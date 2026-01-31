Küçük Melek'in Türkiye hasreti A Haber'de: Beni geri götürün

Gaziantep'in Nizip ilçesinde büyüyen ve tüm çocukluk anılarını burada biriktiren Melek, okul hayatına da Türkiye'de başladı. Tamamen Türk kültürüyle yetişen ve akıcı bir şekilde Türkçe konuşan küçük kız, Suriye'ye döndüğünden itibaren Türkiye'den kopmadığını gözyaşları içinde anlattı.

"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL, ONU ÇOK ÖZLEDİM"

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in Rakka'daki evinde ziyaret ettiği Melek, Türkiye'ye olan şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye çok güzel, ben onu çok özlüyorum. Oraya gitmek istiyorum. Burada hiç arkadaşım yok. Safa'yı çok özleyorum; o benim hem kuzenim.