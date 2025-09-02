Trump etkisini yitiriyor diyerek duyurdu! "İsrail savaşa bir an önce son vermeli"

02 Eylül 2025, Salı

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Daily Caller'a verdiği röportajda, İsrail lobisinin Kongre üzerindeki etkisini yitirmekte olduğunu söyledi.

Daily Caller Beyaz Saray muhabiri Reagan Reese, Oval Ofis'te Trump'la bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Mart ayında Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankette, genç Cumhuriyetçiler arasında İsrail'e verilen desteğin azaldığı ortaya çıkmıştı.

Trump, bu eğilimin farkında olduğunu belirterek, İsrail'in Kongre'deki "sarsılmaz desteğinin" artık geçmişte kaldığını ve İsrail'in bu savaşa bir an önce son vermesi gerektiğini ifade etti.

"Mart ayında yapılan Pew anketine göre, ABD'li yetişkinlerin yüzde 53'ü İsrail'e olumsuz bakıyor. Bu oran 2022'de yüzde 42'ydi. 50 yaş altındaki genç Cumhuriyetçiler arasında İsrail'e olumsuz bakanların oranı yüzde 50'ye çıktı. 2022'de bu oran yüzde 35'ti. Yani, özellikle genç Cumhuriyetçilerden oluşan MAGA ve America First hareketleri içinde İsrail'e desteğe şüpheyle yaklaşan bir grup büyüyor. Bu durumun farkında mısınız? Sizi endişelendiriyor mu?" diyen Reese, Trump'tan şu yanıtı aldı:

"Evet, farkındayım. İsrail harika bir ülke, biliyorsunuz, benim İsrail'den ciddi desteğim var. Benim kadar İsrail için çok şey yapan olmadı, özellikle de İran'a yönelik son saldırılar dahil. O operasyonu, o uçakla, kimsenin daha önce görmediği şekilde gerçekleştirdik. Döndüğümüzde CNN, "tamamlanmamış olabilir" demeye çalıştı ama aslında tamamen, fazlasıyla tamamlanmıştı.

20 yıl öncesine dönerseniz… Size şunu söyleyeyim: Kongre'de İsrail lobisi kadar güçlü bir yapı hiç görmedim. İsrail en güçlüydü. Bugün ise o kadar güçlü değil. Bu inanılmaz. Bir zamanlar politikacı olmak istiyorsanız İsrail hakkında kötü konuşamazdınız. Ama artık AOC ve onunla birlikte üç kişi daha var, başka radikaller var, onlar bu durumu değiştirdi. Sen gençsin, bilemeyebilirsin ama 15 yıl öncesine dönersen, işte o zaman başladı. İsrail, Kongre'de gördüğüm en güçlü lobiydi. Tam anlamıyla kontrol sahibiydi. Şimdi ise değil. Buna biraz şaşırıyorum. İnsanlar 7 Ekim'i unuttular. 7 Ekim gerçekten korkunç bir gündü, çünkü ben fotoğrafları gördüm."

Kendisinin de İşgalci İsrail'e gittiğini söyleyen Reese, Gazze'ye düşen bombaların bulunduğu bölgelere ziyaretlerde bulunduğunu ve savaşın korkunç olduğunu belirtti.

Reese, 7 Ekim 2023'te Filistin direniş örgütü Şzeddin El Kassam Tugayları'nın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail için korkunç olduğunu da dile getirmesinin ardından Trump, Reese'ye şu sözlerle karşılık verdi:

"Ama biliyor musunuz, bunun hiç yaşanmadığını iddia edenler var, inkârcılar. Aynı şekilde Holokost'u da reddedenler var. Bu savaşı bir an önce bitirmeleri gerekiyor.

İsrail'e zarar veriyor, bunda hiçbir şüphe yok. Savaşı kazanıyor olabilirler ama kamuoyu desteğini kazanamıyorlar, bu da onlara zarar veriyor. 15 yıl önce İsrail, Kongre'de gördüğüm en güçlü lobiydi, şimdi ise zayıflamış durumda. Özellikle Kongre'de."

Cumhuriyetçi Georgia Temsilcisi ve Trump'ın yakın müttefiki Marjorie Taylor Greene, kısa süre önce İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını söyleyen ilk Cumhuriyetçi oldu.

Trump'a uzun süredir destek veren Steven Bannon ise yaz boyunca İsrail'in aslında ABD'nin gerçek bir müttefiki olmadığını öne sürdü ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun çevresini güvenilmez olmakla suçlamıştı.