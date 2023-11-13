Katil Netanyahu savaş sonrası kirli planı açığa çıktı: Gazze’yi Filistin’den koparma projesi

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Siyonist katil İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Katil İsrail aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 bine aşkın masum sivili katletti.