Macron’dan Moskova’ya 4 yıl sonra şok hamle! Zelenskiy çileden çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna temsilcileri Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmeler yürütürken, Fransa'dan uluslararası dengeleri sarsan bir hamle geldi. Paris yönetimi, yaklaşık 4 yıldır kapalı olan Moskova hattını yeniden açtı.

Bonne'un, Kremlin'e yakınlığıyla bilinen üst düzey isimlerden Yuri Uşakov ile görüştüğü belirtildi. Görüşmenin ana gündeminde devam eden müzakere süreci ve iki ülke arasındaki ilişkilerin olduğu aktarıldı.

Bu görüşme, Fransa ile Rusya arasında yaklaşık 4 yıl sonra kurulan ilk doğrudan yüz yüze temas olarak kayıtlara geçti.

Macron, Moskova ile yeniden iletişim kurulabileceğinin sinyalini daha önce açıkça vermişti.

Macron ve Putin en son 2022'de, Ukrayna savaşından yalnızca birkaç gün önce Moskova'da bir araya gelmişti. O zirvede toplantı salonunda kullanılan aşırı uzun masa, dünya basınında günlerce konuşulmuş, iki lider arasındaki mesafenin sembolü olarak yorumlanmıştı.

O tarihten sonra iki lider hiç yüz yüze görüşmedi.

Ancak geçtiğimiz yıl, ilk kez telefon görüşmesi yapılmıştı. Şimdi ise Paris yönetimi, doğrudan teması resmen başlatmış oldu.