Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı

En zor şartlar altında dahi asgari düzeyde ramazan atmosferini koruma çabası, direnişin ve kimliğe sahip çıkmanın bir ifadesi olarak öne çıkıyor. Çocuklarımız iftar ezanını değil patlamaları duyuyor" dedi.

"Ramazana girerken Gazze'deki psikolojik durum; acı ile direniş, büyük kayıplar ile hayata tutunma ısrarı arasında sıkışmış karmaşık bir tabloyu yansıtıyor" diyen Sevabite, "Bu, sayılarla özetlenemeyecek bir günlük mücadele; insanların tüm zorluklara rağmen anlamı ve onuru koruma çabasının somutlaşmış halidir" şeklinde konuştu.

Türk Kızılay'ın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı, içerisinde yaklaşık 3 bin 300 ton insani yardım malzemesi ve 175 bin gıda kolisi başta olmak üzere giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemesinin bulunduğu "21. İyilik Gemisi" Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştı.

İSRAİL ORDUSU ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'Yİ BOMBALIYOR İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.