CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Üniversite öğrencilerine uzun staj geliyor: Pilot uygulama 7 ilde başlıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesinde iş deneyimi kazanmasını hedefleyen yeni staj düzenlemesi için ilk adım atıldı. Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan modelle birlikte öğrenciler en az bir dönem staj yapacak, uygulama ilk aşamada 7 pilot ilde başlayacak. Yeni sistemle staj süreleri uzatılırken, öğrencilerin iş hayatına daha hızlı uyum sağlaması ve mezuniyet sonrası istihdama geçiş süresinin kısaltılması amaçlanıyor.

Üniversite öğrencilerine uzun staj geliyor: Pilot uygulama 7 ilde başlıyor 1

Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı yeni kararla üniversite öğrencileri için staj uygulaması köklü biçimde değişiyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte öğrencilerin mezuniyet öncesinde en az bir dönem staj yapması zorunlu hale geliyor. Uygulama, ilk etapta belirlenen 7 pilot ilde hayata geçirilecek.

Üniversite öğrencilerine uzun staj geliyor: Pilot uygulama 7 ilde başlıyor 2

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YENİ MODEL

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan modele göre ön lisans programlarında iki farklı seçenek sunulacak. Buna göre öğrenciler ya 3 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj, ya da 2 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj yaparak öğrenimlerini tamamlayacak.

Üniversite öğrencilerine uzun staj geliyor: Pilot uygulama 7 ilde başlıyor 3

Dört yıllık lisans programlarında ise 7 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj ya da 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modeli uygulanacak. Böylece öğrencilerin eğitim sürecinde iş hayatıyla daha uzun soluklu temas kurması hedefleniyor.

Üniversite öğrencilerine uzun staj geliyor: Pilot uygulama 7 ilde başlıyor 4

"20 GÜNLÜK STAJ YETERLİ DEĞİLDİ"

Düzenlemeyi değerlendiren Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, önceki staj sürelerinin yetersiz kaldığını vurguladı. Gültekin, kısa süreli stajların öğrenciyi iş hayatına hazırlamakta zorlandığını belirterek, yeni sistemle birlikte öğrencilerin hem sektöre daha hızlı uyum sağlayacağını hem de mezuniyet sonrası istihdam şansının artacağını ifade etti.

Yeni uygulamanın, üniversite ile sektör arasında çift yönlü bir bilgi akışı oluşturacağını dile getiren Gültekin, bunun akademi açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Üniversite öğrencilerine uzun staj geliyor: Pilot uygulama 7 ilde başlıyor 5

7 PİLOT İLDE BAŞLAYACAK

Erol Özvar, uygulamanın ilk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilde pilot olarak başlatılacağını açıkladı. Özvar, sistemin sonuçlarına göre kapsamın ilerleyen süreçte genişletileceğini kaydetti.

Üniversite öğrencilerine uzun staj geliyor: Pilot uygulama 7 ilde başlıyor 6

"İŞ DÜNYASIYLA BAĞ GÜÇLENECEK"

Yeni modele ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özvar, öğrencilerin mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla güçlü bir bağ kurmasının önemine dikkat çekti. Öğrencilerin akademik bilgilerini sahada uygulama imkanı bulacağını belirten Özvar, bu sayede mezunların donanımının ve üretkenliğinin artacağını, istihdama geçiş sürelerinin de kısalacağını söyledi.

Üniversite öğrencilerine uzun staj geliyor: Pilot uygulama 7 ilde başlıyor 7

GÖREVLER VE GÜVENLİK ŞARTLARI SÖZLEŞMEYLE BELİRLENECEK

Staj sürecinde öğrencilerin işletmelerde üstleneceği görevler, değerlendirme kriterleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm detaylar yapılacak sözleşmelerde açıkça yer alacak. Böylece hem öğrencilerin haklarının korunması hem de işletmelerle üniversiteler arasında net bir çerçeve oluşturulması amaçlanıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin