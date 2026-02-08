Altın ve gümüşte "korku çemberi" alarmı! Pazar gecesine dikkat: Piyasalarda "GAP" boşluğu bekleniyor!

Jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklerin gölgesinde tarihi rekorlardan dönen altın ve gümüş piyasasında sert dalgalanma devam ediyor. Haftanın son işlem gününde ibrenin aşağı dönmesiyle yatırımcıda gerginlik tırmanırken, piyasa uzmanlarından "ikinci dalga korku çemberi" uyarısı geldi. Pazar gecesi piyasaların "boşluklu" açılma ihtimaline karşı yatırımcıların temkinli olması istenirken, özellikle gümüşte yaşanan sert hareketlerin "can yakabileceği" vurgulandı.

PİYASADA ALTIN BULMAK ZORLAŞTI: "GRAM VERMEDİLER" Hafta sonuna girerken fiyatlarda yaşanan kısmi gevşeme, yatırımcıyı hem iştahlandırdı hem de korkuttu. Pazardaki hareketliliği değerlendiren bir kuyumcu, "7.280 lira şu anda gram altın, çeyrek ise 11.900... Dün 12.000 liraya satıyorduk, 100 liralık bir düşüş yaşandı çeyrekte. Ancak şu an piyasada altın yok. Kapalıçarşı bize gram vermedi, biz de müşteriye 'yok' diyoruz. İnsanlar en çok gram ve çeyreğe yöneldi ama bulamadılar" sözleriyle fiziki altın piyasasındaki arz sıkıntısına dikkat çekti. Yatırım amacıyla altın aldığını belirten bir vatandaş ise, "Altının fiyatı şu an az bir şey gevşedi ama yine yükselecek diyorlar. Üzerimizde bir korku var" ifadelerini kullanarak piyasadaki tedirginliği özetledi. ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DALGALANMA! UZMANLAR YATIRIMCILARI RİSKLERE KARŞI UYARIYOR

UZMANINDAN KRİTİK DESTEK SEVİYESİ: 7'NİN ALTI KORKUTUYOR Altın fiyatlarının dolar desteği nedeniyle çok fazla geri çekilmeyeceğini öngören Altın ve Piyasa Uzmanı Adnan Kapukaya, "İnsanlar fiyatların 7 bin liranın altına sarkmasından korkuyor ancak altın aşağı gelse bile 6 bin 200'ler benim tahminimce kuvvetli bir yer. Dolar destekli olduğu için çok aşağı inmeyebilir" değerlendirmesinde bulundu. Kapukaya, fiyatlardaki düşüşün kalıcı olmayabileceğine işaret ederek yatırımcıların panik satışlarından kaçınması gerektiğini belirtti.