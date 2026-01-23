Tel Aviv basınında Türkiye paniği: İsrail'i kuşatacak
İsrail basınında yayımlanan analiz, Tel Aviv'deki Türkiye paniğini açıkça ortaya koydu. Katil Netanyahu hükümetine yakın Israel Hayom gazetesi Başkan Erdoğan liderliğinde Ankara'nın Orta Doğu'da hızla güç kazandığını, İran tehdidinin etkisini yitirdiğini yazdı. Analizde Türkiye'nin İsrail'i kuşatabileceği, Suudi Arabistan'la normalleşmenin ise fiilen sona erdiği savunuldu.
İsrail basınında yayımlanan bir analiz, Tel Aviv'de derinleşen Türkiye endişesini açık biçimde ortaya koydu.
Israel Hayom'da Amit Segal imzasıyla yayımlanan analizde, ismi paylaşılmayan bölge kaynaklarına dayandırılarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine işaret edildi.
"Rejim düşecek ya da düşmeyecek, İran tehdidi bildiğimiz şekliyle artık yok." ifadesi kullanılan analizde, "Zaten Filistinlilerin çoğunlukta olduğu Ürdün, Türkiye'nin etki alanına girerse ne olacak, Mısır ya da Lübnan düşerse ne olacak?" sorusu soruldu.
On yıl veya daha kısa sürede Ankara'nın Orta Doğu'da hakimiyet kurmaya çalışacağı ileri sürülerek "Bölgedeki üst düzey bir kaynak Türk liderin İsrail'i kuşatmaya çalışacağını ve hayatını zorlaştıracağını tahmin etti." değerlendirmesinde bulunuldu.
Bölgedeki üst düzey yetkililerin, Türkiye ve Katar'ın Gazze Yönetim Kurulu'na dahil olmasından rahatsız olmadığı, kurulun sembolik olduğu öne sürüldü.