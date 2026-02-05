TIME’ın “kehanet kapağı” yeniden gündemde: Önce Saddam ve Kaddafi, şimdi Hamaney!
ABD–İran gerilimi tırmanırken derginin "After the Ayatollah" kapağı büyük yankı uyandırdı… TIME'ın geçmişte aynı tasarımla işaret ettiği liderlerin akıbeti düşünüldüğünde bir mesaj mı sorusu akıllara geliyor.
ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden tehlikeli bir eşiğe gelirken, TIME dergisinin son kapağı Ortadoğu'da adeta deprem etkisi yarattı.
Dergi, "After the Ayatollah" (Ayetullah'tan Sonra) başlıklı kapağında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i silikleştirilmiş ve yüzü görünmeyen bir figür olarak resmederek, ülkede yaşanan sarsıntının "rejim sonrası" bir döneme evrilebileceği mesajını verdi.
Bu kapak, yalnızca İran'daki protestoları değil, aynı zamanda Washington-Tahran hattında yürütülen kritik diplomasi trafiğini de yeniden gündemin merkezine taşıdı.
MÜZAKERE MASASI KURULUYOR: UMMAN'DA KRİTİK BULUŞMA
İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran ile ABD arasında yapılacak müzakerelerin tarihi ve yeri netleşti. Buna göre taraflar, cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelecek.
Diplomasinin yeniden devreye girdiği bu süreçte, askeri caydırıcılık unsurlarının da sahada aynı anda yürütülmesi dikkat çekiyor. Bölgedeki gerginlik, sadece iki ülkeyi değil tüm Ortadoğu'yu doğrudan etkileyebilecek bir kırılma noktasına sürüklüyor.
TIME'ın kapağı sadece bir çizim değil: "Ayetullah'tan sonra" mesajı
TIME'ın kapağında Ali Hamaney'in yüzünün net şekilde verilmemesi, figürün adeta silinerek arka plana itilmesi, İran'da giderek büyüyen toplumsal öfkenin "rejimi tükettiği" yönünde yorumlandı.
Kapağı hazırlayan isim ise TIME'ın dikkat çeken siyasi illüstrasyonlarıyla tanınan Kübalı çizer Edel Rodriguez. Kırmızı ve koyu tonların ağırlıkta olduğu tasarım, İran sokaklarındaki çatışma atmosferini ve ülke üzerindeki baskıyı yansıtan sert bir sembolizm taşıyor.
"BU KAPAKLAR ÜRKÜTÜYOR": SADDAM VE KADDAFİ ÖRNEĞİ HAFIZALARDA
TIME dergisinin geçmişte benzer tasarımlarla dünya gündemine taşıdığı liderlerin sonu, yeni kapağın etkisini daha da büyüttü.
Dergi, 2003 yılında ABD'nin Irak işgali öncesinde Saddam Hüseyin'i kapağına taşıyarak "Saddam'dan Sonra Hayat" manşetini atmıştı.