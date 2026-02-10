Kirli ağın perde arkası aralanıyor! Epstein dosyasında "sis perdesi" ve dijital karartma!
Dünya gündemini sarsan Jeffrey Epstein davasında kamuoyuna açıklanan yeni belgeler, milyarder ismin karanlık ölümü ve bu süreçte yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin sarsıcı detayları gün yüzüne çıkardı. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurulan fuhuş ağının başındaki isim olan Epstein'ın hapishanedeki gizemli ölümüyle ilgili belgeler; kameraların bozulmasından dijital verilerin silinmesine, arama motorlarındaki "temizlik" operasyonlarından Wikipedia manipülasyonlarına kadar kirli ağın nasıl korunduğunu deşifre etti. Dosyalardaki en çarpıcı ayrıntı ise, ölüm ilanının bir gün önceden hazırlandığına dair belgeler oldu.
ABD'de kamuoyuna açıklanan yeni belgeler, milyarder Jeffrey Epstein'in cezaevinde ölümüyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Dosyalarda, cezaevi kamera sistemlerindeki arızalardan internet arama sonuçlarına yönelik müdahalelere, Vikipedi'nin "hacklenmesi" iddialarından ölüm duyurusundaki tarih çelişkisine kadar dikkat çeken birçok ayrıntı yer aldı.
CEZAEVİNDEKİ "ZAMAN AYARLI" KAMERA ARIZALARI
Epstein'in 10 Ağustos 2019'da ölü bulunduğu New York'taki Manhattan Metropolita Islah Merkezi'nde yaşanan "kamera krizine" ilişkin personel sorguları belgelerde geniş yer buldu. Cezaevi görevlisi, dijital video kayıt cihazında (DVR) meydana gelen arızalara dikkat çekerek, "DVR 2 sisteminde 29 Temmuz 2019'da arıza oluştu, 8 Ağustos'ta cihazın ana kartı bozuldu ve Epstein'in ölü bulunduğu 10 Ağustos'ta ise sabit diskte arıza yaşandı." ifadelerini kullandı.
Sistemin tamamen devre dışı kaldığı süreci anlatan görevli, disklerin değiştirilmesi halinde tüm verilerin silineceğini cezaevi personeline önceden ilettiğini belirterek, "Cihazın yerinden çıkarılması bir ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi tarafından gerçekleştirildi." bilgisini paylaştı.
GOOGLE VE WİKİPEDİA HACKLENDİ
Belgeler, Epstein'ın kirli geçmişini dijital dünyadan silmek için binlerce dolar harcadığını ve profesyonel destek aldığını ortaya koydu. Epstein ile koleksiyoncu Al Seckel arasındaki yazışmalarda, Google aramalarındaki olumsuz içeriklerin kaldırılması planı deşifre edildi.
Seckel'in e-postalardan birinde, "İnternet sitelerini hackleyerek tüm bu saçmalıkları ortadan kaldırmamıza 'evet' mi dedin, yoksa ada meselesi için mi, yoksa her şeye evet diyerek cimri mi davrandın? Doğru arkadaşların olduğunda teknoloji eğlenceli değil mi?" yorumunu yaptığı görüldü.