"BÖLGESEL BİR MERKEZİZ" Bu sürecin yalnızca hasta hareketliliğiyle sınırlı kalmadığını, Türkiye'nin aynı zamanda bölge ülkelerine yönelik tıp eğitimi ve bilgi transferi de gerçekleştirdiğini belirten Demiray, "Türkiye bugün 6 saatlik uçuş mesafesi içinde yer alan coğrafyada en güçlü sağlık oyuncularından biri haline geldi. Hem klinik kapasite hem insan kaynağı hem de teknoloji açısından artık bölgesel bir merkeziz" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca güçlü havayolu ağı ve kısa bekleme süreleri de tercih edilme sebepleri arasında. Özellikle İstanbul, Londra-Dubai hattına alternatif bir "sağlık merkezi" olarak konumlanırken; şehirde sağlık turizmine yönelik özel paketler, VIP transfer hizmetleri ve çok dilli hasta danışmanlığı gibi hizmetler hızla yaygınlaşıyor. Onkoloji alanında uluslararası yayınları ile tanınan Prof. Dr. Mutlu Demiray da son aylarda İstanbul'daki hasta trafiğinde dikkat çekici bir artış yaşandığını belirtiyor. Türkiye'nin halihazırda Hindistan, Pakistan, Mısır ve birçok Avrupa ülkesinden sağlık turizmi kapsamında yoğun ziyaretçi çektiğini vurgulayan Demiray, özellikle Körfez bölgesinde artan riskler nedeniyle birçok yabancı doktorun hastalarını doğrudan Türkiye'deki kliniklere yönlendirmeye başladığını ifade ediyor.

SAĞLIK TURİZMİNDE REKOR

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) verilerine göre, 2025 yılında sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısı 1 milyon 398 bin 580'e ulaştı. Aynı dönemde sağlık turizmi geliri 3 milyar 22 milyon 452 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektör temsilcileri, 2026 yılında bu rakamların en az yüzde 25 artmasını bekliyor. Bu artışın önemli bir kısmının Ortadoğu kaynaklı hasta akışından gelmesi değerlendiriliyor.



DOKTORLAR DA GELİYOR

Öte yandan dikkatlerden kaçmayan bir diğer gelişme ise yalnızca hastaların değil, doktorların da hareket halinde olması. Dubai merkezli bazı cerrahlar ve diş hekimleri, İstanbul'da ameliyathane kiralayarak kendi hastalarını Türkiye'de tedavi etmeye başladı. Bu durum, Türkiye'nin sadece bir tedavi noktası değil, aynı zamanda bölgesel bir sağlık operasyon merkezi haline geldiğini gözler önüne seriyor.

ROTA TÜRKİYE'DE

Uluslararası gayrimenkul yatırımcıları, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından "riski dağıtma" ve "b planı oluşturma" amacıyla alternatif rota arayışına girerken bu seçenekler arasında türkiye de öne çıkıyor. uluslararası gayrimenkul uzmanı ve level ımmigration & properties üst yöneticisi (ceo) haitham ahmet alamarioğlu, dubai'ye alternatif olarak uluslararası gayrimenkul yatırımcısı açısından türkiye, yunanistan ve panama'nın öne çıktığını söyledi. alamarioğlu, "türkiye, sadece bir yatırım adresi değil, tanıdık bir dil, ortak bir kültür ve gerçekten bir hayat kurulabilecek bir yer sunan güvenilir bir b planıdır" şeklinde konuştu. uluslararası gayrimenkul uzmanı ve parcel estates üst yöneticisi (ceo) özden çimen de uluslararası yatırımcıların coğrafi çeşitlendirme yaptığını bildirdi.