CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gazze'de Ramazan bu yıl da bombaların gölgesinde karşılanıyor. İsrail saldırıları nedeniyle çocuklar iftar ezanı yerine patlama seslerini duyuyor; aileler ise çadırlarda ve yıkıntılar arasında ibadet etmeye çalışıyor. Savaşın ağır insani tablosuyla mücadele eden Filistinliler, temiz suya, gıdaya ve barınmaya erişimde büyük zorluk yaşıyor.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 1

İşgal altındaki Gazze, ramazana yine bombardımanların, yıkımın ve belirsizliğin gölgesinde girdi.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 2

Dr. İsmail İbrahim es-Sevabite, yaşadıkları psikolojik çöküşü anlattı.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 3

Sabah'ın haberine göre Filistin halkının Gazze Şeridi'nde bu yıl mübarek ramazan ayına son derece ağır bir insani ve güvenlik tablosu altında girdiğini belirten Sevabite, "Süregelen savaşın etkileri, devam eden abluka ve altyapıda meydana gelen geniş çaplı yıkım; aslında sükûnet, maneviyat ve toplumsal dayanışma ayı olması gereken bir dönemin gerekleriyle çakışıyor" ifadelerini kullandı.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 4

SEVİNÇ VE ACI BİR ARADA

Sevabite, "Gazze'de ramazan artık geçmişteki gibi bir sevinç ve kutlama mevsimi olmaktan çıkmış durumda. İbadet ile günlük acılara sabretmenin iç içe geçtiği bir zamana dönüşmüş halde.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 5

Pek çok aile, ayın ibadetlerini barınma merkezlerinde, çadırlarda ya da yıkılmış evlerinin enkazı arasında yerine getiriyor. Buna rağmen dini ve toplumsal değerlere güçlü bir bağlılık sürüyor.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 6

En zor şartlar altında dahi asgari düzeyde ramazan atmosferini koruma çabası, direnişin ve kimliğe sahip çıkmanın bir ifadesi olarak öne çıkıyor. Çocuklarımız iftar ezanını değil patlamaları duyuyor" dedi.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 7

"Ramazana girerken Gazze'deki psikolojik durum; acı ile direniş, büyük kayıplar ile hayata tutunma ısrarı arasında sıkışmış karmaşık bir tabloyu yansıtıyor" diyen Sevabite, "Bu, sayılarla özetlenemeyecek bir günlük mücadele; insanların tüm zorluklara rağmen anlamı ve onuru koruma çabasının somutlaşmış halidir" şeklinde konuştu.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 8

Türk Kızılay'ın Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı, içerisinde yaklaşık 3 bin 300 ton insani yardım malzemesi ve 175 bin gıda kolisi başta olmak üzere giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemesinin bulunduğu "21. İyilik Gemisi" Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştı.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 9

İSRAİL ORDUSU ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'Yİ BOMBALIYOR

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenledi.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 10

Görgü tanıklarına göre İsrail savaş uçakları, ateşkes anlaşmasına göre Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ordunun kontrol ve konuşlanma bölgeleri içinde yer alan Beni Suheyla kasabasına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 11

Bu saldırılar, İsrail donanmasının Han Yunus açıklarında denizden yoğun ateş açmasıyla eş zamanlı yapıldı.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 12

İsrail topçuları da ateşkes anlaşması uyarınca ordunun kontrolünde olan Gazze Şeridi'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin çeşitli bölgelerini bombaladı.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 13

İsrail zırhlı araçlarından Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda kalan bölgelere yoğun ateş açıldı.

Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı 14

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 611 kişi hayatını kaybederken, 1630 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 171 bin kişiden fazlası yaralandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin