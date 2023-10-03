HaberlerGaleriAsgari ücret zamlı maaş tablosu! Ocak 2024'te 11.402 TL alana refah paysız 17.042 TL aylık! %49,46'lık artış oranı...
Asgari ücret zamlı maaş tablosu! Ocak 2024'te 11.402 TL alana refah paysız 17.042 TL aylık! %49,46'lık artış oranı...
Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde, emekli zamlarında olduğu gibi enflasyonun önemli bir etken olacağı görünüyor. Son 6 aylık enflasyon verilerine göre, yeni asgari ücretin 15 bin lirayı aşabileceği, memur zammına göre ise 17 bin liranın üzerine çıkabileceği hesaplanıyor. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretle ilgili çalışmalar da hız kazanacak. İşte konuya ilişkin detaylar...