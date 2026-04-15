Dubai yerine İstanbul! Sağlık hattı Türkiye’ye kaydı
Ortadoğu'daki savaş gerilimi sağlık turizmini Türkiye'ye yönlendirdi. Dubai ve Abu Dabi'den yüzlerce ameliyat İstanbul'a taşınırken, hasta sayısında yüzde 30'a varan artış yaşanıyor. İşte detaylar...
Körfez bölgesinde yükselen güvenlik endişeleri sağlık turizminde rotayı değiştirdi. Yıllardır bölgenin sağlık merkezi olarak öne çıkan Dubai ve Abu Dabi'den artık hastalar ve doktorlar İstanbul'a yöneliyor. Son aylarda yüzlerce ameliyat randevusu Türkiye'ye kaydırılırken, İstanbul'daki özel hastanelerde yabancı hasta yoğunluğu dikkat çekici şekilde arttı.
Estetikten diş tedavisine, onkolojiden cerrahi operasyonlara kadar birçok alanda Türkiye, hem maliyet avantajı hem de yüksek hizmet kalitesiyle yeni bir "sağlık üssü" haline geliyor.
Uzun yıllardır bölgenin sağlık üssü olarak öne çıkan Abu Dabi ve Dubai'den yüzlerce ameliyat randevusu İstanbul'a kaydırıldı. Bu hareketlilik artık bireysel tercihlerden çıkıp sistematik bir 'ameliyat hattı'na dönüşmüş durumda.
İSTANBUL'DA AMELİYATHANE KİRALIYORLAR
Sadece hastalar değil, Dubai bağlantılı doktorlar da İstanbul'daki özel hastanelerde ameliyathane kiralayarak operasyon yapmaya başladı.
HASTA SAYISINDA YÜZDE 30 ARTIŞ
Sabah'ın haberine göre, İstanbul'daki özel hastanelerde özellikle Körfez ülkelerinden gelen hasta sayısında yüzde 30'a varan artış yaşanıyor. Estetik cerrahi, saç ekimi ve diş tedavileri bu talebin en yoğun olduğu alanlar arasında yer alıyor. Sağlık turizmi şirketleri, Dubai çıkışlı hasta trafiğinin son 3 ayda belirgin şekilde Türkiye'ye yöneldiğini belirtiyor.
SAĞLIK HİZMETLERİNDE TERCİH TÜRKİYE
Ayrıca daha önce Dubai'de estetik operasyon planlayan Kuveytli bir hasta, yaptığı açıklamada güvenlik ve maliyet avantajı nedeniyle İstanbul'da aynı operasyonu yüzde 40'a varan daha düşük maliyetle ve daha kısa sürede gerçekleştirebildiğini ifade etti. Benzer şekilde Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen hastalar da paket sağlık hizmetlerini tercih ederek Türkiye'ye yöneliyor.
DİŞ KLİNİKLERİNDE...
Bu dönüşümün en net hissedildiği alanların başında dental turizm geliyor. İmplant, estetik diş hekimliği ve dijital diş tedavileri Türkiye'yi küresel ölçekte öne çıkarıyor. DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, bölgedeki savaş ve belirsizliklerin büyük bir sağlık göçü başlattığını belirterek, "Sektörün her alanında ciddi bir hareketlilik var. Özellikle diş tedavilerinde Türkiye artık ilk tercih haline geldi" dedi.
Türkiye'deki klinikler, Avrupa ve Körfez'den gelen hasta taleplerinde çift haneli artışlar raporlarken, bazı büyük diş kliniklerinde yabancı hasta oranı yüzde 60'lara kadar çıkmış durumda.