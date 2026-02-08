Terörden temizlenmişti: A Haber Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda!

HEM SU HEM ELEKTRİK: BÖLGEDE NORMALLEŞME BAŞLADI Barajın kontrol altına alınmasıyla birlikte hem elektrik hem de su ihtiyacının daha düzenli şekilde karşılanmasının hedeflendiği bildirildi. Geçgel, barajın devreye alınmasının bölgeye rahatlama getireceğini belirterek, "Hem su ihtiyacı hem de elektrik ihtiyacı artık bu noktadan karşılanabilecek" ifadelerini kullandı.

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI: YENİ MÜDÜR GÖREVLENDİRİLDİ Operasyonların ardından barajda yeniden işlerlik sağlanması için çalışmaların başladığı belirtildi. Mehmet Geçgel, sahadaki son durumu aktarırken, "Şu anda iyileştirme çalışmaları da başlatılmış durumda ve Tişrin Barajı'nda iyileştirme çalışmaları yürütülüyor" sözleriyle sürecin hızla ilerlediğini ifade etti. Ayrıca baraj yönetimi için yeni bir müdürün atandığı ve çalışmaların yakından takip edildiği kaydedildi.

MAYIN TEMİZLEME SEFERBERLİĞİ: SÖZDE KARARGÂHLAR ORTAYA ÇIKTI Bölgede güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması için mayın temizleme faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. YPG'nin sözde karargâhlarının bulunduğu alanlarda yoğun mayınlı arazilerin olduğu belirtilirken, temizlik çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Mehmet Geçgel, "Etrafta çok sayıda mayınlı arazi bulunuyor ve sözde karargâhları bulunuyor. Bu sözde karargâhların bulunduğu noktadaki mayınların temizlenmesi çalışmaları devam ediyor" sözleriyle sahadaki kritik tehlikeye dikkat çekti.

BÖLGEDE YENİ DÖNEM: KENTLER AYDINLANACAK Tişrin Barajı'nın yeniden devreye alınmasıyla birlikte özellikle Halep başta olmak üzere birçok kentte elektrik sorununun azalması ve bölgenin aydınlanması bekleniyor. Geçgel, barajdan sağlanacak enerjinin geniş bir alana etki edeceğini belirterek, "Artık bu noktadan elektrik enerjisi sağlanacak ve birçok kentte de aydınlanmaya neden olacak" ifadelerini kullandı.