ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/2) Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav merkezlerinde uygulanacak. 5 bin 266 adayın katılacağı sınav 80 sorudan oluşacak ve 180 dakika sürecek. Engelli adaylar için ek süre uygulanacak, kimlik sorunu yaşayan adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.