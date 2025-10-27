Görenler gözlerine inanamadı! O ülkede dikkat çeken protesto

Bolivya'da yüzlerce katılımcı, korku filmi karakterleri ve zombi makyajlarıyla şehrin sokaklarını doldurdu. Bu geleneksel 'Zombi Yürüyüşü', Hristiyan kültürünün parçası Cadılar Bayramı öncesi eğlenceli bir etkinlik olarak bilinse de, bu yılki yürüyüşün ardında derin sosyal ve politik mesajlar yatıyor. Katılımcılar, kanlı zombilerden ABD Başkanı Donald Trump benzeri figürlere kadar geniş bir kostüm yelpazesiyle yürüdü. Hükümete mesaj: Kuyruklara son Bazı katılımcılar, 'Ekmek kuyrukları, yakıt kuyrukları, değişim için kuyruklara son' yazılı pankartlar taşıyarak, ülkedeki ekonomik zorluklara ve hükümetin yetersizliğine dikkat çekti. Bu, yürüyüş, bir protesto biçimi olarak sahnelendi. Zombi yürüyüşleri, 2001 yılında Kaliforniya'nın Sacramento kentinde başladı ve zamanla dünya genelinde popülerlik kazandı. Bolivya'da da bu etkinlik, özellikle gençler arasında büyük ilgi görüyor ve her yıl daha fazla katılımcıyı bir araya getiriyor. La Paz'daki bu yürüyüş, sadece bir kostüm etkinliği olmanın ötesinde, katılımcıların toplumsal ve politik görüşlerini ifade ettikleri bir platforma dönüşmüş durumda. Etkinlikten kareler, katılımcıların yaratıcılığını ve etkinliğin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Aşağıda, yürüyüşün atmosferini yansıtan bazı görselleri bulabilirsiniz: