Asgari ücret zamlı maaş tablosu! Ocak 2024’te 11.402 TL alana refah paysız 17.042 TL aylık! %49,46’lık artış oranı...

İKİ AYRI HESAP ORTAYA ÇIKIYOR

Asgari ücretin enflasyona göre belirlenmesi durumunda iki farklı rakam ortaya çıkıyor. Orta Vadeli Program'da açıklanan yüzde 65 enflasyon öngörüsü bulunuyor. Buna göre yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olarak çıkıyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise enflasyon farkı ile yapılacak zam bu öngörüye göre yüzde 49,46. İki aylık enflasyon ise yüzde 19,44 olarak açıklandı.