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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Fransa'daki saldırının detayları belli oldu! İşte ilk fotoğraf... Fransa'daki saldırının detayları belli oldu! İşte ilk fotoğraf... Fransa'nın Nice kentinde dün sabah saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıya ait detaylar Savcı Jean François Ricard tarafından paylaşıldı. Saldırganın 1999 doğumlu ve Tunuslu asıllı olduğu ortaya çıkarken, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği anda çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı. Giriş Tarihi: 30.10.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 10:51
Dün sabah saatlerinde elindeki 30 santimetrelik bıçakla üç kişiyi vahşice katleden teröristin ve kurbanlarının kimlikleri ortaya çıktı.
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Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde Perşembe günü Notre-Dame Kilisesi'nde ikisi kadın üç kişiyi bıçaklayarak öldüren kişinin Tunus'tan geldiği açıklandı.
Polis yaralananların da olduğu saldırı sonrası 21 yaşındaki zanlıyı vurmuştu. Öldürdüğü kişilerden birinin başını kesmeye çalıştığı iddia edilen ve hastaneye kaldırılan Brahim Aioussaoi adlı zanlının durumunun ağır olduğu duyuruldu.
Aioussaoi'nin 20 Eylül'de bir göçmen teknesiyle İtalya'nın Lampedusa adas üzerinden Avrupa'ya girdi ve 9 Ekim'de Paris'e geldi. İtalyan Kızılhaçı'nın kendisine verdiği bir belgeyle Fransa'ya giriş yaptığı tespit edildi.
Fransız savcılar, Aioussaoi'nin, İtalya'dan trenle Nice'e gittiğini söylüyor. Saldırıyla ilgili soruşturmayı Fransa, İtalya ve Tunus'tan dedektifler ortaklaşa yürütüyor.