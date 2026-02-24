CANLI YAYIN
Şengen vize çilesi bitiyor mu? Brüksel’den Türkiye’yi ilgilendiren karar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa Birliği, uzun süredir eleştiri konusu olan Şengen vizesi sorununa yönelik dikkat çeken bir adım attı. Özellikle Türkiye'de hem randevu bulma hem de kısa süreli vize verilmesi nedeniyle yaşanan sıkıntılar gündemdeki yerini korurken, Brüksel'den reform sinyali geldi. Yeni sistemle birlikte güvenilir başvuru sahiplerine uzun süreli vizenin yolu açıldı.

Şengen vize çilesi bitiyor mu? Brüksel’den Türkiye’yi ilgilendiren karar 1

Şengen bölgesinde son yıllarda ciddi bir yoğunluk yaşandı. Konsolosluklarda ve temsilciliklerde yüz binlerce başvuru dosyası birikti. Başvurular aylarca sonuçlanmadı, alınan vizeler ise çoğu zaman kısa süreli oldu. Bu tablo hem turistler hem öğrenciler hem de iş dünyası açısından büyük mağduriyet oluşturdu.

Şengen vize çilesi bitiyor mu? Brüksel’den Türkiye’yi ilgilendiren karar 2

A Haber Muhabiri Ömer Aydın'ın aktardığına göre Avrupa Komisyonu, artan iş yükünü azaltmak ve sistemi hızlandırmak için kapsamlı bir reform hazırlığı başlattı.

ŞENGEN SİSTEMİNDE DEVRİM! TEK BAŞVURUYLA YILLARCA VİZE
Şengen vize çilesi bitiyor mu? Brüksel’den Türkiye’yi ilgilendiren karar 3

GÜVENİLİR YOLCULARA UZUN SÜRELİ VİZE

Yeni düzenleme, özellikle düzenli seyahat geçmişi bulunan, vize kurallarına uygun hareket eden ve göç riski taşımayan başvuru sahiplerini kapsıyor.

Reform kapsamında:

  • Daha önce sorunsuz seyahat etmiş kişilere uzun süreli vize verilecek.
  • 5 yıldan daha uzun süreli vizelerin önü açılacak.
  • Süreç sorunsuz ilerlerse 10 yıla kadar uzatma imkânı doğabilecek.
  • Tekrar tekrar başvuru zorunluluğu en aza indirilecek.

Bu adım özellikle iş insanları, sık seyahat eden öğrenciler ve düzenli turistler için önemli bir kolaylık anlamına geliyor.

Şengen vize çilesi bitiyor mu? Brüksel’den Türkiye’yi ilgilendiren karar 4

ARACI KURULUŞLAR DEVRE DIŞI KALIYOR

Yeni sistemin en dikkat çekici başlıklarından biri de dijitalleşme oldu. Başvurular tamamen çevrim içi yapılacak.

  • Belgeler dijital ortamda yüklenecek.
  • Aracı şirketler devreden çıkarılacak.
  • Süreç daha şeffaf ve hızlı ilerleyecek.

Bu adımla birlikte hem maliyetlerin düşürülmesi hem de konsolosluklardaki yoğunluğun azaltılması hedeflendi.

Şengen vize çilesi bitiyor mu? Brüksel’den Türkiye’yi ilgilendiren karar 5

ABD VE KANADA MODELİ ÖRNEK ALINDI

Avrupa Birliği'nin, yeni Şengen reformunda ABD, İngiltere ve Kanada'daki uzun süreli vize uygulamalarını örnek aldığı ifade edildi. Amaç, güvenilir başvuru sahiplerini tekrar tekrar bürokrasiye maruz bırakmadan sistemi sürdürülebilir hale getirmek.

Şengen vize çilesi bitiyor mu? Brüksel’den Türkiye’yi ilgilendiren karar 6

2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Brüksel'de hazırlıkları devam eden Şengen vize reformunun 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlandı.

Teknik çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

Şengen vize çilesi bitiyor mu? Brüksel’den Türkiye’yi ilgilendiren karar 7

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK BAŞLIK

Türkiye açısından Şengen vizesi uzun süredir önemli bir gündem maddesi oldu. Randevu krizleri, uzun bekleme süreleri ve kısa süreli vizeler kamuoyunda tepki topladı. Yeni düzenlemenin, özellikle düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları için önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.

Şengen vize çilesi bitiyor mu? Brüksel’den Türkiye’yi ilgilendiren karar 8

Avrupa Birliği'nin bu adımı, hem turizm hem ticaret hem de eğitim alanında hareketliliği artırabilecek bir gelişme olarak değerlendirildi. Reformun detaylarının netleşmesiyle birlikte uygulamanın kapsamı daha da belirginleşecek.

