İngiltere'de gönülleri fetheden görüntü! Namaz kılan postacıya hayran kaldı: "Hayatımda gördüğüm en güzel şey"

14 Şubat 2026 14:56

İngiltere'de Royal Mail bünyesinde çalışan bir postacının, mesaisine kısa bir ara vererek yol kenarında namaz kıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri kaydeden İngiliz kadın, postacının inancına olan bağlılığı karşısında hayranlığını gizleyemeyerek "Hayatımda gördüğüm en güzel şey" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, yoğun iş temposuna rağmen ibadetin aksatılmaması gerektiği mesajıyla büyük takdir topladı.

İngiltere'de İngiliz posta şirketi Royal Mail bünyesinde çalışan bir postacının, yoğun iş temposuna rağmen mesaisine kısa bir ara vererek yol kenarında namaz kıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İNGİLİZ KADIN NAMAZ KILAN POSTACIYI PAYLAŞTI! Gördüğü manzara karşısında büyülenen İngiliz kadın, postacının inancına olan sadakatini ve ibadet aşkını hayranlıkla izleyerek o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL ŞEY" Görüntüleri kaydeden İngiliz kadın, postacının görevini yaparken ibadetini aksatmaması karşısında duyduğu şaşkınlığı ve hayranlığı gizleyemedi.

Genç kadın, postacının huşu içinde namaz kıldığı anları takipçileriyle paylaşırken, "Burada dua eden bir adam var, belli ki Royal Mail için çalışıyor ama namaz kılmak zorunda. Sanırım bu, hayatımda gördüğüm en güzel şey" ifadelerini kullandı. Postacının maneviyatına olan bağlılığı, çevredekiler için de büyük bir takdir topladı.

NE YAPARSAN YAP DİNE SAYGI İÇİN ZAMAN VARDIR İş ve dünya telaşının ibadete engel olmaması gerektiğini vurgulayan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.