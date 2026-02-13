CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

5 bin aday katılacak: e-YDS/2 4 büyük şehirde yapılacak! İşte sınav süresi ve saati

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

e-YDS 2026/2 sınavı 14 Şubat'ta 4 ilde yapılacak. Saat 13.45'te başlayacak sınava adaylar 13.30'dan sonra alınmayacak. Sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranında erişime açıldı.

5 bin aday katılacak: e-YDS/2 4 büyük şehirde yapılacak! İşte sınav süresi ve saati 1

ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/2) Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav merkezlerinde uygulanacak. 5 bin 266 adayın katılacağı sınav 80 sorudan oluşacak ve 180 dakika sürecek. Engelli adaylar için ek süre uygulanacak, kimlik sorunu yaşayan adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

5 bin aday katılacak: e-YDS/2 4 büyük şehirde yapılacak! İşte sınav süresi ve saati 2

e-YDS/2 Saat 13.45'te Başlayacak

e-YDS/2 14 Şubat Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak. Adaylar sınav binalarına 13.30'dan sonra alınmayacak. Bu nedenle adayların belirtilen saatten önce merkezlerde hazır bulunması gerekiyor.

Sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan e-sınav merkezlerindeki 46 salonda gerçekleştirilecek. Tüm adaylar başvuru sırasında seçtikleri merkezlerde sınava girecek.

5 bin aday katılacak: e-YDS/2 4 büyük şehirde yapılacak! İşte sınav süresi ve saati 3

Sınav 80 Sorudan Oluşacak

Sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek, Toplam sınav süresi 180 dakika olacak. Ek süre hakkı tanınan engelli adaylar ilave sürelerini kullanabilecek.

5 bin aday katılacak: e-YDS/2 4 büyük şehirde yapılacak! İşte sınav süresi ve saati 4

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr veya AİS uygulaması üzerinden görüntüleyip çıktı alabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

5 bin aday katılacak: e-YDS/2 4 büyük şehirde yapılacak! İşte sınav süresi ve saati 5

Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik numarası veya fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Adaylar geçici kimlik belgesi alarak sınava katılabilecek.

5 bin aday katılacak: e-YDS/2 4 büyük şehirde yapılacak! İşte sınav süresi ve saati 6

ÖSYM Başkanı'ndan Açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava katılacak adaylara başarı, görevlilere kolaylık diledi. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2026 yılında ikincisi düzenlenecek e-YDS, İngilizce olarak yapılacak. Sınava 5 bin 266 aday başvurdu. 10 engelli aday bu sınava katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulması uygulamasından e-YDS/2'de 51 aday yararlandı. Sınavda emniyet görevlisi dahil 322 kişi görev alacak."

Mobil uygulamalarımızı indirin