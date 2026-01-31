Küçük Melek'in Türkiye hasreti A Haber'de: Beni geri götürün
Suriye'de devrik Esad rejiminin saldırılarının ardından ailesiyle vatanına dönen 11 yaşındaki Melek, Türkiye'ye olan sevgisi ve özlemiyle yürekleri burkuyor. 6 aylıkken Gaziantep'te büyüyen, Türkçe öğrenen ve eğitimini burada tamamlamak isteyen küçük kız, Türkiye'deki arkadaşlarına kavuşmak ve doktor olma hayalini gerçekleştirmek için A Haber'den yetkililere seslendi.
Melek, henüz bebekken iç savaştan kaçan ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde büyüyen ve tüm çocukluk anılarını burada biriktiren Melek, okul hayatına da Türkiye'de başladı. Tamamen Türk kültürüyle yetişen ve akıcı bir şekilde Türkçe konuşan küçük kız, Suriye'ye döndüğünden itibaren Türkiye'den kopmadığını gözyaşları içinde anlattı.
"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL, ONU ÇOK ÖZLEDİM"
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in Rakka'daki evinde ziyaret ettiği Melek, Türkiye'ye olan şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye çok güzel, ben onu çok özlüyorum. Oraya gitmek istiyorum. Burada hiç arkadaşım yok. Safa'yı çok özleyorum; o benim hem kuzenim.
ARAPÇA BİLMİYOR, EĞİTİMİNE TÜRKİYE'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Melek'in ablası da kardeşlerinin dikkat çekerek sadece Türkçe yazabildiklerini, Arapça bilmedikleri için Suriye'deki eğitime uyum sağlayamadıklarını belirtti.
Melek ise gelecekteki süt planlarını Türkiye üzerinden kuruyor. Başarılı bir doktor olmak istediğini vurgulayan küçük kız, "Sayın Cumhurbaşkanım, ben Türkiye'ye gitmek istiyorum.