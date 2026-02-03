Kredi ve kart borçlarına nefes aldıran yapılandırma: 48 ay vade ve sabit faiz fırsatı başladı!

Borç yükü altındaki milyonlar için kritik adım atıldı. BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya varan vade ve sabit faizle yapılandırma imkânı getirdi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de yapılandırma sürecinin detaylarını, kimlerin yararlanabileceğini, son başvuru tarihini ve 100 bin lira üzerinden yapılan örnek hesaplamaları anlattı. Vatandaşlara vade tercihi ve bilinçli kredi kartı kullanımı konusunda da önemli uyarılarda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), borç yükü altında olan vatandaşlar için kritik bir adım atarak kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yapılandırma imkanı getirdi. KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARINA 48 AY YAPILANDIRMA FIRSATI Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında yayınlanan Sabah Ajansı programında milyonları ilgilendiren yapılandırma sürecinin detaylarını, başvuru şartlarını ve 100 bin TL üzerinden yapılan örnek hesaplamaları tek tek anlattı.

YAPILANDIRMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? BDDK'nın aldığı kararın kapsamını değerlendiren Faruk Erdem, "BDDK daha önce de böyle bir karar almıştı. Özellikle kredi kartı borcunu ödeyememiş ya da tüketici kredisinde taksitlerini aksatmış ve kredili mevduat hesabını ödememiş borçlular için bir kolaylık sağlanıyor. Burada hem uzun vadelerde hem de sabit faizlerle ödeme imkanı getiriliyor. Vade 48 aya kadar çıkıyor ve faiz oranı yüzde 3.11'de sabitlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin kimleri kapsadığına dair teknik detayları da paylaşan Erdem, "Bu yapılandırma icralık veya hacizlik olanları kapsamıyor. Kredi kartında bir dönem asgari tutarı ödememiş olanlar veya tüketici kredisinde 30 gün geçmesine rağmen taksitini ödememiş olanlar borçlu olduğu bankaya başvurabilecek" sözleriyle sürecin sınırlarını çizdi.

SON BAŞVURU TARİHİ: 29 NİSAN Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar için takvimin işlemeye başladığını belirten Faruk Erdem, "Bu karar 29 Ocak'ta yayınlandı ve vatandaşlara 3 aylık bir süre tanındı. 29 Nisan'a kadar borcun bulunduğu bankalara başvuru yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu. Başvuru merkezinin bizzat borcun bulunduğu banka olduğunu vurgulayan Erdem, sürecin nisan ayı sonuna kadar tamamlanması gerektiğini hatırlattı.