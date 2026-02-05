Altın ve gümüşte kritik viraj! Yeni rota neresi? İslam Memiş'ten A Haber'de yatırımcıya kritik uyarı

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 12:05 ahaber.com.tr

Altın ve gümüş piyasalarında sert dalgalanmalar yatırımcıyı alarma geçirdi. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'e yaptığı değerlendirmede ABD-İran geriliminin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını vurgulayarak, altın için kritik destek ve direnç seviyelerine dikkat çekti. Memiş, kısa vadede sert hareketlerin sürebileceğini, uzun vadede ise rekor beklentisinin devam ettiğini söyledi.

Altın piyasasında geçtiğimiz haftadan bu yana esen sert rüzgarlar yatırımcıyı hem heyecanlandırıyor hem de düşündürüyor. Rekor denemelerinin ardından gelen sert düşüşlerle birlikte piyasalarda belirsizlik hakim olurken, A Haber ekibi konunun uzmanıyla piyasanın nabzını tuttu. Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki son durumu, ABD-İran geriliminin etkilerini ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik seviyeleri tek tek açıkladı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER VE TEPKİ ALIMLARI Piyasadaki son hareketliliği değerlendiren İslam Memiş, "Altın fiyatlarında dün tepki alımı gördük. 5.090 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda uluslararası piyasalarda ons altın 4.920 dolar seviyesinde. Gram altın yurt içi piyasalarda 7.412 lira seviyesinde yine dalgalı seyir devam ediyor," ifadelerini kullandı. Yatırımcılar için teknik seviyelere de değinen Memiş, "4.800 dolar seviyesi destek seviyesi, 5.200 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığını yatırımcı takip edebilir. Bir iki hafta daha bu dalgalanmalar devam edecek," sözleriyle uyarıda bulundu.

GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ VE MANİPÜLASYON UYARISI Gümüş piyasasındaki sert kayıplara da vurgu yapan İslam Memiş, "Özellikle gümüş tarafında düşüşlerin daha sert olduğunu gördük. Bugün yüzde 10 civarında değer kaybetti. Gümüş yatırımcısını 2 aydır zaten uyarıyorduk. Çok ciddi yükselişler, teknik ve mantık olarak okunamayan yükselişler vardı. Şimdi 80 dolar seviyesinde. Gram tarafında 180 lira seviyesi vardı, şu an 112 lira seviyesinde," ifadelerini kullandı. Piyasadaki genel duruma ilişkin ise Memiş, "Bir manipülasyon piyasası var. Her ay sert dalgalanmalar hızlı olacak. Bu sert dalgalanmalara karşı yatırımcının kendini koruması lazım," uyarısında bulundu.

ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK? Hafta sonuna girilirken jeopolitik risklerin önemine dikkat çeken İslam Memiş, "Bütün dünyanın gözü kulağı Amerika-İran geriliminde. Malum hafta sonuna giriyoruz ve hafta sonları genelde yatırımcının savunmasız olduğu bir dönemdir. Her yer kapalı, piyasalar, bankalar kapalı. O yüzden riske girmemek lazım," dedi. Olası bir müdahale senaryosunu da paylaşan Memiş, "Eğer görüşmelerden olumlu sonuç çıkarsa 4.800 dolar destek seviyesi var; ancak jeopolitik gerilim tırmanırsa, ABD İran'a müdahale ederse bu sefer tekrar 5.600 dolar seviyesini görmemiz mümkündür," şeklinde konuştu.