme dayattılar
Mersin Tarsus'ta kentsel dönüşüm vaadiyle yola çıkan binlerce vatandaşın hayalleri CHP'li belediyenin eliyle kabusa döndü. 5 yıldır projeye tek bir çivi dahi çakmayan belediye, şimdi de "giderleri karşılamak" bahanesiyle hak sahiplerine yüksek maliyetli yeni sözleşmeler dayatmaya başladı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2021 yılında başlatılan İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, CHP'li belediye yönetimi altında adeta bir çıkmaza girdi. Yaklaşık 600 konutu ve 3 bin vatandaşı kapsayan bölgede, 2023 yılında ruhsat alınmasına rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmedi.
VATANDAŞLAR YÜKSEK MEBLAĞLARLA BORÇLANDIRILABİLİR
Sabah'ta yer alan habere göre, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın "kazı başladı" iddialarına karşılık bölgede yalnızca yarım metrelik "göstermelik" bir çukur açıldığı ortaya çıktı. Sahada icraat yapmayan belediye, masa başında ise hak sahiplerini sarsan bir hamle yaptı. İnşaatı başlatmayan belediye, proje giderlerini gerekçe göstererek yeni birim metrekare fiyatları üzerinden vatandaşları daha yüksek meblağlarla borçlandırmaya çalışıyor.
"İMZALAMAZSANIZ YASAL İŞLEM YAPARIZ" TEHDİDİ
Belediyeden gelen ihtarnamelerle sarsılan vatandaşlar, yeni sözleşmeye imza atmamaları durumunda yasal işlem başlatılacağı yönünde üstü kapalı tehdit edildiklerini iddia ediyor.
- Haktan Feragat Baskısı: Bazı vatandaşların çaresizlikten geçmiş haklarından vazgeçerek imzayı attığı ancak büyük bir kesimin hukuki mücadeleye hazırlandığı öğrenildi.
- Kasa Boş İddiası: Hak sahipleri, belediyenin bütçesi olmadığı için ek ödemelerle halkı sömürerek zaman kazanmaya çalıştığını savunuyor.
VATANDAŞLARDAN PROTESTO HAZIRLIĞI
Belediyeye güvenerek yola çıkan ancak evsiz kalan mahalle sakinleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından acil yardım bekliyor. Hem CİMER'e hem de belediyeye şikayet yağdıran vatandaşlar, seslerini duyurmak için bu hafta bölgede geniş kapsamlı bir protesto gösterisi düzenleyecek.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
- Tarsus İsmetpaşa projesinde son durum ne? 2021'de imzalanan sözleşmelere ve 2023'te alınan ruhsata rağmen sahada henüz bir inşaat faaliyeti başlamış değil.
- Belediye neden yeni sözleşme istiyor? Belediye, "proje giderlerini karşılamak" adı altında vatandaşları güncel maliyetlerle daha yüksek borç altına sokmayı ve eski kazanılmış haklarından vazgeçirmeyi hedefliyor.
- Vatandaşlar ne yapacak? Hak sahiplerinin bir kısmı yargıya başvururken, büyük bir grup bu hafta içinde toplu protesto gösterisi yapmaya hazırlanıyor.