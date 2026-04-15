Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem’den 7.000 TL ve yeni ralli sinyali

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasalarındaki son hareketliliği ve küresel enerji krizinin emtia üzerindeki baskısını değerlendirdi. Ons altının 15 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü belirten Erdem, yatırımcılar için kritik "ateşkes" ve "enerji ablukası" uyarılarında bulundu.

Bu yükselişin arkasında, küresel ölçekte artan belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı öne çıkıyor. Özellikle jeopolitik gelişmeler, altının yönünü belirleyen ana faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

"Ons altın 4800 doların üzerine çıkarak 15 Mart'tan bu yana son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı."

Altının ons fiyatı son haftalarda yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Erdem, bu yükselişe dikkat çekerek şunları söyledi:

"İkinci müzakere ihtimalinin ortaya çıkmasıyla birlikte petrol yeniden 100 doların altına indi, şu anda 94-95 dolar seviyelerine kadar geri çekildi."

Enerji piyasasında ise farklı bir tablo dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarında son günlerde sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Bu durumun müzakere ihtimalleriyle bağlantılı olduğunu belirten Erdem, şöyle konuştu:

Petrol fiyatlarındaki bu geri çekilme, kısa vadede piyasalarda bir miktar rahatlama sağlasa da kalıcı bir düşüş için belirsizliklerin ortadan kalkması gerekiyor.

"Burada tabii ki Trump'ın müzakere sürecine ilişkin yaptığı günlük açıklamalar da etkili oldu."

Erdem'e göre, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın sürece dair açıklamaları da piyasalar üzerinde etkili oldu:

ALTINDA DALGALI SEYİR: YATIRIMCI KARARSIZ

Altın fiyatlarının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdem, yatırımcıların yön bulmakta zorlandığını ifade etti:

"Altın 7000 lira sınırında yeniden dengelendi. Hep söylediğimiz gibi bu hareketlilik sürüyor ve sürmeye devam edecek. Çünkü piyasada bir performans var ancak altın yatırımcısı bu süreçte yön bulmakta zorlanıyor."

Piyasada hem yukarı hem aşağı yönlü risklerin aynı anda bulunması, yatırımcı davranışlarını da karmaşık hale getiriyor.