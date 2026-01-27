CANLI YAYIN
İngiltere'ye casusluk şoku! "Özel hat" meğer açık hatmış: Çin yıllarca dinlemiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çin'in, Downing Street'te görev yapan üst düzey yetkililerin cep telefonlarını yıllar boyunca hacklediği ortaya çıktı. The Telegraph'ın haberine göre, söz konusu casusluk operasyonu hükümetin en üst kademelerine kadar uzandı ve yetkililerin özel iletişimlerinin Pekin yönetiminin eline geçmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Saldırıların bizzat başbakanların telefonlarını kapsayıp kapsamadığı netlik kazanmazken, ihlal hakkında bilgi sahibi bir kaynak, The Telegraph'a operasyonun "Downing Street'in tam kalbine kadar ulaştığını" söyledi.

Devlet destekli Çinli hackerların, 2021–2024 yılları arasında Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a en yakın danışmanların telefonlarını hedef aldığı iddia edildi.

ABD'li istihbarat kaynakları, "Salt Typhoon" adı verilen Çin casusluk operasyonunun hâlen devam ettiğini belirtti. Bu durum, mevcut Başbakan Keir Starmer ve üst düzey ekibinin de hedef alınmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

İngiliz iç istihbarat servisi MI5, kasım ayında Parlamento'ya Çin kaynaklı casusluk tehdidine ilişkin bir "istihbarat uyarısı" göndermişti.

STARMER ÇİN'E GİDİYOR, GÜVENLİK TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

Starmer bu hafta Çin'e gidiyor. Bu ziyaret, 2018'de Theresa May'den bu yana bir İngiliz başbakanın Çin'e yaptığı ilk ziyaret olacak. Ziyaretin amacı, Pekin ile ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek.

Ziyaret, hükümetin Londra'da Çin'e ait dev bir büyükelçilik kurulmasına onay vermesinin hemen ardından geliyor. The Telegraph, söz konusu büyükelçiliğin, Londra'nın en hassas iletişim kablolarının geçtiği alanların yanında yer alacağını daha önce gündeme getirmişti.

Eleştirmenler, İşçi Partisi hükümetini, dünyanın ikinci büyük ekonomisiyle ticaret anlaşmaları yapma umuduyla Çin'in düşmanca faaliyetlerine karşı yumuşak davranmakla ve ulusal güvenliği riske atmakla suçluyor.

"HÜKÜMET, Şİ'YE KARŞI NE ZAMAN DİK DURACAK?"

Ulusal güvenlikten sorumlu gölge bakan Alicia Kearns, Westminster'daki casusluk davasında hedef alındığı öne sürülen isimlerden biri. Söz konusu davada iki kişi, Parlamento'dan Çin hükümetine gizli bilgiler aktarmakla suçlanmıştı.

Kearns, sert ifadelerle hükümeti eleştirerek şunları söyledi:

"Bu hükümet, Şi'ye yaranma politikasını bırakıp büyük bir ülke gibi davranarak bizi savunmak için daha ne kadar kanıta ihtiyaç duyuyor? İşçi Partisi, devletimize yönelik düşmanca eylemleri ödüllendiriyor."

MESAJLAR OKUNMUŞ, ARAMALAR DİNLENMİŞ OLABİLİR

Saldırı, Çinli casusların hükümetin üst düzey isimlerine ait mesajları okuyabilmiş ya da telefon görüşmelerini dinleyebilmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Aramaların dinlenememiş olması durumunda bile hackerların, kiminle ne sıklıkta iletişim kurulduğunu gösteren meta verilere ve yetkililerin yaklaşık konumlarını ortaya koyan coğrafi konum bilgilerine erişmiş olabileceği belirtiliyor.

"TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ İSTEDİKLERİ GİBİ KAYDEDEBİLDİLER"

Dönemin ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Anne Neuberger, hackerların "telefon görüşmelerini istedikleri zaman kaydedebilecek kapasiteye sahip olduğunu" söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise daha önce iddiaları "asılsız" ve "kanıttan yoksun" olarak nitelendirmişti.

"CASUSLUK TARİHİNİN EN BAŞARILI OPERASYONLARINDAN BİRİ"

İstihbarat kaynakları, İngiltere'nin telekom altyapısının ABD'ye kıyasla daha iyi korunduğunu, 2021 Telekomünikasyon Güvenliği Yasası sayesinde şirketlere daha sıkı güvenlik yükümlülükleri getirildiğini belirtti.

Buna rağmen üst düzey bir ABD'li yetkili, küresel saldırıyı "casusluk tarihindeki en başarılı operasyonlardan biri" olarak tanımladı.

Geçen yıl FBI, Çinli "devlet destekli siber tehdit aktörlerinin" dünya genelinde telekomünikasyon, hükümet ve askeri altyapıları hedef aldığına dair kamuoyu uyarısı yayımlamıştı. Uyarıda, çalınan verilerin Çin istihbaratına, hedeflerin iletişimlerini ve hareketlerini küresel ölçekte takip etme imkânı sunduğu belirtildi.

Uyarı, İngiltere'nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) de dahil olmak üzere birçok ülkenin istihbarat kurumları tarafından imzalandı.

PARLAMENTO: HÜKÜMETİN ÇİN STRATEJİSİ YOK

Geçen ay Parlamento'nun İstihbarat ve Güvenlik Komitesi, hükümetin "Çin'e yönelik bir stratejisinin dahi olmadığını" ve tehdide karşı bütüncül bir devlet yaklaşımı geliştirmekte başarısız olduğunu tespit etti.

İngiliz hükümeti konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Çin Büyükelçiliği Sözcüsü ise şu açıklamayı yaptı:

"Çin, siber güvenliğin güçlü bir savunucusudur ve siber casusluk ve saldırıların başlıca mağdurlarından biridir. Kötücül siber faaliyetlerle hukuka uygun şekilde mücadele ediyoruz ve hiçbir zaman siber saldırıları teşvik etmiyor, desteklemiyor veya hoş görmüyoruz. Siber güvenlik konularının siyasallaştırılmasına ve kanıt olmadan diğer ülkelerin suçlanmasına kesinlikle karşıyız."

Dinlenme ihtimalinin yüksel olduğu tahminler arasında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yer alıyor. Diğer iki isim ise şöyle;

Eski İngiltere Başbakanı Liz Truss

Eski İngiltere Başbakanı Rishi Sunak

