Macron’dan Moskova’ya 4 yıl sonra şok hamle! Zelenskiy çileden çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD, Rusya ve Ukrayna BAE'de masadayken Fransa'dan sürpriz çıkış geldi. Macron'un dış politika temsilcisi Emmanuel Bonne, Moskova'da Rus yetkililerle görüştü. Bu temas, iki ülke arasında 4 yıl sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme olarak kayıtlara geçti. Zelenskiy ise Paris'e sert çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna temsilcileri Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmeler yürütürken, Fransa'dan uluslararası dengeleri sarsan bir hamle geldi. Paris yönetimi, yaklaşık 4 yıldır kapalı olan Moskova hattını yeniden açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dış politika danışmanı Emmanuel Bonne, Moskova'ya giderek Rus yetkililerle yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

MACRON'UN DIŞ POLİTİKA TEMSİLCİSİ EMMANUEL BONNE MOSKOVA'DA
4 YIL SONRA İLK YÜZ YÜZE TEMAS!

Bu görüşme, Fransa ile Rusya arasında yaklaşık 4 yıl sonra kurulan ilk doğrudan yüz yüze temas olarak kayıtlara geçti.

Bonne'un, Kremlin'e yakınlığıyla bilinen üst düzey isimlerden Yuri Uşakov ile görüştüğü belirtildi. Görüşmenin ana gündeminde devam eden müzakere süreci ve iki ülke arasındaki ilişkilerin olduğu aktarıldı.

MACRON SİNYALİ DAHA ÖNCE VERMİŞTİ: "PUTİN'LE GÖRÜŞMEK FAYDALI OLUR"

Macron, Moskova ile yeniden iletişim kurulabileceğinin sinyalini daha önce açıkça vermişti.

Fransa lideri, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rusya lideri Putin ile görüşmenin faydalı olacağına inanıyorum."

Bu açıklama, Paris'in "yeniden diyalog" arayışına girdiği şeklinde yorumlanmıştı.

HERKESİN HATIRLADIĞI O "UZUN MASA" YENİDEN GÜNDEMDE

Macron ve Putin en son 2022'de, Ukrayna savaşından yalnızca birkaç gün önce Moskova'da bir araya gelmişti. O zirvede toplantı salonunda kullanılan aşırı uzun masa, dünya basınında günlerce konuşulmuş, iki lider arasındaki mesafenin sembolü olarak yorumlanmıştı.

O tarihten sonra iki lider hiç yüz yüze görüşmedi.

Ancak geçtiğimiz yıl, ilk kez telefon görüşmesi yapılmıştı. Şimdi ise Paris yönetimi, doğrudan teması resmen başlatmış oldu.

ZELENSKİY'DEN SERT TEPKİ: "PUTİN'İN AMACI AVRUPA'YI KÜÇÜK DÜŞÜRMEK"

Fransa'nın Moskova ile yeniden temas kurması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin tepkisini çekti.

Zelenski, Macron ile yakın ilişkileri olduğunu vurgulasa da, Rusya ile görüşmenin risklerine dikkat çekti.

Ukrayna lideri açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emmanuel'le yakın arkadaşım. Bana Ruslarla temas kurma isteğini söyledi. Putin'in çıkarı Avrupa'yı küçük düşürmek."

"BARIŞ ÖNEMLİ AMA BASKI YETERSİZ!"

Zelenskiy, açıklamasının devamında barışın önemine vurgu yaptı ancak Putin üzerindeki baskının yeterli olmadığını dile getirdi:

"Barışı sağlamak önemli ama asıl Putin üzerinde oluşturulan baskı yeterli değil."

Bu sözler, Ukrayna'nın Fransa'nın adımını "erken normalleşme" olarak gördüğü şeklinde değerlendirildi.

DİPLOMASİ SAHNESİ ISINDI: PARİS YENİ BİR HAT MI AÇIYOR?

Macron'un temsilcisinin Moskova ziyareti, Fransa'nın Avrupa içinde farklı bir diplomasi hattı açmaya çalıştığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Özellikle ABD, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin BAE'de bir araya geldiği kritik bir dönemde Fransa'nın bu adımı atması, "sürpriz hamle" olarak değerlendirildi.

KRİTİK SORU: AVRUPA İÇİNDE ÇATLAK MI DERİNLEŞİYOR?

Zelenskiy'nin sert çıkışı, Avrupa'nın Rusya politikası konusunda yeniden fikir ayrılıklarının büyüyebileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Fransa'nın Moskova ile teması, "barış diplomasisi" olarak sunulsa da Kiev cephesi bu adımı "Putin'in stratejisine hizmet edebilir" endişesiyle karşılıyor.

