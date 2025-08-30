Ukrayna'da suikast şoku! Kurye kılığında kanlı infaz... Eski Parlamento Başkanı Parubiy vurularak öldürüldü

Ukrayna suikast haberi ile çalkalanıyor. Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy'in Lviv'de yapılan suikast sonucu hayatını kaybetti. Parubiy'e suikast düzenleyen şahsın bir kurye olduğu ifade edildi. Katilin bulunması ve araştırılması için gerekli tüm güç ve araçların seferber edildiğini belirten Zelenskiy, "Parubiy öldürüldü, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."dedi.