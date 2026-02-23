Hindistan Başbakanı Modi'den, "yeni ittifak ekseni" peşindeki Netanyahu'ya destek

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 12:17 Son Güncelleme: 23 Şubat 2026 13:49 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İsrail Başbabakanı bebek katili Binyamin Netanyahu'nun "yeni ittifak ekseni" hayaline, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den tam destek geldi. Akdeniz ve Ortadoğu'yu kana bulayan stratejileriyle tanınan Netanyahu'nun kurmaya çalıştığı bu "Şer Ekseni", bölge barışı için açık bir tehdit olarak görülüyor.

Eli kanlı Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Akdeniz ve Orta Doğu'da sözde "düşman" gördüğü taraflara karşı yeni bir cephe açtığını duyurmuştu. Netanyahu'nun; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), bazı Arap ve Afrika ülkeleri ile Hindistan'ı içine alan bu "Altıgen Şer İttifakı", açıkça bölgesel bir kamplaşmanın fitilini ateşliyor.

MODİ'DEN DESTEK: "AYNI FİKİRDEYİM!" Hindistan Başbakanı Modi, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, katil Netanyahu'nun bu tehlikeli planına destek verdi. Modi, iki ülke arasındaki ilişkilerin "çok yönlü" yapısına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Hindistan ile İsrail arasındaki bağ konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Barış, ilerleme ve yenilikle(!) dayalı dostluğumuza büyük değer veriyorum." Modi'nin, binlerce sivilin kanına giren bir liderle "barış" kelimesini aynı cümlede kullanması kamuoyunda büyük tepki toplarken, bu yakınlaşma "Zulümde Ortaklık" olarak nitelendirildi.

25 ŞUBAT'TA "ŞER" ZİRVESİ: GÖZLER İSRAİL'DE! Netanyahu'nun ilan ettiği bu karanlık ittifakın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Ancak en kritik adım, Hindistan Başbakanı Modi'nin 25 Şubat Çarşamba günü İsrail'e gerçekleştireceği ziyaret olacak. Katil Netanyahu, Modi'nin ziyaretini bu ittifakın en güçlü halkası olarak görürken; Hindistan'ın bu "altıgen" yapıda nasıl bir rol üstleneceği merak konusu. Hindistan, Arap ülkeleri ve Yunanistan hattında kurulması planlanan bu eksen, bölgede yeni bir gerilim dalgasının habercisi niteliğinde.