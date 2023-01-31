Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? e-Devlet BAŞVURU FORMU!

Başarı Teşvik Programı son dakika gelişmeleri milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor. Takdir- teşekkür alanlara devlet desteği olarak da bilinen konu hakkında detaylar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz" açıklamalarının ardından takdir teşekkür alan öğrenciler, başvuru sürecine dair detayları büyük bir heyecanla araştırıyor. İşte, Başarı Teşvik Programı başvurusu hakkında detaylar...