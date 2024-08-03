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KPSS ÖABT 1. ve 2. OTURUM SÜRELERİ 2024 | KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen 2024 sınav takvimi doğrultusunda, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yarın yapılacak. Sınava bir gün kala, adaylar sınavın detaylarını öğrenmek için yoğun bir araştırma içerisine girdiler. KPSS ÖABT'nin hangi tarihte, hangi saatte yapılacağı ve sınav giriş belgeleriyle ilgili tüm ayrıntılar adaylar tarafından merak ediliyor. İşte sınava dair tüm bilinmesi gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 13:30 Güncelleme: 03.08.2024 13:30
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KPSS ÖABT OTURUM SÜRELERİ 2024 | KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek?

2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için başvurular 3-15 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı ve geç başvuru işlemleri ise 22-23 Mayıs'ta alındı. Adaylar, sınavın tarihi, saati ve sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağına dair detayları merak ediyor. Peki, KPSS ÖABT hangi tarihte ve saatte yapılacak? Sınav giriş belgeleri nasıl temin edilecek?

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KPSS ÖABT OTURUM SÜRELERİ 2024 | KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek?

2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Tarihi Açıklandı!

Öğretmen adayları için heyecanlı bekleyiş sona erdi! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimi ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihi kesinleşti.

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KPSS ÖABT OTURUM SÜRELERİ 2024 | KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek?

ÖABT ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Öğretmen adayları, 2024 KPSS ÖABT'ye 4 Ağustos 2024 tarihinde girecekler. Sınavın başlangıç saati ise alanına göre değişiyor:

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KPSS ÖABT OTURUM SÜRELERİ 2024 | KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek?

KPSS ÖABT: 4 Ağustos 2024, saat 10.15'te başlayacak.

ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı: 4 Ağustos 2024, saat 14.45'te başlayacak.

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KPSS ÖABT OTURUM SÜRELERİ 2024 | KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek?

Sınav süresi ve soru sayısı: Önemli Bilgiler

ÖSYM, ÖABT'de adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi vereceğini duyurdu.

ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavında ise adaylara 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.