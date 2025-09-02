Trump etkisini yitiriyor diyerek duyurdu! "İsrail savaşa bir an önce son vermeli"

"Evet, farkındayım. İsrail harika bir ülke, biliyorsunuz, benim İsrail'den ciddi desteğim var. Benim kadar İsrail için çok şey yapan olmadı, özellikle de İran'a yönelik son saldırılar dahil. O operasyonu, o uçakla, kimsenin daha önce görmediği şekilde gerçekleştirdik. Döndüğümüzde CNN, "tamamlanmamış olabilir" demeye çalıştı ama aslında tamamen, fazlasıyla tamamlanmıştı.

"İSRAİL KONGRE'DE GÜÇ KAYBETTİ"

20 yıl öncesine dönerseniz… Size şunu söyleyeyim: Kongre'de İsrail lobisi kadar güçlü bir yapı hiç görmedim. İsrail en güçlüydü. Bugün ise o kadar güçlü değil. Bu inanılmaz. Bir zamanlar politikacı olmak istiyorsanız İsrail hakkında kötü konuşamazdınız. Ama artık AOC ve onunla birlikte üç kişi daha var, başka radikaller var, onlar bu durumu değiştirdi. Sen gençsin, bilemeyebilirsin ama 15 yıl öncesine dönersen, işte o zaman başladı. İsrail, Kongre'de gördüğüm en güçlü lobiydi. Tam anlamıyla kontrol sahibiydi. Şimdi ise değil. Buna biraz şaşırıyorum. İnsanlar 7 Ekim'i unuttular. 7 Ekim gerçekten korkunç bir gündü, çünkü ben fotoğrafları gördüm."