ALES/2 ne zaman? 2024 ALES/2 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Kaç soru var?

28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan ALES/2 sınavına sayılı günler kala, adaylar sınav süresi ve bitiş saatini merak ediyor. ÖSYM tarafından başvuruları 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Sınav giriş yerleri, ÖSYM AİS ekranı üzerinden görüntülenebilir ve sınav giriş belgeleri çıktı olarak alınabilir.