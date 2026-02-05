TIME’ın “kehanet kapağı” yeniden gündemde: Önce Saddam ve Kaddafi, şimdi Hamaney!

ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden tehlikeli bir eşiğe gelirken, TIME dergisinin son kapağı Ortadoğu'da adeta deprem etkisi yarattı.

Bu kapak, yalnızca İran'daki protestoları değil, aynı zamanda Washington-Tahran hattında yürütülen kritik diplomasi trafiğini de yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Dergi, "After the Ayatollah" (Ayetullah'tan Sonra) başlıklı kapağında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i silikleştirilmiş ve yüzü görünmeyen bir figür olarak resmederek, ülkede yaşanan sarsıntının "rejim sonrası" bir döneme evrilebileceği mesajını verdi.

MÜZAKERE MASASI KURULUYOR: UMMAN'DA KRİTİK BULUŞMA

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran ile ABD arasında yapılacak müzakerelerin tarihi ve yeri netleşti. Buna göre taraflar, cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelecek.

Diplomasinin yeniden devreye girdiği bu süreçte, askeri caydırıcılık unsurlarının da sahada aynı anda yürütülmesi dikkat çekiyor. Bölgedeki gerginlik, sadece iki ülkeyi değil tüm Ortadoğu'yu doğrudan etkileyebilecek bir kırılma noktasına sürüklüyor.