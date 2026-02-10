Kirli ağın perde arkası aralanıyor! Epstein dosyasında "sis perdesi" ve dijital karartma!

"CİNSEL SUÇLU" İFADESİ YERİNE "HAYIRSEVER" ETİKETİ İmaj temizliği operasyonunun bir diğer ayağı ise dünyanın en büyük dijital ansiklopedisi Wikipedia oldu. Al Seckel, Epstein'ın sayfasındaki sabıka fotoğrafının kaldırılıp yerine prestijli bir fotoğraf konulacağını belirterek, "Seni cinsel suçlu kategorisinden de çıkardık ve başlık cümlesinden bu ifadeyi kaldırdık. Artık sadece iş adamı, hayırsever yazıyor. Girip düzenlemelerimizi geri alan kişilerin IP adreslerini kaydettik ve siteyi hackleyerek onları engelledik." sözleriyle yürütülen kirli operasyonu aktardı.

ÖLÜMÜNDEN BİR GÜN ÖNCE HAZIRLANAN BASIN AÇIKLAMASI Dosyalardaki en tartışmalı detaylardan biri de ABD Adalet Bakanlığı'na ait bir belgenin tarihi oldu. Epstein'in ölümüne dair hazırlanan basın açıklamasının, resmi ölüm tarihinden bir gün öncesini, yani 9 Ağustos 2019 tarihini taşıdığı gözlemlendi. Bu durumun "ölüm önceden mi planlandı?" sorusunu akıllara getirmesi üzerine ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, söz konusu belgenin bir taslak olduğunu savunarak, "Bu tarih taslaktaki bir yazım hatasından kaynaklanmaktadır." açıklamasında bulundu.

JEFFREY EPSTEİN'IN CEZAEVİNDEKİ ÖLÜMÜ 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.