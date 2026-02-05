Macron’dan Moskova’ya 4 yıl sonra şok hamle! Zelenskiy çileden çıktı
ABD, Rusya ve Ukrayna BAE'de masadayken Fransa'dan sürpriz çıkış geldi. Macron'un dış politika temsilcisi Emmanuel Bonne, Moskova'da Rus yetkililerle görüştü. Bu temas, iki ülke arasında 4 yıl sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme olarak kayıtlara geçti. Zelenskiy ise Paris'e sert çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna temsilcileri Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmeler yürütürken, Fransa'dan uluslararası dengeleri sarsan bir hamle geldi. Paris yönetimi, yaklaşık 4 yıldır kapalı olan Moskova hattını yeniden açtı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dış politika danışmanı Emmanuel Bonne, Moskova'ya giderek Rus yetkililerle yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.
4 YIL SONRA İLK YÜZ YÜZE TEMAS!
Bu görüşme, Fransa ile Rusya arasında yaklaşık 4 yıl sonra kurulan ilk doğrudan yüz yüze temas olarak kayıtlara geçti.
Bonne'un, Kremlin'e yakınlığıyla bilinen üst düzey isimlerden Yuri Uşakov ile görüştüğü belirtildi. Görüşmenin ana gündeminde devam eden müzakere süreci ve iki ülke arasındaki ilişkilerin olduğu aktarıldı.
MACRON SİNYALİ DAHA ÖNCE VERMİŞTİ: "PUTİN'LE GÖRÜŞMEK FAYDALI OLUR"
Macron, Moskova ile yeniden iletişim kurulabileceğinin sinyalini daha önce açıkça vermişti.
Fransa lideri, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Rusya lideri Putin ile görüşmenin faydalı olacağına inanıyorum."
Bu açıklama, Paris'in "yeniden diyalog" arayışına girdiği şeklinde yorumlanmıştı.
HERKESİN HATIRLADIĞI O "UZUN MASA" YENİDEN GÜNDEMDE
Macron ve Putin en son 2022'de, Ukrayna savaşından yalnızca birkaç gün önce Moskova'da bir araya gelmişti. O zirvede toplantı salonunda kullanılan aşırı uzun masa, dünya basınında günlerce konuşulmuş, iki lider arasındaki mesafenin sembolü olarak yorumlanmıştı.
O tarihten sonra iki lider hiç yüz yüze görüşmedi.
Ancak geçtiğimiz yıl, ilk kez telefon görüşmesi yapılmıştı. Şimdi ise Paris yönetimi, doğrudan teması resmen başlatmış oldu.
ZELENSKİY'DEN SERT TEPKİ: "PUTİN'İN AMACI AVRUPA'YI KÜÇÜK DÜŞÜRMEK"
Fransa'nın Moskova ile yeniden temas kurması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin tepkisini çekti.
Zelenski, Macron ile yakın ilişkileri olduğunu vurgulasa da, Rusya ile görüşmenin risklerine dikkat çekti.
Ukrayna lideri açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Emmanuel'le yakın arkadaşım. Bana Ruslarla temas kurma isteğini söyledi. Putin'in çıkarı Avrupa'yı küçük düşürmek."