DİB MBSTS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? Tarih ve sınav detayları

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS) için başvuru süreci 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak, sınav ise 29 Mart 2026 tarihinde saat 14.45'te gerçekleştirilecek. 90 dakika sürecek sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 soru yöneltilecek ve değerlendirmede yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvuru sürecine ilişkin bekleyiş devam ediyor. Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak. Sınavla ilgili resmi duyuru, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Yayımlanacak duyuruda başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgilere yer verilecek.

2026 DİB-MBSTS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU 2026 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları, ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda alınacak. Buna göre adaylar, başvurularını 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Sınava katılacak adayların Sınava Giriş Belgeleri ise sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

2026 DİB-MBSTS NE ZAMAN YAPILACAK? 2026-DİB-MBSTS, 29 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 14.45'te başlayacak.

MBSTS SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı toplam 90 dakika sürecek. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan bir test yöneltilecek. Değerlendirme sürecinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar puanlamaya dahil edilmeyecek.