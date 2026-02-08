Müzakere masasından savaş gemisine! ABD'nin Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner Abraham Lincoln'de

İran görüşmeleri için Umman'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Umman Denizi'nde görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü ziyaret etti.

CENTCOM'un açıklamasına göre, Amiral Cooper, Witkoff ve Kushner ile Umman Denizi'nde seyreden uçak gemisindeki mürettebatı ziyaret etti.



İran görüşmeleri için Umman'da bulunan Witkoff ve Kushner'in Cooper ile gemiyi ziyaret etmesi dikkati çekti.

Cooper, söz konusu ziyarete ilişkin, "ABD halkı ile Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun denizcileri ve deniz piyadelerine duyduğumuz inanılmaz gururu paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan ziyarete ilişkin açıklamasında Witkoff, 3 Şubat Salı günü uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını düşüren pilotla da konuştuğunu belirtti.