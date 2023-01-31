HaberlerGaleriBaşarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? e-Devlet BAŞVURU FORMU!
Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? e-Devlet BAŞVURU FORMU!
Başarılı öğrencilere asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi sağlanacak. Başkan Recep tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Başarı Teşvik Programı kapsamında karnesinde başarı gösteren ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine para ödülü verilecek. Başarı Teşvik Programı başvuru formu 2022-2023 eğitim öğrenim yılının birinci dönemi sonunda takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenciler tarafından çok fazla araştırılmaya başladı. İşte Başarı Teşvik Programı başvuru formu ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler...
Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:58Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:10