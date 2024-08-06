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Haberler Galeri KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

KPSS Ortaöğretim 2024 geç başvuru tarihleri merakla bekleniyor. 18-30 Temmuz tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlayamayan adaylar, geç başvuru tarihlerine odaklanmış durumda. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, Eylül ayında gerçekleştirilecek sınavın geç başvuru tarihleri ve ücret detayları da yer aldı. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için geç başvurular ne zaman yapılacak ve ücreti ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 07:13
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular tamamlandı, şimdi ise geç başvuru süreci başlıyor. Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya sınav geçerlilik süresi içinde mezun olacak adayların katılım sağlayacağı bu sınav için geç başvuru ücreti ve sınav tarihi merakla bekleniyor. Peki, KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar ve sınav ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

KPSS Ortaöğretim Geç Başvuru Tarihleri Açıklandı

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminde KPSS Ortaöğretim geç başvuru sürecinin tarihleri netleşti. 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için geç başvuru süreci 6 Ağustos'ta başlayacak ve 7 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihlerde başvurularını tamamlamayan adaylar için geç başvuru fırsatı sunulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?

KPSS Ortaöğretim sınavının geç başvuru ücreti, standart ücretin yüzde 50 artırımlı haliyle 525 TL olarak belirlenmiş durumda. Adayların bu ücreti ödeyerek geç başvuru sürecinden yararlanabilecekleri belirtiliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

Sınav ve Sonuç Tarihleri

KPSS Ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024'te ilan edilecek. Adaylar, bu tarihlerde yapılacak sınav ve sonuç açıklamaları için hazırlıklarını tamamlamalı.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM KPSS Ortaöğretim geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

Geç Başvuru Nasıl Yapılır?

Lise mezunu adaylar, KPSS Ortaöğretim geç başvurusunu elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapılabilir.

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