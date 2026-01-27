İngiltere'ye casusluk şoku! "Özel hat" meğer açık hatmış: Çin yıllarca dinlemiş

Saldırıların bizzat başbakanların telefonlarını kapsayıp kapsamadığı netlik kazanmazken, ihlal hakkında bilgi sahibi bir kaynak, The Telegraph'a operasyonun "Downing Street'in tam kalbine kadar ulaştığını" söyledi.

Devlet destekli Çinli hackerların, 2021–2024 yılları arasında Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak'a en yakın danışmanların telefonlarını hedef aldığı iddia edildi.

ABD'li istihbarat kaynakları, "Salt Typhoon" adı verilen Çin casusluk operasyonunun hâlen devam ettiğini belirtti. Bu durum, mevcut Başbakan Keir Starmer ve üst düzey ekibinin de hedef alınmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

STARMER ÇİN'E GİDİYOR, GÜVENLİK TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

Starmer bu hafta Çin'e gidiyor. Bu ziyaret, 2018'de Theresa May'den bu yana bir İngiliz başbakanın Çin'e yaptığı ilk ziyaret olacak. Ziyaretin amacı, Pekin ile ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek.

Ziyaret, hükümetin Londra'da Çin'e ait dev bir büyükelçilik kurulmasına onay vermesinin hemen ardından geliyor. The Telegraph, söz konusu büyükelçiliğin, Londra'nın en hassas iletişim kablolarının geçtiği alanların yanında yer alacağını daha önce gündeme getirmişti.

Eleştirmenler, İşçi Partisi hükümetini, dünyanın ikinci büyük ekonomisiyle ticaret anlaşmaları yapma umuduyla Çin'in düşmanca faaliyetlerine karşı yumuşak davranmakla ve ulusal güvenliği riske atmakla suçluyor.