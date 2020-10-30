Fransa'daki saldırının detayları belli oldu! İşte ilk fotoğraf...

Aioussaoi'nin 20 Eylül'de bir göçmen teknesiyle İtalya'nın Lampedusa adas üzerinden Avrupa'ya girdi ve 9 Ekim'de Paris'e geldi. İtalyan Kızılhaçı'nın kendisine verdiği bir belgeyle Fransa'ya giriş yaptığı tespit edildi.