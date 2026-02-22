Gazzeliler Ramazan’ı bombalar ve soğukla karşıladı
Gazze'de Ramazan bu yıl da bombaların gölgesinde karşılanıyor. İsrail saldırıları nedeniyle çocuklar iftar ezanı yerine patlama seslerini duyuyor; aileler ise çadırlarda ve yıkıntılar arasında ibadet etmeye çalışıyor. Savaşın ağır insani tablosuyla mücadele eden Filistinliler, temiz suya, gıdaya ve barınmaya erişimde büyük zorluk yaşıyor.
İşgal altındaki Gazze, ramazana yine bombardımanların, yıkımın ve belirsizliğin gölgesinde girdi.
Dr. İsmail İbrahim es-Sevabite, yaşadıkları psikolojik çöküşü anlattı.
Sabah'ın haberine göre Filistin halkının Gazze Şeridi'nde bu yıl mübarek ramazan ayına son derece ağır bir insani ve güvenlik tablosu altında girdiğini belirten Sevabite, "Süregelen savaşın etkileri, devam eden abluka ve altyapıda meydana gelen geniş çaplı yıkım; aslında sükûnet, maneviyat ve toplumsal dayanışma ayı olması gereken bir dönemin gerekleriyle çakışıyor" ifadelerini kullandı.
SEVİNÇ VE ACI BİR ARADA
Sevabite, "Gazze'de ramazan artık geçmişteki gibi bir sevinç ve kutlama mevsimi olmaktan çıkmış durumda. İbadet ile günlük acılara sabretmenin iç içe geçtiği bir zamana dönüşmüş halde.
Pek çok aile, ayın ibadetlerini barınma merkezlerinde, çadırlarda ya da yıkılmış evlerinin enkazı arasında yerine getiriyor. Buna rağmen dini ve toplumsal değerlere güçlü bir bağlılık sürüyor.