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Haberler Galeri Katil Netanyahu savaş sonrası kirli planı açığa çıktı: Gazze'yi Filistin’den koparma projesi

Katil Netanyahu savaş sonrası kirli planı açığa çıktı: Gazze'yi Filistin’den koparma projesi

Siyonist terör örgütü İsrail, bir ayı aşkın Gazze'de yaşam alanı bırakmayıp binlerce masumun ölümüne sebep olarak adeta kıyım yapıyor. Ateşkes çağrılarına yanıt vermeyen kan emici Netanyahu, savaş kurallarını çiğneyerek hedef ve insan gözetmeksizin vuruyor. ABD ve AB'nin desteğini arkasına alan Siyonist Netanyahu, Gazze için savaş sonrası planlarını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin idaresinin Filistin yönetimine verilmeyeceğini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2023 04:18 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 04:41
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Katil Netanyahu savaş sonrası kirli planı açığa çıktı: Gazze’yi Filistin’den koparma projesi

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Siyonist katil İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor. Katil İsrail aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 bine aşkın masum sivili katletti.

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Katil Netanyahu savaş sonrası kirli planı açığa çıktı: Gazze’yi Filistin’den koparma projesi

İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu, katil İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş sonrası planına ilişkin İsrail'in önceliğinin "Hamas'ı yok etmek" olduğunu belirterek, buna ulaşıldıktan sonra "terörizmin yeniden canlanmasını önlemek" için bölgede baskın bir İsrail ordusu etkisinin olması gerektiğini söyledi.

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Katil Netanyahu savaş sonrası kirli planı açığa çıktı: Gazze’yi Filistin’den koparma projesi

Bir sivil otoritenin Gazze'de "askerden arındırma" ve "radikallikten arındırma" konularında işbirliği yapması gerektiğini belirten Netanyahu, "Filistin yönetiminin maalesef her iki konuda da başarısız olduğunu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

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Katil Netanyahu savaş sonrası kirli planı açığa çıktı: Gazze’yi Filistin’den koparma projesi

YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BİR SİVİL OTORİTEYİ DEVREYE SOKMA HAYALİ

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Katil Netanyahu savaş sonrası kirli planı açığa çıktı: Gazze’yi Filistin’den koparma projesi

Netanyahu, "aynı çıkmaza yeniden düşmemek için yeniden yapılandırılmış bir sivil otoritenin devreye sokulacağını" dile getirdi.