Şengen vize çilesi bitiyor mu? Brüksel’den Türkiye’yi ilgilendiren karar

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 12:15 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Avrupa Birliği, uzun süredir eleştiri konusu olan Şengen vizesi sorununa yönelik dikkat çeken bir adım attı. Özellikle Türkiye'de hem randevu bulma hem de kısa süreli vize verilmesi nedeniyle yaşanan sıkıntılar gündemdeki yerini korurken, Brüksel'den reform sinyali geldi. Yeni sistemle birlikte güvenilir başvuru sahiplerine uzun süreli vizenin yolu açıldı.

Şengen bölgesinde son yıllarda ciddi bir yoğunluk yaşandı. Konsolosluklarda ve temsilciliklerde yüz binlerce başvuru dosyası birikti. Başvurular aylarca sonuçlanmadı, alınan vizeler ise çoğu zaman kısa süreli oldu. Bu tablo hem turistler hem öğrenciler hem de iş dünyası açısından büyük mağduriyet oluşturdu.

A Haber Muhabiri Ömer Aydın'ın aktardığına göre Avrupa Komisyonu, artan iş yükünü azaltmak ve sistemi hızlandırmak için kapsamlı bir reform hazırlığı başlattı. ŞENGEN SİSTEMİNDE DEVRİM! TEK BAŞVURUYLA YILLARCA VİZE

GÜVENİLİR YOLCULARA UZUN SÜRELİ VİZE Yeni düzenleme, özellikle düzenli seyahat geçmişi bulunan, vize kurallarına uygun hareket eden ve göç riski taşımayan başvuru sahiplerini kapsıyor. Reform kapsamında: Daha önce sorunsuz seyahat etmiş kişilere uzun süreli vize verilecek.

5 yıldan daha uzun süreli vizelerin önü açılacak.

Süreç sorunsuz ilerlerse 10 yıla kadar uzatma imkânı doğabilecek.

Tekrar tekrar başvuru zorunluluğu en aza indirilecek. Bu adım özellikle iş insanları, sık seyahat eden öğrenciler ve düzenli turistler için önemli bir kolaylık anlamına geliyor.

ARACI KURULUŞLAR DEVRE DIŞI KALIYOR Yeni sistemin en dikkat çekici başlıklarından biri de dijitalleşme oldu. Başvurular tamamen çevrim içi yapılacak. Belgeler dijital ortamda yüklenecek.

Aracı şirketler devreden çıkarılacak.

Süreç daha şeffaf ve hızlı ilerleyecek. Bu adımla birlikte hem maliyetlerin düşürülmesi hem de konsolosluklardaki yoğunluğun azaltılması hedeflendi.