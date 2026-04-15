CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 15 Nisan Çarşamba günü katıldığı A Haber canlı yayınında altın piyasasındaki son gelişmeleri ve yatırımcıyı bekleyen olası senaryoları değerlendirdi. Küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalanan altın fiyatlarında yön arayışı sürerken, özellikle jeopolitik riskler ve enerji piyasasındaki belirsizlikler dikkat çekiyor.

Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali 1

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasalarındaki son hareketliliği ve küresel enerji krizinin emtia üzerindeki baskısını değerlendirdi. Ons altının 15 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü belirten Erdem, yatırımcılar için kritik "ateşkes" ve "enerji ablukası" uyarılarında bulundu.

İşte piyasaların nabzını tutan o değerlendirmelerin detayları:

Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali 2

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ: SON BİR AYIN ZİRVESİ

Altının ons fiyatı son haftalarda yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Erdem, bu yükselişe dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ons altın 4800 doların üzerine çıkarak 15 Mart'tan bu yana son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı."

Bu yükselişin arkasında, küresel ölçekte artan belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı öne çıkıyor. Özellikle jeopolitik gelişmeler, altının yönünü belirleyen ana faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali 3

PETROL GERİLEDİ, GÖZLER MÜZAKERELERDE

Enerji piyasasında ise farklı bir tablo dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarında son günlerde sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Bu durumun müzakere ihtimalleriyle bağlantılı olduğunu belirten Erdem, şöyle konuştu:

"İkinci müzakere ihtimalinin ortaya çıkmasıyla birlikte petrol yeniden 100 doların altına indi, şu anda 94-95 dolar seviyelerine kadar geri çekildi."

Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali 4

Erdem'e göre, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın sürece dair açıklamaları da piyasalar üzerinde etkili oldu:

"Burada tabii ki Trump'ın müzakere sürecine ilişkin yaptığı günlük açıklamalar da etkili oldu."

Petrol fiyatlarındaki bu geri çekilme, kısa vadede piyasalarda bir miktar rahatlama sağlasa da kalıcı bir düşüş için belirsizliklerin ortadan kalkması gerekiyor.

Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali 5

ALTINDA DALGALI SEYİR: YATIRIMCI KARARSIZ

Altın fiyatlarının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdem, yatırımcıların yön bulmakta zorlandığını ifade etti:

"Altın 7000 lira sınırında yeniden dengelendi. Hep söylediğimiz gibi bu hareketlilik sürüyor ve sürmeye devam edecek. Çünkü piyasada bir performans var ancak altın yatırımcısı bu süreçte yön bulmakta zorlanıyor."

Piyasada hem yukarı hem aşağı yönlü risklerin aynı anda bulunması, yatırımcı davranışlarını da karmaşık hale getiriyor.

Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali 6

MÜZAKERE İHTİMALİ ZAYIF, RİSKLER SÜRÜYOR

Küresel gerilimlerin çözümüne yönelik müzakere ihtimallerinin zayıf olduğunu belirten Erdem, mevcut sürecin piyasaları geçici olarak etkilediğini söyledi:

"Bu müzakerelerden somut bir sonuç çıkma ihtimali aslında oldukça zayıf. Ancak görüşmelerin sürmesi ve sahada ateşkesin zaman zaman bozulmasına rağmen devam ediyor olması, piyasada işlem yapanları bir miktar daha açık pozisyon almaya yönlendiriyor."

Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali 7

ENERJİ KRİZİ UYARISI: ARZ SORUNU KAPIDA

Erdem'in en dikkat çekici değerlendirmelerinden biri ise enerji arzına ilişkin oldu. Petrol üretimindeki aksaklıkların küresel risk oluşturduğunu vurgulayan Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Gemilerin geçip geçmediği net değil; İran'a ait bazı tankerlerin geri döndüğü söyleniyor, herkes farklı bir şey dile getiriyor. Ancak abluka sürdüğü sürece, daha önce de konuştuğumuz gibi dünyayı bekleyen ciddi bir enerji riski var. Yaklaşık 13 milyon varil petrol üretilememesi ise önemli bir arz sorununa işaret ediyor."

Bu durumun petrol fiyatlarını yeniden yukarı çekebileceği, bunun da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali 8

ALTIN VE PETROL ARASINDAKİ KRİTİK DENGE

Erdem'e göre altın fiyatlarının yönü büyük ölçüde enerji piyasasına bağlı olacak. Olası senaryoyu şu sözlerle özetledi:

"Petrol fiyatları yükselirse altın yeniden geri çekilebilir. Ancak ortam sakinleşir ve dengeler yerine oturursa bunu yeniden konuşuruz. Buna rağmen normal şartlarda altında bir ralli ihtimali de görünüyor."

Bu değerlendirme, iki piyasa arasındaki ters korelasyonu bir kez daha ortaya koyuyor.

Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali 9

GRAM ALTIN 7000 LİRAYA DAYANDI

Yurt içi piyasada ise gram altın yeniden kritik seviyelere yaklaştı. Erdem, iç piyasaya ilişkin son durumu şöyle aktardı:

"Gram altın yeniden 7000 lira seviyesine yaklaşmış durumda."

Bu seviyenin psikolojik bir eşik olarak öne çıktığı ve yatırımcıların bu bandı yakından takip ettiği görülüyor.

Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali 10

BORSADA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Altın ve petrol piyasalarının yanı sıra Borsa İstanbul'daki hareketlilik de gündemde. Erdem, borsadaki iştahın sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Borsadaki iştahla birlikte 14.000 puan seviyesi görüldü; bu yükselişin müzakere ve ateşkes süreci boyunca devam etmesi bekleniyor."

Bu süreçte yatırımcıların farklı enstrümanlar arasında denge kurmaya çalıştığı dikkat çekiyor.

Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali 11

UZUN VADEDE BELİRSİZLİK HAKİM

Erdem'in değerlendirmelerine göre, enerji krizi kısa vadeli bir sorun olmaktan uzak. Sürecin uzun vadeye yayılabileceğini belirten Erdem şu ifadeleri kullandı:

"En iyimser senaryoda bile bu enerji krizinin etkilerinin 6 ay ile 2 yıl arasında sürmesi bekleniyor."

Bu tablo, hem altın hem de diğer yatırım araçlarında dalgalı bir sürecin devam edebileceğine işaret ediyor.

Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali 12

PİYASALAR HASSAS DENGE ÜZERİNDE

Altın, petrol ve borsa üçgeninde şekillenen piyasalarda, kısa vadeli gelişmeler kadar küresel riskler de belirleyici olmaya devam ediyor. Müzakerelerden çıkacak olası sonuçlar, enerji arzındaki gelişmeler ve jeopolitik riskler, önümüzdeki dönemde yatırımcıların odağında kalacak.

Mobil uygulamalarımızı indirin