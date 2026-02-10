CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kirli ağın perde arkası aralanıyor! Epstein dosyasında "sis perdesi" ve dijital karartma!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya gündemini sarsan Jeffrey Epstein davasında kamuoyuna açıklanan yeni belgeler, milyarder ismin karanlık ölümü ve bu süreçte yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin sarsıcı detayları gün yüzüne çıkardı. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurulan fuhuş ağının başındaki isim olan Epstein'ın hapishanedeki gizemli ölümüyle ilgili belgeler; kameraların bozulmasından dijital verilerin silinmesine, arama motorlarındaki "temizlik" operasyonlarından Wikipedia manipülasyonlarına kadar kirli ağın nasıl korunduğunu deşifre etti. Dosyalardaki en çarpıcı ayrıntı ise, ölüm ilanının bir gün önceden hazırlandığına dair belgeler oldu.

Kirli ağın perde arkası aralanıyor! Epstein dosyasında "sis perdesi" ve dijital karartma! 1

ABD'de kamuoyuna açıklanan yeni belgeler, milyarder Jeffrey Epstein'in cezaevinde ölümüyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Dosyalarda, cezaevi kamera sistemlerindeki arızalardan internet arama sonuçlarına yönelik müdahalelere, Vikipedi'nin "hacklenmesi" iddialarından ölüm duyurusundaki tarih çelişkisine kadar dikkat çeken birçok ayrıntı yer aldı.

Kirli ağın perde arkası aralanıyor! Epstein dosyasında "sis perdesi" ve dijital karartma! 2

CEZAEVİNDEKİ "ZAMAN AYARLI" KAMERA ARIZALARI

Epstein'in 10 Ağustos 2019'da ölü bulunduğu New York'taki Manhattan Metropolita Islah Merkezi'nde yaşanan "kamera krizine" ilişkin personel sorguları belgelerde geniş yer buldu. Cezaevi görevlisi, dijital video kayıt cihazında (DVR) meydana gelen arızalara dikkat çekerek, "DVR 2 sisteminde 29 Temmuz 2019'da arıza oluştu, 8 Ağustos'ta cihazın ana kartı bozuldu ve Epstein'in ölü bulunduğu 10 Ağustos'ta ise sabit diskte arıza yaşandı." ifadelerini kullandı.

Kirli ağın perde arkası aralanıyor! Epstein dosyasında "sis perdesi" ve dijital karartma! 3

Sistemin tamamen devre dışı kaldığı süreci anlatan görevli, disklerin değiştirilmesi halinde tüm verilerin silineceğini cezaevi personeline önceden ilettiğini belirterek, "Cihazın yerinden çıkarılması bir ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi tarafından gerçekleştirildi." bilgisini paylaştı.

Kirli ağın perde arkası aralanıyor! Epstein dosyasında "sis perdesi" ve dijital karartma! 4

GOOGLE VE WİKİPEDİA HACKLENDİ

Belgeler, Epstein'ın kirli geçmişini dijital dünyadan silmek için binlerce dolar harcadığını ve profesyonel destek aldığını ortaya koydu. Epstein ile koleksiyoncu Al Seckel arasındaki yazışmalarda, Google aramalarındaki olumsuz içeriklerin kaldırılması planı deşifre edildi.

Kirli ağın perde arkası aralanıyor! Epstein dosyasında "sis perdesi" ve dijital karartma! 5

Seckel'in e-postalardan birinde, "İnternet sitelerini hackleyerek tüm bu saçmalıkları ortadan kaldırmamıza 'evet' mi dedin, yoksa ada meselesi için mi, yoksa her şeye evet diyerek cimri mi davrandın? Doğru arkadaşların olduğunda teknoloji eğlenceli değil mi?" yorumunu yaptığı görüldü.

Kirli ağın perde arkası aralanıyor! Epstein dosyasında "sis perdesi" ve dijital karartma! 6

"CİNSEL SUÇLU" İFADESİ YERİNE "HAYIRSEVER" ETİKETİ

İmaj temizliği operasyonunun bir diğer ayağı ise dünyanın en büyük dijital ansiklopedisi Wikipedia oldu. Al Seckel, Epstein'ın sayfasındaki sabıka fotoğrafının kaldırılıp yerine prestijli bir fotoğraf konulacağını belirterek, "Seni cinsel suçlu kategorisinden de çıkardık ve başlık cümlesinden bu ifadeyi kaldırdık. Artık sadece iş adamı, hayırsever yazıyor. Girip düzenlemelerimizi geri alan kişilerin IP adreslerini kaydettik ve siteyi hackleyerek onları engelledik." sözleriyle yürütülen kirli operasyonu aktardı.

Kirli ağın perde arkası aralanıyor! Epstein dosyasında "sis perdesi" ve dijital karartma! 7

ÖLÜMÜNDEN BİR GÜN ÖNCE HAZIRLANAN BASIN AÇIKLAMASI

Dosyalardaki en tartışmalı detaylardan biri de ABD Adalet Bakanlığı'na ait bir belgenin tarihi oldu. Epstein'in ölümüne dair hazırlanan basın açıklamasının, resmi ölüm tarihinden bir gün öncesini, yani 9 Ağustos 2019 tarihini taşıdığı gözlemlendi. Bu durumun "ölüm önceden mi planlandı?" sorusunu akıllara getirmesi üzerine ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, söz konusu belgenin bir taslak olduğunu savunarak, "Bu tarih taslaktaki bir yazım hatasından kaynaklanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Kirli ağın perde arkası aralanıyor! Epstein dosyasında "sis perdesi" ve dijital karartma! 8

JEFFREY EPSTEİN'IN CEZAEVİNDEKİ ÖLÜMÜ

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Kirli ağın perde arkası aralanıyor! Epstein dosyasında "sis perdesi" ve dijital karartma! 9

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Kirli ağın perde arkası aralanıyor! Epstein dosyasında "sis perdesi" ve dijital karartma! 10

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.