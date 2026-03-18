Borsada 2 trilyon dolarlık dev kayıp: Savaş hangi sektörleri vurdu?

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 16:23 Son Güncelleme: 18 Mart 2026 16:25 ahaber.com.tr - Özel Haber

Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel ekonomiyi adeta uçurumun kenarına sürükledi. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, A Haber ekranlarında savaşın 19 günlük acı bilançosunu, "Borsalardan 2 trilyon dolar silindi, stagflasyon kapıya dayandı" sözleriyle açıkladı. Peki, savaş hangi sektörleri etkiledi? İşte merak edilen detaylar.

Orta Doğu'da yükselen tansiyon sadece sınırları değil küresel ekonominin dengelerini de altüst etti. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, A Haber canlı yayınında yaptığı çarpıcı analizle savaşın devasa faturasını gözler önüne serdi. Sadece 19 günlük sürede küresel borsalardan silinen rakam 2 trilyon doları aşarken, petrol, enflasyon ve stagflasyon üçgeninde dünya ekonomisi darboğaza girdi. KÜRESEL PİYASALARDA 2 TRİLYON DOLARLIK DEPREM

DEVLETLERİN SAVAŞ FATURASI KABARIYOR Savaşın taraflar üzerindeki doğrudan maliyetini kalem kalem açıklayan Uğur Korkmaz, mühimmat ve askeri harcamaların ulaştığı boyutlara dikkat çekti. Korkmaz, "Mühimmat kanadına baktığımızda ABD için maliyet 40 ile 60 milyar dolar arasında. İsrail için 35 milyar dolar, İran için ise yaklaşık 25 milyar dolarlık bir fatura var. Diğer Arap ülkelerini de eklediğimizde 100 ile 200 milyar dolar aralığında bir maliyetten bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

BORSALARDA 2 TRİLYON DOLAR BUHARLAŞTI Petrol fiyatlarının 100 dolar sınırına dayanmasının piyasalarda deprem etkisi yaşattığını belirten Korkmaz, borsalardaki erimeyi şu sözlerle aktardı: "Petroldeki yükseliş küresel borsalarda sert düşüşleri beraberinde getirdi. ABD'de S&P 500 endeksi bu 19 günlük periyotta yüzde 2,2 değer kaybetti. Bu sadece orada 1,4 trilyon doların erimesi demek. Avrupa borsalarını da dahil edince toplam kayıp 2 trilyon doların üzerine çıkıyor."

KORKULAN SENARYO: STAGFLASYON TESCİLLENDİ Ekonomik büyümenin durduğu ancak enflasyonun tırmandığı tehlikeli "stagflasyon" sürecine girildiğini vurgulayan Uğur Korkmaz, ABD'den gelen verilerin alarm verdiğini söyledi. Korkmaz, "Büyüme düşecek, enflasyon yükselecek. ABD'de Şubat ayı ÜFE verisi beklentilerin üzerinde, yüzde 3,4 olarak geldi. Üstelik savaşın etkisi bu verilerde henüz tam yok. Mart ayında enflasyonun hem ABD hem Avrupa'da daha da yükseldiğini göreceğiz" dedi.