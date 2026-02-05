CANLI YAYIN
TIME’ın “kehanet kapağı” yeniden gündemde: Önce Saddam ve Kaddafi, şimdi Hamaney!

ABD–İran gerilimi tırmanırken derginin "After the Ayatollah" kapağı büyük yankı uyandırdı… TIME'ın geçmişte aynı tasarımla işaret ettiği liderlerin akıbeti düşünüldüğünde bir mesaj mı sorusu akıllara geliyor.

ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden tehlikeli bir eşiğe gelirken, TIME dergisinin son kapağı Ortadoğu'da adeta deprem etkisi yarattı.

Dergi, "After the Ayatollah" (Ayetullah'tan Sonra) başlıklı kapağında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i silikleştirilmiş ve yüzü görünmeyen bir figür olarak resmederek, ülkede yaşanan sarsıntının "rejim sonrası" bir döneme evrilebileceği mesajını verdi.

Bu kapak, yalnızca İran'daki protestoları değil, aynı zamanda Washington-Tahran hattında yürütülen kritik diplomasi trafiğini de yeniden gündemin merkezine taşıdı.

MÜZAKERE MASASI KURULUYOR: UMMAN'DA KRİTİK BULUŞMA

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran ile ABD arasında yapılacak müzakerelerin tarihi ve yeri netleşti. Buna göre taraflar, cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya gelecek.

Diplomasinin yeniden devreye girdiği bu süreçte, askeri caydırıcılık unsurlarının da sahada aynı anda yürütülmesi dikkat çekiyor. Bölgedeki gerginlik, sadece iki ülkeyi değil tüm Ortadoğu'yu doğrudan etkileyebilecek bir kırılma noktasına sürüklüyor.

TIME'ın kapağı sadece bir çizim değil: "Ayetullah'tan sonra" mesajı

TIME'ın kapağında Ali Hamaney'in yüzünün net şekilde verilmemesi, figürün adeta silinerek arka plana itilmesi, İran'da giderek büyüyen toplumsal öfkenin "rejimi tükettiği" yönünde yorumlandı.

Kapağı hazırlayan isim ise TIME'ın dikkat çeken siyasi illüstrasyonlarıyla tanınan Kübalı çizer Edel Rodriguez. Kırmızı ve koyu tonların ağırlıkta olduğu tasarım, İran sokaklarındaki çatışma atmosferini ve ülke üzerindeki baskıyı yansıtan sert bir sembolizm taşıyor.

"BU KAPAKLAR ÜRKÜTÜYOR": SADDAM VE KADDAFİ ÖRNEĞİ HAFIZALARDA

TIME dergisinin geçmişte benzer tasarımlarla dünya gündemine taşıdığı liderlerin sonu, yeni kapağın etkisini daha da büyüttü.

Dergi, 2003 yılında ABD'nin Irak işgali öncesinde Saddam Hüseyin'i kapağına taşıyarak "Saddam'dan Sonra Hayat" manşetini atmıştı.

2011'de ise Libya lideri Muammer Kaddafi için "Kaddafi'den Sonra Dünya" ifadesini kullanmış, Kaddafi'yi yarı silinmiş bir portreyle resmetmişti.

Her iki lider de kısa süre sonra iktidardan düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

Bu nedenle İran'da ve bölge başkentlerinde TIME'ın yeni kapağı, sadece medya hamlesi değil, "rejimin sonuna dair mesaj" olarak okunmaya başladı.

TIME'IN İDDİASI DAHA DA SARSICI: "48 SAATTE 30 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ"

TIME'ın kapağına eşlik eden analizlerde İran'daki iç karışıklığa dair çok ağır bir tablo çiziliyor.

Derginin aktardığına göre, İran yönetimi 8 Ocak'ta interneti kesti, ardından güvenlik güçlerine sert müdahale emri verdi. TIME, bu sürecin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en yoğun silahlı katliamlardan birine dönüştüğünü öne sürdü.

TIME'a konuşan İranlı sağlık yetkilileri, ölü sayısının tahmin edilenden çok daha yüksek olabileceğini belirterek, 48 saat içinde 30 bin kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini iddia etti.

Derginin iddiaları, rejimin düşmesine işaret etmek için öne sürülen enformasyonlar olarak değerlendiriliyor.

TIME'DAN "KURTARACAĞIZ" DİYEN TRUMP'A SERT ELEŞTİRİ: KÜRESEL DERGİ SAVAŞ İSTİYOR

TIME'ın en dikkat çekici bölümlerinden biri de Washington yönetiminin tutumuna dair.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran halkına yönelik "yardıma geleceğiz" mesajı verdiği, ancak bunun sahada herhangi bir karşılık bulmadığı vurgulandı. Dergi, rejimin bu süreçte "zafer ilan ettiğini", İran halkının ise sokaklarda can kayıplarını saymak zorunda kaldığını aktardı.

TIME ayrıca Trump'ın, ay sonunda ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi grubunu işaret ederek İran yönetimine "anlaşma" çağrısı yaptığına dikkat çekti.

Bu detay, hem askeri hem diplomatik baskının aynı anda yürütüldüğünü gösteren sembolik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

TIME'IN "SON SEZON" VURGUSU: İRAN'DA GERİ SAYIM MI BAŞLADI?

TIME, İran'daki mevcut tabloyu değerlendirirken dikkat çekici bir cümleye de yer verdi. Sürgündeki bir gazetecinin daha önce söylediği şu sözler hatırlatıldı:

"Bunun İslam Cumhuriyeti'nin son bölümü olup olmadığını bilmiyorum. Ama bu, son sezon."

Bu vurgu, TIME'ın sadece bir kapakla değil, bütün anlatısıyla İran'ın "rejim sonrası döneme" yaklaştığını ima ettiğini gösteriyor.

EKONOMİ ÇÖKÜYOR, SOKAKLAR KAYNIYOR: İRAN YENİ BİR KIRILMAYA MI GİDİYOR?

TIME'ın analizinde, İran ekonomisinin serbest düşüşe geçtiği, halkın giderek daha büyük bir çıkmaza sürüklendiği ve rejimin sert güvenlik politikalarıyla ayakta kalmaya çalıştığı aktarılıyor.

Dergi, İran'da kamyonlara monte edilmiş makineli tüfeklerle sokak kontrolü sağlandığını, halkın ise yeniden evlerine çekilmek zorunda bırakıldığını öne sürüyor.

Mevcut İran yönetimi ise protestolarda çok sayıda ABD ve İsrail ajanı olduğunu belirtmiş, barışçıl protestoların ajanlar tarafından kışkırtılarak resmi kurumların hedef alındığını açıklamıştı.

ORTADOĞU DİKEN ÜSTÜNDE: MASKAT GÖRÜŞMESİ KADER ANI OLABİLİR

Bir yanda TIME'ın "After the Ayatollah" kapağıyla büyüttüğü rejim sonrası tartışmaları, diğer yanda Umman'da kurulacak müzakere masası…

Bölge, yeniden tarihî bir dönemece girerken, Maskat'taki görüşmenin sonucu yalnızca ABD–İran ilişkilerini değil, İran'daki iç dengeleri ve Ortadoğu'daki güç haritasını da yeniden şekillendirebilir.

İran'da ise herkes aynı soruyu soruyor:
Bu sadece bir kapak mı, yoksa yaklaşan bir sonun habercisi mi?

