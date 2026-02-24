CANLI YAYIN
Küresel fırtınada dimdik duran Türkiye: Dünya savrulurken Ankara yön verdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya uzun yıllardır görülmemiş bir kırılmanın içinden geçti. Güç dengeleri sarsıldı, ittifaklar çözülme sürecine girdi, küresel sistem yeni bir eksen aradı. İşte tam da bu belirsizlik çağında Türkiye, krizlerin ortasında rotasını kaybetmeyen ve hatta yön belirleyen ülkelerden biri olarak öne çıktı. Ayrıntılar Analiz haberimizde.

Tarih her millete aynı soruyu sordu: Fırtına geldiğinde savrulacak mısın yoksa yön mü vereceksin? Bugün Avrupa'nın merkezinde siyasi istikrarsızlıklar yaşandı, koalisyonlar kırıldı, hükümetler düştü, karar alma mekanizmaları kilitlendi.

DÜNYA DENGEYİ ARARKEN TÜRKİYE SAHNEYE ÇIKTI!
Fransa'da aşırı sağın yükselen isimlerinden Marine Le Pen, Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Avrupa Birliği neredeyse bitti bile… Kaos içinde çökmesini beklemek yerine ulusların Avrupası'na dönüşümünü organize etmeyi öneriyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Avrupa projesinin içten içe çözülme yaşadığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Brexit'le birlikte İngiltere'nin birlikten ayrılması ise sürecin ilk büyük kırılması olarak hafızalara kazındı. Avrupa'da liderlik boşluğu da dikkat çekti. Angela Merkel sonrası dönemde güçlü ve kapsayıcı bir lider figürünün ortaya çıkmaması, kıtanın yön arayışını derinleştirdi.

TRUMP'TAN AVRUPA'YA SOĞUK DUŞ

ABD'de seçim süreci yaklaşırken eski Başkan Donald Trump'ın Avrupa'ya yönelik sözleri de dikkat çekti. Trump, "Avrupalılara gittim, bize para ödemezseniz biz de sizi korumayız dedim" ifadelerini kullandı.

Yine Avrupa'nın savunma kapasitesine dikkat çekerek, "Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ne olursa olsun Avrupa'nın daha güçlü olmaya ve kendi başına daha fazlasını yapmaya ihtiyacı var" sözleriyle kıtanın güvenlik bağımlılığına işaret etti.

Trump ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkilerine değinerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olmak bir zevk. O çok saygı duyulan bir adam. Muazzam, güçlü bir ordu kurdu. Onu Beyaz Saray'da ağırlamak bir onur" ifadelerini kullandı.

Başka bir konuşmasında ise Erdoğan'dan bahsederken, "Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Sert bir adam ama benim dostum. Ne zaman ihtiyaç duysam yanımda oldu" sözleriyle dikkat çekti.

TÜRKİYE RÜZGARI ESTİ

Küresel sistem savrulurken Türkiye kriz yönetiminde sergilediği performansla öne çıktı. Bölgesel krizlerde arabulucu rol üstlendi, enerji hatlarında ve diplomatik masalarda etkinliğini artırdı. Türkiye artık gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir aktör haline geldi.

Son 23 yılda yalnızca ekonomik ve savunma alanında büyümedi; aynı zamanda kriz yönetme kapasitesini geliştirdi. Doğal afetlerden sınır ötesi tehditlere, darbe girişiminden bölgesel savaşlara kadar birçok kritik süreci yönetti. Sıcak çatışmaların tarafı haline getirilmek istendi ancak dengeli ve stratejik dış politika sayesinde bu tuzaklar boşa çıkarıldı.

KRİZ ÇAĞINDA GÜVEN ARAYIŞI

Kriz dönemlerinde toplumların en çok aradığı unsur güven oldu. Genar Araştırma'nın sonuçlarına göre olası bir savaş durumunda toplumun yüzde 56,8'i Başkan Erdoğan'ı lider olarak görmek istedi. Bu tablo, siyasi tercihten öte bir kriz yönetimi güveni olarak yorumlandı.

Çünkü savaşın sloganla değil, deneyim ve devlet aklıyla yönetildiği gerçeği bir kez daha hatırlandı.

MUHALEFET VE İKTİDAR ARASINDA NET TABLO

Bir tarafta küresel krizlerde aktif rol alan, savunma sanayinde bağımsızlık hamleleri gerçekleştiren ve karar alma kapasitesi yüksek bir yönetim modeli yer aldı. Diğer tarafta ise iç tartışmalarla gündeme gelen ve söylem birliği oluşturmakta zorlanan bir muhalefet görüntüsü dikkat çekti.

Dış politikada elde edilen diplomatik kazanımlar ve uluslararası alanda kurulan temaslar, Türkiye'nin konumunu güçlendirdi.

"HENÜZ YENİ BAŞLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gelecek vizyonuna ilişkin mesajında, "86 milyonun bilmesini isterim, henüz yeni başladık. Gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız. Ay yıldızlı al bayrağımız daha gururla dalgalanacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha fazla duyulacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleme vurgusu yapılırken, küresel fırtınanın ortasında yalnızca ayakta kalan değil, yön gösteren bir ülke profili çizildi.

