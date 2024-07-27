27 Temmuz 2024, Cumartesi
ALES/2 ne zaman? 2024 ALES/2 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Kaç soru var?
Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenecek olan 2024 ALES/2 sınavı, adayların merakla beklediği tarih ve saat bilgileriyle gündemde. Sözel ve sayısal testlerden oluşan bu önemli sınav, Temmuz ayında gerçekleşecek. Adaylara ek süre tanınacak olan ALES/2 sınavında, soru dağılımı ve oturum bilgileri de büyük ilgi görüyor. İşte, 2024 ALES/2 sınav tarihi, saati ve oturum bilgilerine dair tüm detaylar...
Giriş: 27.07.2024 09:47
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