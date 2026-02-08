Terörden temizlenmişti: A Haber Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda!
Suriye'de terör örgütü YPG'den kurtarılan Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı, yürütülen yoğun operasyonların ardından Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Bölgenin en büyük elektrik üretim tesislerinden biri olan barajda enerji yeniden Suriye yönetimine devredilirken, operasyonlarda 45 Suriye askerinin şehit olduğu bildirildi. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ görüntüledi.
Bölgede yürütülen operasyonlarda terör örgütü YPG'ye yönelik yoğun bir askeri harekât gerçekleştirildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, sahadan aktardığı bilgilerde operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bu noktada yoğun operasyonlar gerçekleştirildi, YPG'li teröristlerden çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
KAÇARKEN ARAÇLARI YAKTILAR: "GERİDE KÜL BIRAKTILAR"
Operasyon sırasında YPG'li teröristlerin geri çekilirken dikkat çeken bir hamle yaptığı da bildirildi.
Mehmet Geçgel, teröristlerin araçları Suriye ordusunun eline geçmesin diye ateşe verdiğini belirterek, "Teröristler buradan kaçarken arkalarındaki araçları Suriye ordusunun kontrolüne geçmemesi için ateşe verdi" sözleriyle durumu aktardı.
45 ASKER ŞEHİT OLDU: TİŞRİN İÇİN BEDEL
Tişrin Barajı'nın özgürleştirilmesi için gerçekleştirilen operasyonların ağır kayıplarla sonuçlandığı belirtildi.
Bölgede yürütülen çatışmalarda 45 Suriye askerinin şehit olduğu ifade edilirken, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
BARAJIN TARİHİ: DEAŞ'TAN YPG İŞGALİNE UZANAN SÜREÇ
Tişrin Barajı'nın geçmişine dair önemli detayları da paylaşan Geçgel, barajın yapım sürecini hatırlatarak, "1991 yılında yapılmıştı, 1991'den 1998'e kadar inşaatı sürdü" ifadelerini kullandı.
İç savaş sonrası barajın DEAŞ'ın işgaline girdiği belirtilirken, 2015 yılından itibaren ise YPG'li teröristlerin kontrolünde olduğu vurgulandı. Yapılan operasyonla birlikte barajın teröristlerden temizlendiği kaydedildi.
SURİYE'DE ENERJİ DENGESİ DEĞİŞTİ: ELEKTRİK ARTIK KESİLMEYECEK
Tişrin Barajı'nın bölgenin en büyük elektrik üretim tesislerinden biri olduğu belirtilirken, barajın yeniden kontrol altına alınmasının enerji açısından kritik bir gelişme olduğu vurgulandı. Mehmet Geçgel, terör örgütünün yıllardır elektriği keserek şehirleri karanlığa mahkûm ettiğini ifade ederek, "Özellikle Halep'e giden ve diğer kentlere giden elektrik bu noktada teröristler tarafından sürekli kesiliyordu" sözleriyle yaşanan krizi anlattı.