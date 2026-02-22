65 yaş üstüne doğal gaz müjdesi: 4 bin 135 TL ceplerinde kalacak

Milyonlarca doğal gaz abonesini sevindiren dev düzenleme yürürlüğe girdi. EPDK'nın yeni yönetmeliğiyle 65 yaş üstü vatandaşlar ve sosyal yardım alanlar için güvence bedeli ödeme dönemi kapandı. İlk bağlantı bedelinde taksit sayısı 6'ya çıkarılırken, borç nedeniyle gaz kesme işlemlerine "çifte uyarı" şartı getirildi. Dar gelirli ve yaşlı vatandaşlara nefes aldıracak yeni düzenlemenin ayrıntıları ise A Haber'de.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) milyonlarca doğal gaz abonesini yakından ilgilendiren yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar ve sosyal yardım alanlardan artık güvence bedeli alınmayacak. İlk bağlantı bedelinde taksit sayısı 3'ten 6'ya çıkarılırken, gaz kesme ve faturalandırma işlemlerinde de aboneyi koruyan devrim niteliğinde düzenlemeler hayata geçti. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, dar gelirli ve yaşlı vatandaşlara nefes aldıracak düzenlemenin detaylarını aktardı. 65 YAŞ ÜSTÜNE DOĞAL GAZ MÜJDESİ

65 YAŞ ÜSTÜNE GÜVENCE BEDELİ MUAFİYETİ Yeni yönetmelikle birlikte yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların üzerinden önemli bir maddi yükün kaldırıldığını belirten Filiz Uçan Savaş, "EPDK, doğal gaz tüketicilerini yakından ilgilendiren yeni yönetmeliğini yayımladı. Buna göre doğal gazda güvence bedeli yükü, özellikle dar gelirli ve yaşlı vatandaşların üzerinden kaldırıldı" ifadelerini kullandı. Düzenlemenin kapsamına dair ayrıntıları paylaşan Savaş, "65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar ve düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan artık güvence bedeli alınmayacak. 2024 yılı için 4 bin 135 lira olarak belirlenen bu rakam, muafiyet kapsamındaki vatandaşların cebinde kalacak" sözleriyle müjdeyi duyurdu.

İLK BAĞLANTI BEDELİNE 6 TAKSİT İMKANI Abonelik başlangıcındaki maliyetlerin de vatandaş lehine düzenlendiğini aktaran Filiz Uçan Savaş, "Yaklaşık 9 bin 755 lirayı bulan ilk bağlantı bedeli ödemeleri için tüm abonelere sağlanan 3 taksit imkanı, artık 6 taksite çıkarıldı. Vatandaşlar bu ödemeyi kredi kartlarıyla vade farksız bir şekilde bölerek çok daha rahat ödeyebilecekler" açıklamasında bulundu. Taşınma süreçlerindeki güvence bedeli çilesinin de sona erdiğini vurgulayan Savaş, "Aynı dağıtım bölgesi içerisinde taşınan aboneler, yeni adreslerine geçtiklerinde tekrar tekrar güvence bedeli ödemek zorunda kalmayacak" bilgisini paylaştı.

GAZ KESMEDEN ÖNCE "ÇİFTE UYARI" Tüketici haklarını koruma altına alan yeni kurallara dikkat çeken Filiz Uçan Savaş, "Dağıtım şirketleri borç nedeniyle gaz kesme işlemi yapmadan önce aboneye SMS, adrese ihbarname veya e-posta yollarından en az ikisini kullanarak 3 iş günü öncesinden haber vermek zorunda olacak" ifadelerini kullandı. Gaz açma ve fatura ödemelerindeki yeni süreci de detaylandıran Savaş, "Sözleşme imzalandıktan sonra gaz açma süresi 4 iş günü ile sınırlandırıldı. Ayrıca fatura okuma süresi şirketten kaynaklı bir şekilde gecikirse, vatandaşa vade farksız 4 taksit imkanı sunulacak ve faturalar son ödeme tarihinden en az 10 gün önce aboneye ulaştırılacak" sözleriyle düzenlemenin hem hızı hem de vatandaş odaklılığı artıracağını belirtti.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) Doğal gaz güvence bedeli kimlerden alınmayacak? Yeni yönetmeliğe göre 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar ve düzenli sosyal yardım almaya hak kazanan vatandaşlar güvence bedelinden muaf tutulacak.

