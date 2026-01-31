Altında ve gümüşte sert fren: Rekor sonrası yüzde 10’luk kayıp: Piyasalarda neler oluyor?
Altın ve gümüş piyasasında sert düşüş! Haftaya rekorla başlayan gram altın, doların küresel güç kazanmasıyla birlikte bir günde yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. Gümüşte kayıplar yüzde 30'u aşarken, A Haber ekibi piyasanın nabzını Kapalıçarşı'da tuttu. Uzmanlar yatırımcıyı panik yapmaması konusunda uyardı.
Haftaya rekorlarla başlayan altın, doların küresel ölçekte güç kazanmasıyla birlikte sert bir geri çekilme yaşadı. Bin liralık artışın ardından sadece bir günde yüzde 10'dan fazla değer kaybeden gram altın, hafta başındaki seviyesinin dahi altına geriledi. Gümüş piyasasında ise kayıplar yüzde 30'u aşarken, A Haber ekibi piyasanın kalbi Kapalıçarşı'da son durumu yerinde inceledi.
İŞTE KAPALIÇARŞI'DA SON RAKAMLAR
Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından gözler Kapalıçarşı'ya çevrildi.
A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Altın denince akla gelen ilk noktalardan bir tanesi hiç şüphesiz ki Kapalıçarşı oluyor. Bizler de kameraman arkadaşım Özden Kulla ile birlikte fiyatlara bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Çarşıdaki güncel rakamları paylaşan Tepeci, çeyrek altının 11 bin 540 liradan alındığını, satışının ise 12 bin liradan yapıldığını aktardı. Yarım altının 23 bin liradan el değiştirdiğini belirten muhabir, ziynet altının ise 46 bin 210 liradan alınıp 47 bin 777 liradan satıldığını bildirdi.
GRAM VE ONS ALTINDA SERT KAYIP
Hafta başında bin lira yükselen gram altında yaşanan tarihi düşüş, yatırımcıyı şaşırttı. Kübra Kılıç Tepeci, "Gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin 155 liradan alınıyor, satış ise 7 bin 424 liradan yapılıyor. İki gün önce 8 bin lira ile tarihi zirvesini test eden gram altın, bu seviyeden gelen güçlü kar satışlarıyla bin 200 liranın üzerinde bir düşüş yaşadı" sözleriyle piyasadaki son tabloyu özetledi.
Benzer bir durumun ons altın tarafında da görüldüğünü dile getiren Tepeci, "Ons altın 5 bin 602 dolar ile rekor kırdıktan sonra 4 bin 848 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu hareket gram altın fiyatları üzerinde de aşağı yönlü bir baskı oluşturdu" açıklamasında bulundu.
YATIRIMCIYA KRİTİK UYARILAR
Piyasalarda yaşanan bu ani değişim karşısında uzmanların görüşlerini de paylaşan Kübra Kılıç Tepeci, "Yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Çünkü acele bir şekilde piyasayı okumadan hareket etmek tamamen yatırımcıyı zarara uğratacak bir durumdur" uyarısını yaptı.