Üniversite öğrencilerine uzun staj geliyor: Pilot uygulama 7 ilde başlıyor

Üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesinde iş deneyimi kazanmasını hedefleyen yeni staj düzenlemesi için ilk adım atıldı. Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan modelle birlikte öğrenciler en az bir dönem staj yapacak, uygulama ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak. Yeni sistemle staj süreleri uzatılırken, öğrencilerin iş hayatına daha hızlı uyum sağlaması ve mezuniyet sonrası istihdama geçiş süresinin kısaltılması amaçlanıyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı yeni kararla üniversite öğrencileri için staj uygulaması köklü biçimde değişiyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte öğrencilerin mezuniyet öncesinde en az bir dönem staj yapması zorunlu hale geliyor. Uygulama, ilk etapta belirlenen 7 pilot ilde hayata geçirilecek.

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YENİ MODEL Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan modele göre ön lisans programlarında iki farklı seçenek sunulacak. Buna göre öğrenciler ya 3 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj, ya da 2 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj yaparak öğrenimlerini tamamlayacak.

Dört yıllık lisans programlarında ise 7 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj ya da 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modeli uygulanacak. Böylece öğrencilerin eğitim sürecinde iş hayatıyla daha uzun soluklu temas kurması hedefleniyor.

"20 GÜNLÜK STAJ YETERLİ DEĞİLDİ" Düzenlemeyi değerlendiren Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, önceki staj sürelerinin yetersiz kaldığını vurguladı. Gültekin, kısa süreli stajların öğrenciyi iş hayatına hazırlamakta zorlandığını belirterek, yeni sistemle birlikte öğrencilerin hem sektöre daha hızlı uyum sağlayacağını hem de mezuniyet sonrası istihdam şansının artacağını ifade etti. Yeni uygulamanın, üniversite ile sektör arasında çift yönlü bir bilgi akışı oluşturacağını dile getiren Gültekin, bunun akademi açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi.