Karadeniz'in kıyısında dev kale: İşte Rus lider Putin’in sığınaklı yeni adresi

Rusya'nın Karadeniz sahilindeki stratejik noktalarından Soçi'de, devlet başkanı düzeyindeki kabullere ev sahipliği yapacak devasa bir yerleşke yükseliyor. Sızdırılan güvenlik planları; yüksek teknolojili sığınaklardan dev karantina bölgelerine kadar projeye dair çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için Karadeniz kıyısında, modern mimari ile en üst düzey güvenlik sistemlerinin harmanlandığı yeni bir devlet konutu inşa ediliyor.

Tarihi Bocharov Ruchey yerleşkesinin bulunduğu alanda yükselen proje, sadece bir konut değil; içinde lüks sığınaklar, gelişmiş hastane tesisleri ve geniş bir lojistik ağ barındıran devasa bir kompleks niteliği taşıyor.

STALİN'İN MİRASI YERİNİ "MODERN BİR KALEYE" BIRAKTI

Yıllarca Sovyet lideri Stalin'in yazlık konutu olarak kullanılan ve 2013 yılında eski İngiltere Başbakanı David Cameron gibi dünya liderlerini ağırlayan tarihi yapı tamamen yıkıldı.

Yerine inşa edilen yeni yerleşke, çok katlı yer altı seviyeleri ve olası her türlü tehdide karşı tam koruma sağlayan lüks sığınaklar ile donatıldı. Projenin mimarisinde, devlet işlerinin yürütülebileceği ofis alanlarının yanı sıra tam donanımlı sağlık merkezleri ve SPA kompleksleri de yer alıyor.

3 KİLOMETREKARELİK DEV "GÜVENLİK ÇEMBERİ"

Yeni yerleşkenin güvenliğini sağlamak amacıyla Soçi'nin en hareketli noktalarından birinde yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alan "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Federal Koruma Servisi (FSO) tarafından hazırlanan protokoller uyarınca bölgede kuş uçurtulmuyor:

  • Hava ve Kara Kısıtlamaları: Yerleşke çevresinde İHA (drone) kullanımı, helikopter iniş sahaları ve hatta drone benzeri yapıların bulunduğu model uçak kulüpleri yasaklandı.
  • Deniz Hattı: Sarayın kıyı şeridinde balıkçılık faaliyetleri durdurulurken, eğlence teknelerinin ve yatların bu sulara girmesine kısıtlama getirildi.
  • Sıkı Denetim: Bölge yakınındaki araç tamirhanelerinden hayvancılık tesislerine kadar pek çok işletme, güvenlik gerekçesiyle denetim altına alındı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİYLE TAM KORUMA

Karadeniz'in stratejik öneminin artmasıyla birlikte, yeni sarayın savunması da en üst seviyeye çıkarıldı. İddialara göre yerleşke, Rusya'nın en gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından 7/24 korunuyor.

Yer altı tünelleri sayesinde ana bina ile sığınaklar arasında hızlı ve güvenli geçiş imkânı sağlanırken, yerleşkenin dış dünyadan tamamen izole edilebilen bir lojistik altyapıya sahip olduğu belirtiliyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL YANKILAR

Soçi'deki bu dev dönüşüm, sadece bir inşaat projesi olarak değil, aynı zamanda Rusya'nın Karadeniz'deki varlığını ve liderlik temsilini pekiştiren stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 1 milyar sterlinlik diğer mülklerle benzer standartlarda inşa edilen bu yeni adresin, önümüzdeki dönemde kritik devlet zirvelerine ev sahipliği yapması bekleniyor.

Putin için Soçi'de yeni bir kompleksin inşa edildiği iddialarının ardından Rus liderin önceki kompleksleri de yeniden gündeem geldi.

Rus yerel haber sitesi navalny'nin daha önce gündemine taşıdığı Gelencik'teki lüks sarayda jimnastikçi sevgilisi olduğu iddia edilen Alina Kabaeva ile birlikte 'Çar ve Çariçe' gibi hayat sürüyor.

Haberde Putin ve kendisinden 31 yaş küçük Kabaeva'nın evine ait fotoğraflar ilk kez yayınlandı.

İşte yerel navalny sitesinin Rus liderin evi olduğunu iddia ettiği Gelencik'teki saraydan kare ve bilgiler...

GELENCİK'TE 1 MİLYAR STERLİNLİK "ALTIN ÇILGINLIĞI"

Gelencik yakınlarındaki uçurum kenarında kurulu olan malikane, 1 milyar sterlinlik değeriyle lüksün sınırlarını zorluyor. Sızdırılan fotoğraflar, mülkün içerisindeki eşi benzeri görülmemiş ihtişamı detaylandırıyor.

131 Metrekarelik İmparatorluk Ofisi: Devasa bir çalışma odası, tamamen özel işleme ahşaplarla kaplı. Odanın kalbinde büyük bir T-masası ve mermer şömine yer alıyor

Altın Kaplama Radyatörler ve Çift Başlı Kartallar: Sarayın her köşesinde; kapı kollarından pencere pervazlarına, radyatör ızgaralarından tavan süslerine kadar her yerde altın kaplamalı Rus devlet sembolü olan çift başlı kartallar bulunuyor

Ultra-Lüks Yatak Odaları: Ana yatak odasındaki yatağın değerinin 1.3 milyon ruble olduğu, komodinlerin ise yarımşar milyon ruble değerinde olduğu belirtiliyor. Televizyonlar, düğmeyle açılan özel mekanizmalı dolapların içinden yükselerek çıkıyor

40 Metrekarelik Mermer Banyolar: Banyolar sadece mermer sütunlarla değil, konforu artırmak için yerleştirilen lüks kadife koltuklar ve yastıklarla donatılmış

ÖZEL EĞLENCE KOMPLEKSİ: ŞAŞIRTICI DETAYLAR

Sadece ana bina değil, mülkün bahçesinde 5.700 metrekarelik devasa bir eğlence ve gastronomi merkezi bulunuyor

Kişisel "Food Court": Bu kompleksin içinde bir Alman restoranı (Bavyera stili), bir İtalyan restoranı ve bir de Pan-Asya restoranı yer alıyor.

Teppanyaki ve Çay Seremonisi: Pan-Asya restoranında şefin yemeği konukların önünde pişirdiği özel bir "Teppanyaki" alanı ve geleneksel bir Çay Seremonisi odası bulunuyor.

Gizli "Kalyan" (Nargile) Odası: Sızdırılan planlarda "kalyan odası" olarak geçen ancak içinde bir sahne ve özel bir eğlence alanı da mevcut.

Ev Tipi Tiyatro ve Sinema: İki katlı, altın süslemeli kadın heykelleriyle (karyatid) bezeli muazzam bir tiyatro salonunun yanı sıra, 6 kişilik ultra-konforlu bir sinema salonu da tesisin bir parçası.

Yer Altı Buz Hokeyi Pisti: "Spor Kompleksi No: 1" olarak adlandırılan alan, tam donanımlı ve yerin altına inşa edilmiş bir buz hokeyi pistine ev sahipliği yapıyor.

ESTETİK VE GÜVENLİĞİN KUSURSUZ BİRLİKTELİĞİ

Sarayların her bir köşesi, dünyanın en seçkin İtalyan mobilya markaları ve mimar Lanfranco Cirillo tarafından tasarlandı.

İç mekanlarda kullanılan tek bir yemek sandalyesinin bile 800 bin ruble değerinde olduğu, her bir detayın "imparatorluk" estetiğini yansıtacak şekilde seçildiği vurgulanıyor.