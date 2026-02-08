CANLI YAYIN
Terörden temizlenmişti: A Haber Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda!

Suriye'de terör örgütü YPG'den kurtarılan Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı, yürütülen yoğun operasyonların ardından Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Bölgenin en büyük elektrik üretim tesislerinden biri olan barajda enerji yeniden Suriye yönetimine devredilirken, operasyonlarda 45 Suriye askerinin şehit olduğu bildirildi. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ görüntüledi.

Bölgede yürütülen operasyonlarda terör örgütü YPG'ye yönelik yoğun bir askeri harekât gerçekleştirildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, sahadan aktardığı bilgilerde operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bu noktada yoğun operasyonlar gerçekleştirildi, YPG'li teröristlerden çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

A HABER TERÖRDEN TEMİZLENEN TİŞRİN BARAJI'NDA
KAÇARKEN ARAÇLARI YAKTILAR: "GERİDE KÜL BIRAKTILAR"

Operasyon sırasında YPG'li teröristlerin geri çekilirken dikkat çeken bir hamle yaptığı da bildirildi.

Mehmet Geçgel, teröristlerin araçları Suriye ordusunun eline geçmesin diye ateşe verdiğini belirterek, "Teröristler buradan kaçarken arkalarındaki araçları Suriye ordusunun kontrolüne geçmemesi için ateşe verdi" sözleriyle durumu aktardı.

45 ASKER ŞEHİT OLDU: TİŞRİN İÇİN BEDEL

Tişrin Barajı'nın özgürleştirilmesi için gerçekleştirilen operasyonların ağır kayıplarla sonuçlandığı belirtildi.

Bölgede yürütülen çatışmalarda 45 Suriye askerinin şehit olduğu ifade edilirken, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

BARAJIN TARİHİ: DEAŞ'TAN YPG İŞGALİNE UZANAN SÜREÇ

Tişrin Barajı'nın geçmişine dair önemli detayları da paylaşan Geçgel, barajın yapım sürecini hatırlatarak, "1991 yılında yapılmıştı, 1991'den 1998'e kadar inşaatı sürdü" ifadelerini kullandı.

İç savaş sonrası barajın DEAŞ'ın işgaline girdiği belirtilirken, 2015 yılından itibaren ise YPG'li teröristlerin kontrolünde olduğu vurgulandı. Yapılan operasyonla birlikte barajın teröristlerden temizlendiği kaydedildi.

SURİYE'DE ENERJİ DENGESİ DEĞİŞTİ: ELEKTRİK ARTIK KESİLMEYECEK

Tişrin Barajı'nın bölgenin en büyük elektrik üretim tesislerinden biri olduğu belirtilirken, barajın yeniden kontrol altına alınmasının enerji açısından kritik bir gelişme olduğu vurgulandı. Mehmet Geçgel, terör örgütünün yıllardır elektriği keserek şehirleri karanlığa mahkûm ettiğini ifade ederek, "Özellikle Halep'e giden ve diğer kentlere giden elektrik bu noktada teröristler tarafından sürekli kesiliyordu" sözleriyle yaşanan krizi anlattı.

HEM SU HEM ELEKTRİK: BÖLGEDE NORMALLEŞME BAŞLADI

Barajın kontrol altına alınmasıyla birlikte hem elektrik hem de su ihtiyacının daha düzenli şekilde karşılanmasının hedeflendiği bildirildi. Geçgel, barajın devreye alınmasının bölgeye rahatlama getireceğini belirterek, "Hem su ihtiyacı hem de elektrik ihtiyacı artık bu noktadan karşılanabilecek" ifadelerini kullandı.

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI: YENİ MÜDÜR GÖREVLENDİRİLDİ

Operasyonların ardından barajda yeniden işlerlik sağlanması için çalışmaların başladığı belirtildi. Mehmet Geçgel, sahadaki son durumu aktarırken, "Şu anda iyileştirme çalışmaları da başlatılmış durumda ve Tişrin Barajı'nda iyileştirme çalışmaları yürütülüyor" sözleriyle sürecin hızla ilerlediğini ifade etti.

Ayrıca baraj yönetimi için yeni bir müdürün atandığı ve çalışmaların yakından takip edildiği kaydedildi.

MAYIN TEMİZLEME SEFERBERLİĞİ: SÖZDE KARARGÂHLAR ORTAYA ÇIKTI

Bölgede güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması için mayın temizleme faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. YPG'nin sözde karargâhlarının bulunduğu alanlarda yoğun mayınlı arazilerin olduğu belirtilirken, temizlik çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Mehmet Geçgel, "Etrafta çok sayıda mayınlı arazi bulunuyor ve sözde karargâhları bulunuyor. Bu sözde karargâhların bulunduğu noktadaki mayınların temizlenmesi çalışmaları devam ediyor" sözleriyle sahadaki kritik tehlikeye dikkat çekti.

BÖLGEDE YENİ DÖNEM: KENTLER AYDINLANACAK

Tişrin Barajı'nın yeniden devreye alınmasıyla birlikte özellikle Halep başta olmak üzere birçok kentte elektrik sorununun azalması ve bölgenin aydınlanması bekleniyor. Geçgel, barajdan sağlanacak enerjinin geniş bir alana etki edeceğini belirterek, "Artık bu noktadan elektrik enerjisi sağlanacak ve birçok kentte de aydınlanmaya neden olacak" ifadelerini kullandı.

