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Koronavirüsle ilgili şoke eden gerçek! Bildiğiniz her şeyi unutun

Son dakika haberi... Dünya aylardır süren koronavirüs pandemisinin etkisi altında. Virüse karşı geliştirilen aşılar, etkisini göstermeye başladı. Nüfusunun büyük bir bölümünü aşılayan ülkeler yavaş yavaş normalleşmeye başladı. Tam da bu noktada virüsle ilgili ortaya çıkan son iddia gündeme bomba gibi düştü. İngiliz gazetesi, 22 sayfalık yeni makaleye ulaştığı anda yer yerinden oynadı. Yeni araştırmanın sonuçları bomba etkisi yaratırken, haber yayılır yayılmaz şok dalgaları dünyaya yayıldı.

Giriş Tarihi: 29.05.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 12:35
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Koronavirüsle ilgili şoke eden gerçek! Bildiğiniz her şeyi unutun
Dünyaya diz çöktüren, resmi rakamlara göre 3,5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgınında bir dönüm noktası yaşandı. Yeryüzünde yaşayan sekiz milyarı aşkın insan 31 Aralık 2019 tarihinden bu yana, koronavirüs nereden yayıldığını merak etti, onlarca araştırma yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüsle ilgili şoke eden gerçek! Bildiğiniz her şeyi unutun
Ve şimdiyse dünya 22 sayfalık yeni raporu konuşuyor... Bomba etkisi yapan yeni çalışmanın iddialarına göre, koronavirüsün "doğal bir atası yok" ve daha sonra izlerini "retro-mühendislik" ile örtmeye çalışan Çinli bilim adamları tarafından yaratıldı.
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Koronavirüsle ilgili şoke eden gerçek! Bildiğiniz her şeyi unutun

"BENZERSİZ PARMAK İZLERİ"
Yeni araştırmanın sonuçları, virüsün yalnızca laboratuvardaki manipülasyondan kaynaklanabileceğini işaret eden, 'benzersiz parmak izleri' bulunduğunu iddia ediyor.

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Koronavirüsle ilgili şoke eden gerçek! Bildiğiniz her şeyi unutun
İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiliz Profesör Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sørensen tarafından yazılan 22 sayfalık yeni makaleye ulaştı.
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Koronavirüsle ilgili şoke eden gerçek! Bildiğiniz her şeyi unutun

BUGÜNE DEK GÖRMEZDEN GELİNDİ
Bir yıldır Çin'de çeşitli araştırmalar yürüten Dalgleish ve Sørensen, akademisyenler ve büyük dergiler tarafından görmezden gelindiğini yazdı.