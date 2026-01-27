İngiltere'ye casusluk şoku! "Özel hat" meğer açık hatmış: Çin yıllarca dinlemiş
Çin'in, Downing Street'te görev yapan üst düzey yetkililerin cep telefonlarını yıllar boyunca hacklediği ortaya çıktı. The Telegraph'ın haberine göre, söz konusu casusluk operasyonu hükümetin en üst kademelerine kadar uzandı ve yetkililerin özel iletişimlerinin Pekin yönetiminin eline geçmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Saldırıların bizzat başbakanların telefonlarını kapsayıp kapsamadığı netlik kazanmazken, ihlal hakkında bilgi sahibi bir kaynak, The Telegraph'a operasyonun "Downing Street'in tam kalbine kadar ulaştığını" söyledi.
Devlet destekli Çinli hackerların, 2021–2024 yılları arasında Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a en yakın danışmanların telefonlarını hedef aldığı iddia edildi.
ABD'li istihbarat kaynakları, "Salt Typhoon" adı verilen Çin casusluk operasyonunun hâlen devam ettiğini belirtti. Bu durum, mevcut Başbakan Keir Starmer ve üst düzey ekibinin de hedef alınmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.
İngiliz iç istihbarat servisi MI5, kasım ayında Parlamento'ya Çin kaynaklı casusluk tehdidine ilişkin bir "istihbarat uyarısı" göndermişti.
STARMER ÇİN'E GİDİYOR, GÜVENLİK TARTIŞMALARI BÜYÜYOR
Starmer bu hafta Çin'e gidiyor. Bu ziyaret, 2018'de Theresa May'den bu yana bir İngiliz başbakanın Çin'e yaptığı ilk ziyaret olacak. Ziyaretin amacı, Pekin ile ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek.
Ziyaret, hükümetin Londra'da Çin'e ait dev bir büyükelçilik kurulmasına onay vermesinin hemen ardından geliyor. The Telegraph, söz konusu büyükelçiliğin, Londra'nın en hassas iletişim kablolarının geçtiği alanların yanında yer alacağını daha önce gündeme getirmişti.
Eleştirmenler, İşçi Partisi hükümetini, dünyanın ikinci büyük ekonomisiyle ticaret anlaşmaları yapma umuduyla Çin'in düşmanca faaliyetlerine karşı yumuşak davranmakla ve ulusal güvenliği riske atmakla suçluyor.
"HÜKÜMET, Şİ'YE KARŞI NE ZAMAN DİK DURACAK?"
Ulusal güvenlikten sorumlu gölge bakan Alicia Kearns, Westminster'daki casusluk davasında hedef alındığı öne sürülen isimlerden biri. Söz konusu davada iki kişi, Parlamento'dan Çin hükümetine gizli bilgiler aktarmakla suçlanmıştı.
Kearns, sert ifadelerle hükümeti eleştirerek şunları söyledi:
"Bu hükümet, Şi'ye yaranma politikasını bırakıp büyük bir ülke gibi davranarak bizi savunmak için daha ne kadar kanıta ihtiyaç duyuyor? İşçi Partisi, devletimize yönelik düşmanca eylemleri ödüllendiriyor."