Küresel fırtınada dimdik duran Türkiye: Dünya savrulurken Ankara yön verdi

Tarih her millete aynı soruyu sordu: Fırtına geldiğinde savrulacak mısın yoksa yön mü vereceksin? Bugün Avrupa'nın merkezinde siyasi istikrarsızlıklar yaşandı, koalisyonlar kırıldı, hükümetler düştü, karar alma mekanizmaları kilitlendi.

Fransa'da aşırı sağın yükselen isimlerinden Marine Le Pen, Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Avrupa Birliği neredeyse bitti bile… Kaos içinde çökmesini beklemek yerine ulusların Avrupası'na dönüşümünü organize etmeyi öneriyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Avrupa projesinin içten içe çözülme yaşadığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Brexit'le birlikte İngiltere'nin birlikten ayrılması ise sürecin ilk büyük kırılması olarak hafızalara kazındı. Avrupa'da liderlik boşluğu da dikkat çekti. Angela Merkel sonrası dönemde güçlü ve kapsayıcı bir lider figürünün ortaya çıkmaması, kıtanın yön arayışını derinleştirdi.

Yine Avrupa'nın savunma kapasitesine dikkat çekerek, "Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ne olursa olsun Avrupa'nın daha güçlü olmaya ve kendi başına daha fazlasını yapmaya ihtiyacı var" sözleriyle kıtanın güvenlik bağımlılığına işaret etti.

ABD'de seçim süreci yaklaşırken eski Başkan Donald Trump'ın Avrupa'ya yönelik sözleri de dikkat çekti. Trump , "Avrupalılara gittim, bize para ödemezseniz biz de sizi korumayız dedim" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkilerine değinerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olmak bir zevk. O çok saygı duyulan bir adam. Muazzam, güçlü bir ordu kurdu. Onu Beyaz Saray'da ağırlamak bir onur" ifadelerini kullandı.

Başka bir konuşmasında ise Erdoğan'dan bahsederken, "Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Sert bir adam ama benim dostum. Ne zaman ihtiyaç duysam yanımda oldu" sözleriyle dikkat çekti.