Görenler gözlerine inanamadı! O ülkede dikkat çeken protesto

Bolivya'da yüzlerce katılımcı, korku filmi karakterleri ve zombi makyajlarıyla şehrin sokaklarını doldurdu. Bu geleneksel "Zombi Yürüyüşü", Hristiyan kültürünün parçası Cadılar Bayramı öncesi eğlenceli bir etkinlik olarak bilinse de, bu yılki yürüyüşün ardında derin sosyal ve politik mesajlar yatıyor.