Karadeniz'in kıyısında dev kale: İşte Rus lider Putin’in sığınaklı yeni adresi
Rusya'nın Karadeniz sahilindeki stratejik noktalarından Soçi'de, devlet başkanı düzeyindeki kabullere ev sahipliği yapacak devasa bir yerleşke yükseliyor. Sızdırılan güvenlik planları; yüksek teknolojili sığınaklardan dev karantina bölgelerine kadar projeye dair çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı.
İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için Karadeniz kıyısında, modern mimari ile en üst düzey güvenlik sistemlerinin harmanlandığı yeni bir devlet konutu inşa ediliyor.
Tarihi Bocharov Ruchey yerleşkesinin bulunduğu alanda yükselen proje, sadece bir konut değil; içinde lüks sığınaklar, gelişmiş hastane tesisleri ve geniş bir lojistik ağ barındıran devasa bir kompleks niteliği taşıyor.
STALİN'İN MİRASI YERİNİ "MODERN BİR KALEYE" BIRAKTI
Yıllarca Sovyet lideri Stalin'in yazlık konutu olarak kullanılan ve 2013 yılında eski İngiltere Başbakanı David Cameron gibi dünya liderlerini ağırlayan tarihi yapı tamamen yıkıldı.
Yerine inşa edilen yeni yerleşke, çok katlı yer altı seviyeleri ve olası her türlü tehdide karşı tam koruma sağlayan lüks sığınaklar ile donatıldı. Projenin mimarisinde, devlet işlerinin yürütülebileceği ofis alanlarının yanı sıra tam donanımlı sağlık merkezleri ve SPA kompleksleri de yer alıyor.
3 KİLOMETREKARELİK DEV "GÜVENLİK ÇEMBERİ"
Yeni yerleşkenin güvenliğini sağlamak amacıyla Soçi'nin en hareketli noktalarından birinde yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alan "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Federal Koruma Servisi (FSO) tarafından hazırlanan protokoller uyarınca bölgede kuş uçurtulmuyor: