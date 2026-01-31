Altında ve gümüşte sert fren: Rekor sonrası yüzde 10’luk kayıp: Piyasalarda neler oluyor?

Haftaya rekorlarla başlayan altın, doların küresel ölçekte güç kazanmasıyla birlikte sert bir geri çekilme yaşadı. Bin liralık artışın ardından sadece bir günde yüzde 10'dan fazla değer kaybeden gram altın, hafta başındaki seviyesinin dahi altına geriledi. Gümüş piyasasında ise kayıplar yüzde 30'u aşarken, A Haber ekibi piyasanın kalbi Kapalıçarşı'da son durumu yerinde inceledi.

İŞTE KAPALIÇARŞI'DA SON RAKAMLAR

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından gözler Kapalıçarşı'ya çevrildi.

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Altın denince akla gelen ilk noktalardan bir tanesi hiç şüphesiz ki Kapalıçarşı oluyor. Bizler de kameraman arkadaşım Özden Kulla ile birlikte fiyatlara bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çarşıdaki güncel rakamları paylaşan Tepeci, çeyrek altının 11 bin 540 liradan alındığını, satışının ise 12 bin liradan yapıldığını aktardı. Yarım altının 23 bin liradan el değiştirdiğini belirten muhabir, ziynet altının ise 46 bin 210 liradan alınıp 47 bin 777 liradan satıldığını bildirdi.