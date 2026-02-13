5 bin aday katılacak: e-YDS/2 4 büyük şehirde yapılacak! İşte sınav süresi ve saati
e-YDS 2026/2 sınavı 14 Şubat'ta 4 ilde yapılacak. Saat 13.45'te başlayacak sınava adaylar 13.30'dan sonra alınmayacak. Sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS ekranında erişime açıldı.
ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/2) Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav merkezlerinde uygulanacak. 5 bin 266 adayın katılacağı sınav 80 sorudan oluşacak ve 180 dakika sürecek. Engelli adaylar için ek süre uygulanacak, kimlik sorunu yaşayan adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.
e-YDS/2 Saat 13.45'te Başlayacak
e-YDS/2 14 Şubat Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak. Adaylar sınav binalarına 13.30'dan sonra alınmayacak. Bu nedenle adayların belirtilen saatten önce merkezlerde hazır bulunması gerekiyor.
Sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan e-sınav merkezlerindeki 46 salonda gerçekleştirilecek. Tüm adaylar başvuru sırasında seçtikleri merkezlerde sınava girecek.
Sınav 80 Sorudan Oluşacak
Sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek, Toplam sınav süresi 180 dakika olacak. Ek süre hakkı tanınan engelli adaylar ilave sürelerini kullanabilecek.
Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr veya AİS uygulaması üzerinden görüntüleyip çıktı alabilecek.
Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak
Kimlik kartını kaybeden, kimlik numarası veya fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Adaylar geçici kimlik belgesi alarak sınava katılabilecek.