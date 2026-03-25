Karadeniz'in kıyısında dev kale: İşte Rus lider Putin’in sığınaklı yeni adresi

Hava ve Kara Kısıtlamaları: Yerleşke çevresinde İHA (drone) kullanımı, helikopter iniş sahaları ve hatta drone benzeri yapıların bulunduğu model uçak kulüpleri yasaklandı.

Deniz Hattı: Sarayın kıyı şeridinde balıkçılık faaliyetleri durdurulurken, eğlence teknelerinin ve yatların bu sulara girmesine kısıtlama getirildi.

Sıkı Denetim: Bölge yakınındaki araç tamirhanelerinden hayvancılık tesislerine kadar pek çok işletme, güvenlik gerekçesiyle denetim altına alındı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİYLE TAM KORUMA Karadeniz'in stratejik öneminin artmasıyla birlikte, yeni sarayın savunması da en üst seviyeye çıkarıldı. İddialara göre yerleşke, Rusya'nın en gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından 7/24 korunuyor. Yer altı tünelleri sayesinde ana bina ile sığınaklar arasında hızlı ve güvenli geçiş imkânı sağlanırken, yerleşkenin dış dünyadan tamamen izole edilebilen bir lojistik altyapıya sahip olduğu belirtiliyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL YANKILAR Soçi'deki bu dev dönüşüm, sadece bir inşaat projesi olarak değil, aynı zamanda Rusya'nın Karadeniz'deki varlığını ve liderlik temsilini pekiştiren stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 1 milyar sterlinlik diğer mülklerle benzer standartlarda inşa edilen bu yeni adresin, önümüzdeki dönemde kritik devlet zirvelerine ev sahipliği yapması bekleniyor.

Putin için Soçi'de yeni bir kompleksin inşa edildiği iddialarının ardından Rus liderin önceki kompleksleri de yeniden gündeem geldi.