Borsada 2 trilyon dolarlık dev kayıp: Savaş hangi sektörleri vurdu?

ahaber.com.tr - Özel Haber

Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel ekonomiyi adeta uçurumun kenarına sürükledi. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, A Haber ekranlarında savaşın 19 günlük acı bilançosunu, "Borsalardan 2 trilyon dolar silindi, stagflasyon kapıya dayandı" sözleriyle açıkladı. Peki, savaş hangi sektörleri etkiledi? İşte merak edilen detaylar.

Borsada 2 trilyon dolarlık dev kayıp: Savaş hangi sektörleri vurdu? 1

Orta Doğu'da yükselen tansiyon sadece sınırları değil küresel ekonominin dengelerini de altüst etti. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, A Haber canlı yayınında yaptığı çarpıcı analizle savaşın devasa faturasını gözler önüne serdi. Sadece 19 günlük sürede küresel borsalardan silinen rakam 2 trilyon doları aşarken, petrol, enflasyon ve stagflasyon üçgeninde dünya ekonomisi darboğaza girdi.

KÜRESEL PİYASALARDA 2 TRİLYON DOLARLIK DEPREM
Borsada 2 trilyon dolarlık dev kayıp: Savaş hangi sektörleri vurdu? 2

DEVLETLERİN SAVAŞ FATURASI KABARIYOR

Savaşın taraflar üzerindeki doğrudan maliyetini kalem kalem açıklayan Uğur Korkmaz, mühimmat ve askeri harcamaların ulaştığı boyutlara dikkat çekti. Korkmaz, "Mühimmat kanadına baktığımızda ABD için maliyet 40 ile 60 milyar dolar arasında. İsrail için 35 milyar dolar, İran için ise yaklaşık 25 milyar dolarlık bir fatura var. Diğer Arap ülkelerini de eklediğimizde 100 ile 200 milyar dolar aralığında bir maliyetten bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Borsada 2 trilyon dolarlık dev kayıp: Savaş hangi sektörleri vurdu? 3

BORSALARDA 2 TRİLYON DOLAR BUHARLAŞTI

Petrol fiyatlarının 100 dolar sınırına dayanmasının piyasalarda deprem etkisi yaşattığını belirten Korkmaz, borsalardaki erimeyi şu sözlerle aktardı:

"Petroldeki yükseliş küresel borsalarda sert düşüşleri beraberinde getirdi. ABD'de S&P 500 endeksi bu 19 günlük periyotta yüzde 2,2 değer kaybetti. Bu sadece orada 1,4 trilyon doların erimesi demek. Avrupa borsalarını da dahil edince toplam kayıp 2 trilyon doların üzerine çıkıyor."

Borsada 2 trilyon dolarlık dev kayıp: Savaş hangi sektörleri vurdu? 4

KORKULAN SENARYO: STAGFLASYON TESCİLLENDİ

Ekonomik büyümenin durduğu ancak enflasyonun tırmandığı tehlikeli "stagflasyon" sürecine girildiğini vurgulayan Uğur Korkmaz, ABD'den gelen verilerin alarm verdiğini söyledi. Korkmaz, "Büyüme düşecek, enflasyon yükselecek. ABD'de Şubat ayı ÜFE verisi beklentilerin üzerinde, yüzde 3,4 olarak geldi. Üstelik savaşın etkisi bu verilerde henüz tam yok. Mart ayında enflasyonun hem ABD hem Avrupa'da daha da yükseldiğini göreceğiz" dedi.

Borsada 2 trilyon dolarlık dev kayıp: Savaş hangi sektörleri vurdu? 5

HAVACILIKTAN LOJİSTİĞE ZİNCİRLEME ETKİ

Savaşın sadece cepheyi değil günlük hayatı ve ticareti de vurduğunu belirten Korkmaz, etkilenen sektörleri şöyle sıraladı:

"Havacılık, turizm, lojistik ve sigortacılık gibi birçok sektör kıskaçta. Mazot ve yakıt fiyatlarının artması uçak biletlerini zamlandırıyor, bu da hem seyahatleri engelliyor hem de dev şirketlerin kârlarını aşağı çekiyor."

Borsada 2 trilyon dolarlık dev kayıp: Savaş hangi sektörleri vurdu? 6

KISA KISA: SAVAŞIN EKONOMİK AJANDASI

1. Borsalar Neden Düştü? Petrolün 100 dolara çıkması maliyetleri artırırken, S&P 500 ve Avrupa borsalarında trilyon dolarlık kayıplara yol açtı.

Borsada 2 trilyon dolarlık dev kayıp: Savaş hangi sektörleri vurdu? 7

2. Doğrudan Maliyet Ne Kadar? Bölgedeki mühimmat ve askeri lojistik maliyeti toplamda 200 milyar doları bulabilir.

Borsada 2 trilyon dolarlık dev kayıp: Savaş hangi sektörleri vurdu? 8

3. Enflasyon Beklentisi Ne? ABD ve Avrupa'da Mart ayı verilerinin savaşın gecikmeli etkisiyle çok daha yüksek gelmesi bekleniyor.

Borsada 2 trilyon dolarlık dev kayıp: Savaş hangi sektörleri vurdu? 9
