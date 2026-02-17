Gazze'de bombaların gölgesinde ilk teravih! Filistin halkı açık alanda namazlarını eda etti

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 23:06 Son Güncelleme: 17 Şubat 2026 23:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Terör devleti İsrail Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürürken, yüzlerce Filistinli büyük bölümü yıkılan camilerde Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti. Filistin halkı, saldırılar nedeniyle camileri brandalarla çevrelerken namazlarını açık alanda kıldı.

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl boyunca sürdürdüğü soykırımdan sonra varılan ateşkesin ardından ilk teravih namazını bölgedeki camilerin ayakta kalmayı başaran kısımlarında veya çadır mescitlerde kıldı.

İsrail'in 2 yıl süren soykırımının ardından Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli zaman zaman ateşkes ihalleri olsa da geniş çaplı saldırılar olmadan ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor. Gazzeliler yarın başlayacak ramazanın ayının ilk teravih namazını kılmak için İsrail saldırılarında yıkılan veya hasar gören camilerin bulunduğu bölgelerin yanı sıra çadır mescitlere akın etti. Gazze Şeridi'ndeki Müslümanlar, 2 yıl süren ağır bombardımana son veren ateşkesten sonra bu yıl teravih namazını bombalanan camilerin enkazlarında veya çadır kamplarındaki çadır mescitlerde kıldı.

CAMİLER YIKIK SAFLAR DOLU Camilerin ve meydanların dolup taştığı önceki ramazanların aksine Gazzeliler sınırlı sayıdaki mekanda teravih namazlarını kıldı. Gazze Şeridi'nin en eski ibadethanelerinden biri olan ve 1400 yıllık geçmişiyle Gazze kentinin simgeleri arasında yer alan kısmen yıkılmış Büyük Ömeri Camisi'nde de teravih namazı eda edildi.

BÜYÜK ÖMERİ CAMİSİNDE 2 YIL SONRA TERAVİH NAMAZI Gazze kentinin Zeytun Mahallesi sakinlerinden Muaviye Cemal Keşku, "Allah'a şükürler olsun ki Büyük Ömeri Camisinde teravih kılma fırsatı bulduk." dedi. İsrail'in saldırıları sebebiyle 2 yıldan beri Büyük Ömeri Camisi'nde teravih namazını kılamadıklarına işaret eden Keşku, şunları söyledi: "Büyük Ömeri Camisi, Gazze'deki tarihi eserlerden biridir. Tüm Gazzeliler bu camide namaz kılmanın hasretini çekiyor. 2 yıldan beri burada namaz kılmaktan mahrum bırakılmıştık."