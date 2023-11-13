13 Kasım 2023, Pazartesi
Katil Netanyahu savaş sonrası kirli planı açığa çıktı: Gazze'yi Filistin’den koparma projesi
Siyonist terör örgütü İsrail, bir ayı aşkın Gazze'de yaşam alanı bırakmayıp binlerce masumun ölümüne sebep olarak adeta kıyım yapıyor. Ateşkes çağrılarına yanıt vermeyen kan emici Netanyahu, savaş kurallarını çiğneyerek hedef ve insan gözetmeksizin vuruyor. ABD ve AB'nin desteğini arkasına alan Siyonist Netanyahu, Gazze için savaş sonrası planlarını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin idaresinin Filistin yönetimine verilmeyeceğini söyledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.11.2023 04:18 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 04:41
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