Bakanlık uyardı: ‘4.500 TL destek’ tuzağına düşmeyin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor" şeklindeki mesajların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

"BAYRAM MÜJDESİ" YALANI Kimlik avcılığı yöntemiyle vatandaşı hedef alan dolandırıcılara karşı resmi açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımların asıl hedefinin kişisel verileri ele geçirmek olduğu vurgulandı. Bakanlık X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak 'Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor' şeklinde yer alan paylaşımlar asılsızdır."

"KİŞİSEL VERİ HIRSIZLIĞI YAPILIYOR" Vatandaşların hassasiyetleri kullanılarak veri hırsızlığı yapıldığına dikkat çeken bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi: "Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ile sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."

RESMİ KAYNAKLARI TAKİP EDİN Bakanlık kişisel bilgilerin güvenliği için kaynağı doğrulanmamış hiçbir linke tıklanmaması ve şüpheli mesajlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Sosyal yardımlarla ilgili tek doğru kaynağın kendi kanalları olduğu bir kez daha hatırlatıldı.