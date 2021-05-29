Koronavirüsle ilgili şoke eden gerçek! Bildiğiniz her şeyi unutun

Son dakika haberi... Dünya aylardır süren koronavirüs pandemisinin etkisi altında. Virüse karşı geliştirilen aşılar, etkisini göstermeye başladı. Nüfusunun büyük bir bölümünü aşılayan ülkeler yavaş yavaş normalleşmeye başladı. Tam da bu noktada virüsle ilgili ortaya çıkan son iddia gündeme bomba gibi düştü. İngiliz gazetesi, 22 sayfalık yeni makaleye ulaştığı anda yer yerinden oynadı. Yeni araştırmanın sonuçları bomba etkisi yaratırken, haber yayılır yayılmaz şok dalgaları dünyaya yayıldı.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 12:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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