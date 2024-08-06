06 Ağustos 2024, Salı
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?
KPSS Ortaöğretim 2024 geç başvuru tarihleri merakla bekleniyor. 18-30 Temmuz tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlayamayan adaylar, geç başvuru tarihlerine odaklanmış durumda. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, Eylül ayında gerçekleştirilecek sınavın geç başvuru tarihleri ve ücret detayları da yer aldı. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için geç başvurular ne zaman yapılacak ve ücreti ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 07:13