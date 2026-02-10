İtalya'da film gibi soygun! Silahlı hırsızlar zırhlı para nakil aracını böyle soydu

İtalya'da bir grup silahlı soyguncu, zırhlı para nakil aracını otoyolda önünü keserek soydu. O anlar, film sahnesini aratmadı.

İtalya'da Brindisi ve Lecce'yi birbirine bağlayan otoyolda bir grup silahlı soyguncu, zırhlı para nakil aracını önüne keserek soydu.

İtalya basınında yer alan haberlerde, yüzleri maskeli yaklaşık 10 kişinin zırhlı aracı soymak için otoyolu her iki yönde çalıntı araçları ateşe vererek trafiğe kapattığı belirtildi.

Saldırganların zırhlı aracın kasasına ulaşmak için patlayıcı kullandığı aktarılan haberlerde, soyguncular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Olayda ölen ya da yaralanan bildirilmediği ifade edilen haberlerde, saldırganların yüklü miktarda para ile Lecce'deki Squinzano bölgesine doğru kaçtığı aktarıldı.